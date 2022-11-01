Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu

Tin y tế 01/11/2022 17:29

Trong suốt 7 tháng liền sau khi gặp tai nạn giao thông, người mẹ trẻ hôn mê, bất tỉnh và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Sức khỏe của em bé sau khi ra đời khỏe mạnh và ổn định khiến các bác sĩ và người thân không khỏi mừng rỡ.

Theo thông tin từ Báo VnExpress mới đây, một sản phụ khi mang thai đã gặp tai nạn chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Người mẹ đã phải thở máy và cắt bỏ một đoạn hộp sọ để giảm áp lực lên não. Cô đang mang thai một bé gái trong bụng với tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, gần như có nguy cơ phải bỏ đứa con. Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ vẫn khuyên gia đình giữ lại đứa bé vì kết quả siêu âm em bé không cho thấy bất cứ dị tật bẩm sinh nào, đặc biệt dấu hiệu tốt còn thể hiện rõ hơn ở tuần thứ 12 và 18.

Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 1

Bé gái được sinh ra khỏe mạnh, không có dị tật bẩm sinh. Ảnh: VnExpress

Khi bị hôn mê, khả năng hồi tỉnh của người mẹ được bác sĩ tiên lượng chỉ khoảng 10 đến 15%. Dẫu vậy, bé gái sau đó vẫn được sinh ra bằng phương pháp đẻ thường và phát triển tốt.

Em bé chào đời trong tình trạng sức khỏe được các bác sĩ kiểm tra hoàn toàn ổn định, bé kháu khỉnh và an toàn trong vòng tay của người thân khiến ai nấy đều vui mừng. Ngoài ra, người mẹ sau đó cũng không còn thở máy và thỉnh thoảng cử động đầu và chân. Được xem là tia hy vọng cho thấy một ngày nào đó người phụ nữ có thể gặp con gái mình, một kì tích diệu kì đáng ngạc nhiên.

Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 2

Người mẹ thỉnh thoảng có dấu hiệu cử động đầu và chân tay sau 7 tháng hôn mê và sinh con. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một người phụ nữ khác cũng được xem như có phép màu xảy ra, khiến các bác sĩ cũng không tin vào mắt mình. Trong suốt 3 tháng hôn mê bất tỉnh, khi đứa bé trong bụng đã được 4 tuần, bé vẫn bình an vô sự trong cơ thể người mẹ sau khi cô tỉnh lại. Trước đó, cô bị chấn thương nặng ở nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có chấn thương đầu, thủng phổi, gãy xương sống ở lưng và nhiều nơi khác trên cơ thể. Ngoài ra, người mẹ cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Điều này quả là kì lạ, đến nỗi người mẹ đã phải thốt lên: “Tôi suýt chết nhưng đứa trẻ vẫn còn sống trong bụng, thật không thể tin nổi.”

Trong những trường hợp đặc biệt, các bác sĩ cũng tin rằng người mẹ có thể sớm tỉnh dậy vì có những tiếp xúc đặc biệt với con của mình. Nhiều người có thể khôi phục lại các chức năng cơ thể bình thường sau tai nạn.

Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 3
Mẹ có sức khỏe tốt khi tiếp xúc với con. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cũng chia sẻ, các bác sĩ tại BV Thanh Nhàn từng cấp cứu người phụ nữ mang thai 19 tuần trong trạng thái nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao. Em bé sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê, phải thở máy đã chào đời khỏe mạnh như những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ bà mẹ bình thường.

Bệnh nhân mang thai tháng thứ 5, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn viện và bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức cho người mẹ. Tuy nhiên, sau 3 tháng mọi thứ ổn định, bệnh nhi tăng cân đều, nhịp tim tốt, mẹ không bị các tình trạng như: viêm phổi, bị loét do tì đè, thiếu dinh dưỡng, mất máu sau phẫu thuật…

Với những ca sinh trong tình trạng người mẹ bị thương nặng, đã trải qua những cuộc phẫu thuật có thể còn chưa lành, đó là một sự kì tích.

BSCK II, Trần Viết Thắng, trưởng khoa Sản I, bệnh viện Thanh Nhàn từng cho hay: “Khi em bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ý thức của người mẹ có những cải thiện đáng ngạc nhiên. Có những cảm xúc trào dâng, cảm thương, khâm phục. Nhưng có lẽ vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng làm lên kỳ tích này!”

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