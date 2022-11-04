Người đàn ông ngưng tim được cứu sống trở lại: ‘Tôi như được sinh ra lần 2’

Theo đó, khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Khanh đã phục hồi gần như khoảng 90%, ông hoàn toàn đi lại bình thường, nói chuyện vui vẻ. Tâm sự trên Báo Tuổi Trẻ, người đàn ông cho biết, ‘cảm giác thực sự rất vui mừng. Bác sĩ đã tận tình giúp đỡ, tôi đã là con người mới, bắt đầu cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai, thực sự rất biết ơn các bác sĩ.'

Được xem như một kì tích, cuộc sống của người đàn ông tim ngưng đập sau cơn nhồi máu, các bác sĩ khuyên gia đình đưa về quê lo hậu sự đã phục hồi trở lại ‘như được sinh ra lần 2’.

Ông chỉ nghe vợ kể rằng xe cấp cứu đưa mình từ TP.HCM về quê lo hậu sự bởi trong đó bệnh viện đã trả về.

Ông cũng cho hay, khi đang dự thôi nôi cháu ngoại, ông có nhấp một tí rượu, bia thì bất ngờ thấy ngực bị nhói đau. 'Rồi sau đó tôi chẳng biết gì nữa, tới khi tỉnh lại thì thấy đang nằm viện. Mấy bệnh nhân trong phòng nói với vợ tôi kêu về ăn mừng, còn tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra' - ông Khanh kể.

Cụ thể, trên đường vào bệnh viện, ông Khanh đã tắt thở khoảng 10 phút. Quá trình sơ cứu tại bệnh viện, bác sĩ cũng đã tiên lượng tình hình xấu, ông đã tắt thở 45 phút, phải đặt máy với số tiền lớn.

Khi biết khả năng không đủ chi trả, gia đình đón ông trở về. Người đàn ông lúc đã tím hết người, chỉ còn thoi thóp.

Người đàn ông phục hồi kì diệu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên đường về quê, gia đình đưa ông vào bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với hi vọng mong manh có thể cứu chữa, tuy nhiên, hồ sơ bệnh án tiếp tục bị trả lại. Sau đó, khi di chuyển đến Quảng Nam, người đàn ông bỗng có dấu hiệu vận động tay chân, người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sơ cứu để người nhà nhìn mặt lần cuối. Không ngờ bác sĩ đã cứu sống ông trở lại.

Ông Khanh cùng với bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, người cùng với ê kíp của mình giành giật sự sống cho ông Khanh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người đàn ông thậm chí phục hồi tốt một cách kì tích. Theo bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tỉ lệ tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim và ngưng tim rất cao. Trường hợp này rất hy hữu, tại bệnh viện cũng đã cứu sống bệnh nhân ngưng tim nhưng ở khu vực gần. '20 năm trong nghề mới thấy một trường hợp may mắn như vậy'- bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiết lộ.

Tình trạng tổn thương khó hồi phục sau 30 phút xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhồi máu cơ tim cấp được định nghĩa là hoại tử cơ tim, bệnh xảy ra do mạch máu bị tắc hẹp ở tim đột ngột một hoặc nhiều nhánh động mạch vành nuôi tim gây thiếu máu cơ tim cục bộ. Gây tổn thương cơ tim và xuất hiện cơn đau ngực.

Khi mạch máu nuôi bị nghẹt, tim không còn được cung cấp dưỡng chất và oxy. Lúc này người bệnh sẽ bị nhồi máu cơ tim. Khi có một vị trí nào đó của động mạch vành đột ngột bị tắc hẹp, sẽ khiến vùng cơ tim mà động mạch đó nuôi dưỡng bị thiếu oxy, dẫn tới hoại tử cơ tim và gây ra nhồi máu cơ tim cấp.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, những triệu chứng thường gặp của bệnh nhồi máu cơ tim bao gồm:

- Đau thắt ngực, mức độ đau có thể dao động từ ít như kiểu đè nặng, cảm giác nóng rát trước ngực trái đến đau nhiều như đau dữ dội giống dao đâm, siết chặt.

- Đau có thể lan lên cổ, hàm dưới, vai trái, lưng, bụng hoặc cánh tay trái. Thời gian đau có thể kéo dài nhiều phút hoặc biến mất rồi lại xuất hiện.

- Ngoài cơn đau điển hình, bệnh nhân còn có các triệu chứng: Khó thở; đổ mồ hôi; buồn nôn, nôn ói; lo lắng; ho; chóng mặt; tim đập nhanh. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể không trải qua các triệu chứng như mô tả ở trên mà chỉ cảm thấy hơi mệt hoặc chỉ cảm thấy khó chịu vùng thượng vị.

- Cơn đau thắt ngực có thể kéo dài hàng giờ, vì vậy khi có các triệu chứng trên, cần tìm kiếm sự giúp đỡ và đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Theo các bác sĩ, lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, áp lực công việc, chủ quan trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Ngoài ra, còn kể tới một số đối tượng như người bị tăng cholesterol máu, tăng huyết áp , đái tháo đường, béo phì, người hút nhiều thuốc lá, ít hoạt động thể lực...

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản như kiên trì tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, bỏ hút thuốc lá, việc kiểm soát các bệnh có liên quan cũng có góp phần quan trọng trong quá trình điều trị như huyết áp, đường huyết…để bảo vệ sức khỏe.