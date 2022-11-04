Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’

Tin y tế 04/11/2022 15:48

Thông tin về người đàn ông ngưng tim, bệnh viện trả về bỗng hồi sinh, khỏe mạnh thần kì đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn vừa qua.

Được xem như một kì tích, cuộc sống của người đàn ông tim ngưng đập sau cơn nhồi máu, các bác sĩ khuyên gia đình đưa về quê lo hậu sự đã phục hồi trở lại ‘như được sinh ra lần 2’.

Theo đó, khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Khanh đã phục hồi gần như khoảng 90%, ông hoàn toàn đi lại bình thường, nói chuyện vui vẻ. Tâm sự trên Báo Tuổi Trẻ, người đàn ông cho biết, ‘cảm giác thực sự rất vui mừng. Bác sĩ đã tận tình giúp đỡ, tôi đã là con người mới, bắt đầu cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai, thực sự rất biết ơn các bác sĩ.'

Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’ - Ảnh 1
Bệnh nhồi máu cơ tim vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Internet

Ông cũng cho hay, khi đang dự thôi nôi cháu ngoại, ông có nhấp một tí rượu, bia thì bất ngờ thấy ngực bị nhói đau. 'Rồi sau đó tôi chẳng biết gì nữa, tới khi tỉnh lại thì thấy đang nằm viện. Mấy bệnh nhân trong phòng nói với vợ tôi kêu về ăn mừng, còn tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra' - ông Khanh kể.

Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’ - Ảnh 2
Ông Khanh phục hồi trở lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông chỉ nghe vợ kể rằng xe cấp cứu đưa mình từ TP.HCM về quê lo hậu sự bởi trong đó bệnh viện đã trả về.

Cụ thể, trên đường vào bệnh viện, ông Khanh đã tắt thở khoảng 10 phút. Quá trình sơ cứu tại bệnh viện, bác sĩ cũng đã tiên lượng tình hình xấu, ông đã tắt thở 45 phút, phải đặt máy với số tiền lớn.

Khi biết khả năng không đủ chi trả, gia đình đón ông trở về. Người đàn ông lúc đã tím hết người, chỉ còn thoi thóp.

Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’ - Ảnh 3
Người đàn ông phục hồi kì diệu. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Trên đường về quê, gia đình đưa ông vào bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với hi vọng mong manh có thể cứu chữa, tuy nhiên, hồ sơ bệnh án tiếp tục bị trả lại. Sau đó, khi di chuyển đến Quảng Nam, người đàn ông bỗng có dấu hiệu vận động tay chân, người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sơ cứu để người nhà nhìn mặt lần cuối. Không ngờ bác sĩ đã cứu sống ông trở lại.

Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’ - Ảnh 4
Ông Khanh cùng với bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, người cùng với ê kíp của mình giành giật sự sống cho ông Khanh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người đàn ông thậm chí phục hồi tốt một cách kì tích. Theo bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tỉ lệ tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim và ngưng tim rất cao. Trường hợp này rất hy hữu, tại bệnh viện cũng đã cứu sống bệnh nhân ngưng tim nhưng ở khu vực gần. '20 năm trong nghề mới thấy một trường hợp may mắn như vậy'- bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiết lộ.

 

Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’ - Ảnh 5

Tình trạng tổn thương khó hồi phục sau 30 phút xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhồi máu cơ tim cấp được định nghĩa là hoại tử cơ tim, bệnh xảy ra do mạch máu bị tắc hẹp ở tim đột ngột một hoặc nhiều nhánh động mạch vành nuôi tim gây thiếu máu cơ tim cục bộ. Gây tổn thương cơ tim và xuất hiện cơn đau ngực.

Khi mạch máu nuôi bị nghẹt, tim không còn được cung cấp dưỡng chất và oxy. Lúc này người bệnh sẽ bị nhồi máu cơ tim. Khi có một vị trí nào đó của động mạch vành đột ngột bị tắc hẹp, sẽ khiến vùng cơ tim mà động mạch đó nuôi dưỡng bị thiếu oxy, dẫn tới hoại tử cơ tim và gây ra nhồi máu cơ tim cấp.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, những triệu chứng thường gặp của bệnh nhồi máu cơ tim bao gồm:

- Đau thắt ngực, mức độ đau có thể dao động từ ít như kiểu đè nặng, cảm giác nóng rát trước ngực trái đến đau nhiều như đau dữ dội giống dao đâm, siết chặt.

- Đau có thể lan lên cổ, hàm dưới, vai trái, lưng, bụng hoặc cánh tay trái. Thời gian đau có thể kéo dài nhiều phút hoặc biến mất rồi lại xuất hiện.

- Ngoài cơn đau điển hình, bệnh nhân còn có các triệu chứng: Khó thở; đổ mồ hôi; buồn nôn, nôn ói; lo lắng; ho; chóng mặt; tim đập nhanh. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể không trải qua các triệu chứng như mô tả ở trên mà chỉ cảm thấy hơi mệt hoặc chỉ cảm thấy khó chịu vùng thượng vị.

- Cơn đau thắt ngực có thể kéo dài hàng giờ, vì vậy khi có các triệu chứng trên, cần tìm kiếm sự giúp đỡ và đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Theo các bác sĩ, lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, áp lực công việc, chủ quan trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Ngoài ra, còn kể tới một số đối tượng như người bị tăng cholesterol máu, tăng huyết áp , đái tháo đường, béo phì, người hút nhiều thuốc lá, ít hoạt động thể lực...

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản như kiên trì tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, bỏ hút thuốc lá, việc kiểm soát các bệnh có liên quan cũng có góp phần quan trọng trong quá trình điều trị như huyết áp, đường huyết…để bảo vệ sức khỏe.

Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu

Hôn mê suốt 7 tháng liền, mẹ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh và bụ bẫm: sự hồi sinh kỳ diệu

Trong suốt 7 tháng liền sau khi gặp tai nạn giao thông, người mẹ trẻ hôn mê, bất tỉnh và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Sức khỏe của em bé sau khi ra đời khỏe mạnh và ổn định khiến các bác sĩ và người thân không khỏi mừng rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngung tim người đàn ông ngưng tim TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại