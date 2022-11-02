Đối với nhiều phụ nữ, khi đến kỳ kinh chỉ đơn thuần là khó chịu. Nhưng một số người có thể trải qua các cơn đau bụng kinh ngay trước và trong kỳ kinh nguyệt, gây cản trở những hoạt động hàng ngày. Một cơn đau vật vã trong kì kinh nguyệt được xem là thể trạng không bình thường. Khi bụng bị đau, ngầm báo hiệu chúng ta đang gặp rắc rối, đặc biệt liên quan đến các loại bệnh nguy hiểm.

Có nhiều lời khuyên dành cho việc bảo đảm một cơ thể khỏe mạnh, ít bị tổn hại, trong đó, nguồn thực phẩm mang yếu tố lợi ích đơn giản và dễ dàng tận dụng.

- Lạc nội mạc tử cung: là tình trạng xảy ra khi các tế bào nội mạc tử cung (hay màng trong tử cung, là loại mô hình thành nên lớp niêm mạc tử cung) được tìm thấy bên ngoài tử cung của phụ nữ như: buồng trứng, ống dẫn trứng, sau tử cung và trên bàng quang.

- U xơ tử cung: là khối u phát triển trong cơ của tử cung. Chúng có kích thước từ rất nhỏ đến lớn hơn quả dưa đỏ. Phụ nữ bị u xơ tử cung có thể thấy một khối u xơ đơn lẻ hoặc nhiều khối u.

Giống như niêm mạc tử cung, các mô lạc nội mạc tử cung đến thời kỳ kinh nguyệt phát triển, dẫn đến chảy máu trong kỳ kinh nguyệt. Chính điều này gây ra đau đớn, đặc biệt là trong kỳ kinh nguyệt. Các chất kết dính (mô sẹo) có thể hình thành bên trong khung chậu, nơi máu chảy ra và khiến các cơ quan dính vào nhau, gây đau.

- U nang buồng trứng: Là những túi chứa đầy chất lỏng có thể hình thành trong buồng trứng như một phần của nang trứng phát triển hàng tháng cùng với trứng. Khi trứng không được giải phóng (tức là không xảy ra quá trình rụng trứng) hoặc túi hình thành của trứng không tan sau khi trứng được giải phóng, chúng có thể tạo thành u nang.

Triệu chứng đau bụng kinh thường là những cơn đau nhói hoặc co thắt vùng bụng dưới. Cơn đau bắt đầu từ 1 - 3 ngày trước khi có kinh, lên đến đỉnh điểm đau dữ dội là 24 giờ sau khi bắt đầu có kinh. Các cơn đau thường âm ỉ, liên tục, đau lan xuống lưng dưới và đùi, có thể kèm theo các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng.

3 thực phẩm làm sạch tử cung, thải độc hiệu quả sau kì kinh nguyệt

Trong vòng 3 ngày sau khi hết "đèn đỏ", một số món thực phẩm sẽ giúp bồi bổ thể trạng, tăng cường thải độc tử cung hiệu quả, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Bí ngô/bí đỏ

Bí ngô là thực phẩm giàu chất xơ và protein, có tác dụng nuôi dưỡng dạ dày, thúc đẩy quá trình tạo máu hemoglobin và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Thường xuyên ăn bí ngô giúp chống táo bón. Phụ nữ ăn bí ngô sau ngày "đèn đỏ" cũng giúp phân giải độc tố trong tử cung và loại bỏ tạp chất dư thừa.

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Canh bí ngô/đỏ. Ảnh: Internet

Sự kết hợp giữa các thành phần như vitamin A, C, chất sắt và hàng loạt các chất dinh dưỡng khác trong bí đỏ sẽ giúp tạo ra rào cản tự nhiên cho cơ thể để chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất sterol trong hạt bí ngô cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư, phòng chống bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Đậu đỏ

Thành phần của kinh nguyệt chủ yếu là huyết tương, sắt, kali, canxi, magiê, vv. Trong thời kỳ này, chị em ăn chè hoặc canh đậu đỏ. Đậu đỏ chứa nhiều vitamin B1, B6, C, E, K có tác dụng bổ máu, tăng cường lưu thông máu, hạn chế đọng máu giúp thời kỳ đèn đỏ của bạn diễn ra trôi chảy.

Đậu đỏ là thực phẩm có tính ôn (ấm). Phụ nữ thường xuyên ăn đậu đỏ có thể bổ khí, dưỡng huyết, củng cố xương. Sau khi hết kinh nguyệt, chị em nên ăn các món làm từ đậu đỏ để thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong tử cung, giúp làm ấm tử cung.

Đậu đỏ. Ảnh: Internet

Đậu đỏ còn có một tác dụng khác giúp thanh lọc cơ thể, khử độc cho da và các cơ quan khác trong cơ thể. Cũng nhờ quá trình khử độc này mà các cơ quan trong cơ thể, bao gồm tử cung vận hành tốt hơn, phòng ngừa bệnh tật.

Chị em có thể rang đậu đỏ, sử dụng nước nguyên chất hay có thể nấu thành các món chè, món cháo để tăng cường sức khỏe trước, trong và sau kì kinh nguyệt.

Quả sung

Trong y học cổ truyền, quả sung vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ ích vị, nhuận phế lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, tiêu thũng giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, bệnh trĩ xuất huyết, sa trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn, phong thấp...

Quả sung chứa nhiều monosaccharide và anthocyanins. Hai chất này được cơ thể con người hấp thụ và giúp loại bỏ độc tố, các gốc tự do trong tử cung một cách hiệu quả.

Sung tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Sung có chứa pectin, chất xơ hòa tan. Khi chất này di chuyển qua hệ thống tiêu hóa, nó về cơ bản sẽ kéo theo lớp cholesterol dư thừa và mang chúng đến hệ thống bài tiết và loại bỏ cholesterolkhỏi cơ thể. Là một chất xơ hòa tan, pectin từ quả sung cũng kích thích chuyển động ruột khỏe mạnh.

Phụ nữ thường xuyên ăn loại quả này còn có giúp trì hoãn quá trình lão hóa da. Ngoài ra, quả sung còn chứa lượng chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa cũng như thúc đẩy co bóp tử cung và giúp thải độc máu dư.

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ có công bố sung là một quả có chất xơ cao giúp chức năng kiểm soát bệnh tiểu đường. Quả sung giúp giảm lượng insulin cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường phải thường xuyên tiêm insulin. Những quả sung giàu Kali, giúp điều chỉnh lượng đường được hấp thụ vào cơ thể sau bữa ăn. Một lượng kali lớn có thể đảm bảo rằng lượng đường trong máu thường xuyên ổn định hơn, vì vậy quả sung có thể giúp bệnh nhân tiểu đường sống một cuộc sống bình thường.

Sử dụng sung như một loại quả ăn vặt, có thể giải quyết các dây thần kinh và mang lại sự thoải mái cho ngày của bạn.