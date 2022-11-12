Phần lớn, các căn bệnh liên quan đến: gan, thận, dạ dày hay ung thư còn có thể biểu hiện ở cổ. Thông qua các dấu hiệu quan sát bằng mắt thường, người bệnh có thể phát hiện ra ung thư. Chúng ta có thể quan sát để nhận biết ung thư, cụ thể như sau:

Không có bộ phận nào trên cơ thể là không liên quan đến nhau. Đặc biệt, chức năng hoạt động của vùng cổ như tuyến giáp có ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Một người khỏe mạnh sẽ có làn da toàn bộ cơ thể đồng màu. Nếu thấy vùng da cổ của mình dần chuyển màu sậm thì đó có thể là do độc tố trong cơ thể tích tụ quá nhiều, các cơ quan có vai trò đào thải độc tố như dạ dày và gan không làm việc hiệu quả. Khi màu cổ đột ngột đổi sậm màu hơn, đây chính là dấu hiệu có thể biểu hiện của ung thư gan và ung thư dạ dày. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện thăm khám để không làm tình trạng bệnh kéo dài.

Da vùng cổ chuyển màu. Ảnh: Internet

Mụn xung quanh cổ

Sẽ không có gì bất thường nếu vùng cổ không có những nốt mụn mủ hoặc mụn đỏ xung quanh. Biểu hiện của chúng còn ngứa ngày. Nếu phát hiện ra các dấu hiệu này, bạn hãy nghĩ ngay trường hợp có thể căn bệnh ung thư đang rình rập.

Nhưng đừng quá lo lắng, khi bạn thấy dấu hiệu bất thường ngay từ đầu, bạn sớm giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, hãy theo dõi quá trình sinh hoạt và ăn uống để nhận biết và kết hợp với bác sĩ tốt hơn.

Hạch ở cổ

Thông thường, nếu phát hiện hạch, cổ có thể đang mất đi sức đề kháng, hệ miễn dịch rối loạn hoặc suy giảm. Phần hạch ở cổ sẽ an toàn khi chúng nhỏ hơn 1cm. Ngoài ra, chúng không bị cứng, phần hạch di chuyển, có bờ giới hạn rõ, sờ nắn không đau và mật độ mềm vừa phải không quá cứng, không bị dính với mô xung quanh, thì nguy cơ nguy hiểm sẽ thấp.

Hạch nổi ở cổ cảnh báo ung thư. Ảnh: Internet

Ngược lại, nếu phần hạch có kích thước lớn hơn 1cm, khi sờ vào sẽ thấy nó dính chặt với các mô xung quanh, bờ giới hạn không còn rõ ràng, sờ nắn sẽ cảm thấy đau và mật độ cứng nhắc thì lúc này cần chú ý, vì đó có thể là một số biểu hiện của giai đoạn tiền ung thư hoặc là dấu hiệu bị ung thư hạch cổ.

Ngoài ra, nếu khối u ở cổ không biến mất và kèm theo các triệu chứng như khàn giọng hoặc khó nuốt, hãy đi bác sĩ càng sớm càng tốt.

Cùng với đó, các khối u nếu xuất hiện sau cổ có thể là do ung thư vòm họng biểu hiện sức nghe giảm, nghẹt mũi và chảy máu mũi, mờ mắt, đau hoặc tê mặt và nhức đầu. Một số kèm theo các triệu chứng như đổ mồ hôi đêm, sụt cân, sốt và ho dai dẳng nguy hiểm. Đây là những triệu chứng phổ biến của một loại ung thư bắt đầu từ các tế bào bạch cầu. Nếu bạn nhận thấy một khối u trên cổ hoặc tai, hãy đến gặp bác sĩ ngay.

Thói quen và chế độ sinh hoạt lành mạnh vẫn là cách tốt nhất để phòng chống ung thư. Điều quan trọng hơn nữa là bạn cần có niềm tin, bệnh có thể sớm được chữa khỏi.

Sự nguy hiểm của ung thư

Khi ung thư mới bắt đầu phát triển, nó thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi ung thư đã phát triển lớn, lan rộng tới các cơ quan khác, nó sẽ gây ra 1 loạt triệu chứng như:

- Đau đớn: Khi khối u phát triển lớn, nó có thể bấm vào dây thần kinh, chèn ép các cơ quan khác, khiến người bệnh đau đớn. Các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị có thể giúp loại bỏ khối u, hoặc thu nhỏ khối u, sẽ giúp giảm đau. Nhiều người bệnh phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên để chống chọi với các cơn đau.

- Mệt mỏi: Người bệnh ung thư thường cảm thấy kiệt sức và thiếu năng lượng do sự phát triển của khối u.

- Ăn mất ngon: Ung thư cũng khiến người bệnh chán ăn, ăn không ngon, no nhanh, đặc biệt là những người mắc các bệnh như ung thư thực quản, ung thư gan, vv… Chán ăn kéo dài sẽ dẫn tới giảm cân nhanh chóng và suy nhược cơ thể.

- Ung thư ảnh hưởng tới gan sẽ làm đảo lộn sự cân bằng các hóa chất trong cơ thể; Ung thư trong xương có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng canxi của cơ thể, cụ thể là phát hành quá nhiều canxi vào máu. Cuối cùng sẽ khiến người bệnh vô thức và chết.

Phòng chống bệnh ung thư ở cổ

Căn bệnh nguy hiểm nhất trên vùng cổ thường là ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, các căn bệnh như bướu cổ, ho, cảm cúm cũng xuất phát từ phần lớn chức năng của cơ thể suy yếu.

Khi ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp thường bộc lộ các triệu chứng như khàn tiếng, đau cổ, sút cân, mệt mỏi,... Vì vậy bạn có thể theo dõi để tìm cách điều trị. Một số cách phòng tránh bệnh ung thư tuyến giáp tốt hơn.

- Kiêng thực phẩm nhiều chất béo: Ít ai biết rằng việc tiêu thụ chất béo nhiều quá mức cho phép sẽ khiến chúng ta gia tăng nguy cơ bị ung thư tuyến giáp. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng này, mỗi người cần thực hiện chế độ ăn cắt giảm chất béo như đồ chiên rán, thức ăn nhanh, ngoài ra nên bổ sung thêm nhiều rau xanh, các loại hoa quả và thực phẩm chứa nhiều khoáng chất, vitamin cho cơ thể.

- Tránh tiếp xúc thường xuyên với tia bức xạ: Tia bức xạ có khả năng khiến con người dễ mắc ung thư hơn. Ngoài tia bức xạ từ ánh sáng mặt trời, các xét nghiệm hình ảnh trong y khoa cũng không có lợi cho sức khỏe con người nếu lạm dụng quá nhiều. Do đó nên nếu trẻ em cần phải tiến hành sử dụng những xét nghiệm này trong chẩn đoán bệnh thì các bậc phụ huynh cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa.

- Duy trì khối lượng cơ thể một cách hợp lý: Không riêng gì bệnh ung thư tuyến giáp mà đối với cả những bệnh lý khác, nếu chúng ta biết cách duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý theo phương pháp khoa học, lành mạnh thì sẽ góp phần phòng ngừa được rất nhiều bệnh ung thư. Mỗi người nên ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, đúng giờ, thường xuyên luyện tập, vận động thể dục thể thao điều độ.

- Cân bằng lượng iot trong cơ thể: Dư thừa hay thiếu hụt iot đều gây ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của tuyến giáp. Nếu tuyến giáp gặp tình trạng mất cân bằng thì cơ thể sẽ gặp tình trạng kháng thuốc, thậm chí sản sinh ra các tế bào ung thư. Việc nắm được các yếu tố làm tăng khả năng mắc ung thư tuyến giáp sẽ giúp chúng ta phòng ngừa và điều trị được bệnh tốt hơn. Nếu trong gia đình có người thân bị ung thư tuyến giáp, bạn cũng cần chủ động thăm khám định kỳ để nếu phát hiện ra vấn đề bất thường nào cũng kịp thời điều trị.