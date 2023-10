‘Thời điểm vàng’ người Nhật ăn tối kèm 3 cách ăn không bao giờ lo tăng cân, sống rất thọ: nhịn ăn không phải là cách

Ăn uống lành mạnh giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Một số loại thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng giúp não khỏe mạnh, bao gồm chất béo, chất xơ, protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Những chất dinh dưỡng này có thể tăng cường trí nhớ, sự tập trung và thậm chí ngăn ngừa các bệnh về não bộ thay vì nhịn ăn.

Cải thiện tâm trạng và năng lượng

Nếu bạn ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cơ thể bạn sẽ nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường, sẽ cải thiện mức năng lượng của bạn. Từ đó, bạn cũng sẽ suy nghĩ và làm việc hiệu quả hơn. Ngược lại, khi không ăn đầy đủ, bạn dễ khiến cơ thể bị tụt năng lượng, thậm chí, về lâu về dài, bạn sẽ gặp vấn đề về các loại bệnh liên quan đến trí nhớ, thể chất.

Giảm cân

Để giảm cân, nhiều người chỉ tập trung vào việc ăn kiêng để lấy lại vóc dáng. Đây là một quan niệm sai lầm. Chính việc ăn uống lành lạnh mới là chìa khóa giảm cân bền vững và duy trì cân nặng hợp lý.

Nhu cầu năng lượng của cơ thể khi thiếu dinh dưỡng và năng lượng sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất để giảm mất năng lượng. Cơ bắp bị giảm sút, quá trình trao đổi chất cơ bản sẽ chậm lại và chúng ta sẽ khó giảm cân.

Bạn nên ăn một lượng vừa đủ vào buổi tối thay vì để bụng đói. Ảnh: Internet

Nếu bạn nhất quyết không ăn tối, bạn có thể đói quá không ngủ được, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi bình thường của cơ thể. Ngày hôm sau sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tập trung và cứ thế tiếp tục. Ngoài ra, việc bạn nhịn ăn bữa nào cũng không tốt vì khiến cơ thể không cân bằng, bạn dễ nạp sa đà vào 1 bữa ăn nào đó và khiến cho tình trạng thừa cân càng nghiêm trọng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Ngay cả khi bạn còn trẻ cũng cần nghĩ đến cách bảo vệ sức khỏe tim mạch cho mình. Đặc biệt khi bệnh tim mạch ngày càng gia tăng, và thậm chí tấm công vào giới trẻ.

Thói quen ăn uống lành mạnh có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn và ngăn ngừa các bệnh tim thông thường.

3 cách ăn và thời điểm vàng giúp giảm cân, sống thọ

Ăn tối trước khi đi ngủ 3 giờ

Một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Murcia, Tây Ban Nha đã xác định thời điểm tốt nhất để ăn tối. Các nhà khoa học xác định thời điểm ăn tối tốt nhất đó là trong khoảng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều. 6 giờ 14 phút chiều là thời gian tốt nhất theo nghiên cứu.

Với người Nhật, điều cấm kỵ đó là ăn tối muộn. Họ thường ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.

Thói quen ăn tối giúp giảm cân, sống thọ của người Nhật. Ảnh: Internet

Nhiều cuộc thực nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân của nhiều bệnh mãn tính đều xuất phát từ việc ăn tối muộn, nhất là bệnh béo phì. Bởi vì so với ban ngày, hoạt động của cơ thể vào ban đêm sẽ giảm dần. Lúc này nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn rồi gây nên sự tích tụ chất béo trong thành bụng. Thế nên nếu muốn có 3 vòng săn chắc, cân đối thì chị em phải bỏ thói quen ăn tối sau 19h.

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, giảm lượng mỡ hoặc lượng cholesterol trong cơ thể, bạn nên hạn chế thói quen ăn khuya. Hãy ăn các bữa ăn bình thường và tiêu thụ 90% lượng calo hàng ngày ít nhất 3 giờ trước khi ngủ. Nếu cần thiết có một bữa ăn khuya, hãy ăn sớm nhất có thể, lựa chọn thực phẩm lành mạnh và được tính toán đáp ứng đủ cho nhu cầu năng lượng của bạn.

Không nên ăn ngọt vào bữa tối

Việc ăn quá nhiều đường hoặc chất béo vào ban đêm sẽ dễ dẫn đến béo phì và gây khó ngủ. Không những thế, chúng còn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bạn có thể tăng cường năng lượng bằng sữa chua không đường, chuối, rau xanh, quả cherry…

Không nên ăn ngọt vào buổi tối. Ảnh: Internet

Không nên ăn quá no, chỉ ăn no đến 7 phần

Bữa tối của người dân Nhật Bản thường không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no 70% bởi ăn tối ít sẽ tốt cho quá trình tiêu hóa ở dạ dày và ruột, thức ăn sẽ không bị tích tụ lại trong dạ dày. Hơn nữa việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

Ăn no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

Để tránh ăn quá nhiều, khi ăn hãy tập trung, tránh ăn trước tivi hoặc vừa ăn vừa làm việc.

Không nên ăn nhiều thịt vào bữa tối

Ăn thịt vào bữa tối nhưng lại ăn ít rau dễ dẫn đến béo phì, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Do đó, bữa tối càng ít thịt càng tốt, tốt nhất chỉ nên là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa như salad, đậu phụ...

Rau xanh, trái cây, trứng luộc, đậu phụ... là những lựa chọn tốt cho bữa tối, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ thịt, nhưng cá và thịt nạc sẽ tốt hơn.

Bữa tối của người Nhật chủ yếu là đồ hấp, luộc và đồ sống. Với họ, chế biến đồ ăn càng đơn giản thì cơ thể càng nhận nhiều cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất...