3 thói quen uống cà phê khiến bạn lão hóa nhanh chóng mặt, cực hại cho sức khỏe mà bạn không biết

Bạn biết đấy, cà phê có những lợi ích mà bạn chẳng thể ngờ, chẳng hạn như chống trầm cảm, sống lâu, dễ hạnh phúc, giảm bệnh tiểu đường, đốt cháy chất béo, tốt cho tim mạch.

Cà phê có thể giúp mọi người cảm thấy bớt mệt mỏi và tràn trề năng lượng. Đó là bởi vì nó có chứa một chất kích thích được gọi là caffeine. Sau khi bạn uống cà phê, caffeine sẽ được hấp thụ vào máu của bạn. Từ đó, nó di chuyển đến não của bạn. Tại não, caffeine ngăn chặn chất adenosine gây ức chế thần kinh. Trong khi đó, các chất kích thích thần kinh khác như norepinephrine và dopamine sẽ tăng lên, dẫn đến việc tăng cường kích hoạt các tế bào thần kinh.

Lợi ích của cà phê. Ảnh: Internet

Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê cải thiện một số chức năng của não như trí nhớ, tâm trạng, sự cảnh giác, mức năng lượng, độ nhanh nhạy và chức năng tâm thần nói chung.

Các nghiên cứucũng cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn nhiều, từ 32-60%. Tuy nhiên, có thể tác dụng này là nhờ caffeine bởi khảo sát cho thấy cà phê decaf (khử caffeine) không có tác dụng này.

Giảm bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường túyp 2 là một vấn đề sức khỏe lớn, hiện đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới.

Các nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường túyp 2 giảm đáng kể, trung bình thấp hơn 23-50% so với những người không uống cà phê. Theo tổng hợp của 18 nghiên cứu trên gần 500 nghìn người, mỗi tách cà phê hàng ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường túyp 2.

Đốt cháy chất béo

Một số nghiên cứu cho thấy chất caffeine có trong cà phê giúp tăng tỉ lệ trao đổi chất trong cơ thể từ 3 đến 11%. Một nghiên cứu chỉ ra, caffeine giúp làm tăng quá trình đốt cháy chất béo ở những người béo phì lên đến 10% và 29% đối với những người gầy. Tuy nhiên, những tác động này sẽ giảm dần đối với những người uống cà phê lâu năm.

Đốt cháy chất béo. Ảnh: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Theo những nghiên cứu, cà phê có liên quan đến việc tăng khả năng bảo vệ của cơ thể chống lại hai loại ung thư: ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng hàng thứ ba trên thế giới, trong khi ung thư đại trực tràng đứng thứ tư.

Điều thú vị là cà phê cũng có thể bảo vệ bạn chống lại bệnh xơ gan - những người uống 4 tách trở lên mỗi ngày có nguy cơ thấp hơn tới 80%.

Chất chống oxy hóa cho làn da, sắc đẹp

Cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa lớn nhất cho cơ thể.Các chất chống oxy hóa trong cà phê có liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe. Acid chlorogenic, một polyphenol có nhiều trong cà phê, đã được chứng minh là làm giảm viêm và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính, bao gồm cả béo phì.

Sai lầm khi uống cà phê gây lão hóa

Uống cà phê thay ăn sáng

Rất sai lầm khi chọn cà phê thay cho bữa ăn sáng, bữa ăn vốn được khuyên quan trọng nhất. Việc bỏ qua bữa ăn chính là nguyên nhân dẫn đến cơ thể lão hóa, xấu xí trầm trọng. Biểu hiện của việc này còn có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Việc ăn sáng kết hợp với cà phê lại có lợi hơn nhiều. Bạn có thể uống cà phê vào khoảng giữa giờ, những bữa phụ giúp cải thiện tinh thần tốt hơn. Tất nhiên là với mức độ, và liều lượng phù hợp. Ngoài ra, thay vì bỏ bữa sáng và đi uống cà phê, chuyên gia gợi ý bạn nên ăn "bữa sáng bao gồm trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt hoặc hạt" để có một bữa ăn sáng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

Chỉ uống cà phê không ăn sáng. Ảnh: Internet

Thêm nhiều chất tạo ngọt vào cà phê

Dù là đường hay sữa, các loại kem béo, chuyên gia đều khuyên và tiết lộ nó ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng. Tiêu thụ quá nhiều đường trong chế độ ăn uống có thể có tác động tiêu cực đến nhiều sức khỏe. Theo Viện Da liễu hoa Kỳ (Academy of Dermatology), chế độ ăn uống chứa nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Sử dụng nhiều đường từ thực phẩm khiến hàm lượng hormone insulin tăng cao. Từ đó, dẫn đến những phản ứng viêm.

Các chất tạo ngọt khiến lão hóa cơ thể. Ảnh: Internet

Ăn nhiều đường cũng sẽ khiến các tế bào hoạt động quá tải, các phân tử đường kết hợp với protein tạo ra sản phẩm glycation cuối cùng. Đây là nguyên nhân làm hỏng collagen, một loại protein giữ cho da săn chắc, đàn hồi. Mất đi collagen, da sẽ bắt đầu có xu hướng chảy sệ, hình thành nếp nhăn sâu, dấu hiệu cho một làn da bị lão hóa. Chất lượng sức khỏe và độ lão hóa phụ thuộc vào những chất tạo ngọt mà bạn thêm vào. Bạn chú ý thêm lượng đường vừa phải trong chế độ ăn uống của bạn sẽ không sao.

Uống cà phê thay nước

Nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể con người, việc uống nước có tác dụng vô cùng lớn trong việc giữ cơ thể của chúng ta khoẻ mạnh. Việc uống đủ nước mỗi ngày, giúp bạn đảm bảo được sức khỏe đặc biệt trong những ngày nóng bức.

Trong bộ não của con người nước chiếm khoảng 80%, vì vậy uống đủ nước là điều tối cần thiết. Tình trạng thiếu hụt nước có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ của chúng ta.

Nước giúp duy trì các tế bào được sạch sẽ và có thể góp phần chống lại một số bệnh ung thư, như ung thư vú và ung thư đường ruột.

Nước hấp thụ vào các tế bào da sẽ nâng cao khả năng đàn hồi và tăng độ ẩm cho da.

Tránh uống cà phê thay nước. Ảnh: Internet

Việc uống cà phê không cần hoặc uống ít nước cũng được hay công việc quá bận rộn và bạn chỉ có thể uống cà phê dẫn đến sai lầm bởi cà phê có thể gây mất nước trong cơ thể chứ không phải là thức uống bổ sung nước. Vậy nên, nếu uống cà phê thay nước thì sẽ là thảm họa đối với sức khỏe tổng thể, các tình trạng này góp phần khiến bạn trở nên lão hóa nhanh hơn mà không biết.

Lượng cà phê và thời điểm uống đúng cách

Các chuyên gia cho rằng bạn nên lùi thời điểm uống cà phê đến giữa buổi sáng. Thời điểm thích hợp hơn là vài giờ sau khi bạn thức dậy, từ khoảng 9 -11 giờ.

Có thể uống cà phê trước buổi tập khoảng 30 phút để tận hưởng các lợi ích trên của cà phê đối với việc tập luyện nâng cao sức khỏe. Uống cà phê trước khi tập thể dục là biện pháp đơn giản để cung cấp năng lượng, cải thiện khả năng tập trung và phối hợp khi tập luyện, tăng cường cơ bắp hiệu quả.

Ngoài ra, caffeine có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó, không nên uống cà phê trong hoặc ngay sau bữa ăn. Uống cà phê khi dạ dày rỗng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ cortisol và đường huyết.

Không nên sử dụng quá 400mg caffeine mỗi ngày (tương đương khoảng 4-5 tách cà phê, mỗi tách 240ml) để đảm bảo sức khỏe. Uống quá nhiều cà phê có thể khiến nồng độ cortisol tăng cao, dẫn tới một số triệu chứng "say cà phê" như: Cảm giác lo âu không rõ nguyên nhân, mất ngủ, bồn chồn thậm chí có thể mắc chứng rối loạn tâm thần, ngất xỉu, co giật…