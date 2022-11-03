Lý giải thêm về ung thư ruột có thể hiểu là tình trạng bệnh bắt đầu ở phần ruột già của cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến ruột kết và trực tràng. Do đó, ung thư ruột còn được gọi là ung thư ruột kết hoặc ung thư đại trực tràng.

Ung thư ruột ngày càng có xu hướng gia tăng được chỉ rõ do chế độ ăn uống hay các việc tiêu thụ các loại thực phẩm kém lành mạnh. Nguy hiểm hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong các loại bệnh trên thế giới.

Hầu hết các bệnh ung thư ruột đều phát triển từ các tế bào tiền ung thư, hay còn gọi là polyp. Các khối u này phát triển ngoài tầm kiểm soát và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ. Nếu bạn phát hiện sớm, cơ hội phòng bệnh càng cao.

Buồn nôn và nôn mửa

Bạn sẽ bất ngờ vì lí do này. Tuy nhiên, nếu xảy ra thường xuyên, đặc biệt nếu cảm thấy buồn nôn dai dẳng, có dấu hiệu mất nước hoặc nôn mửa kéo dài hơn 24 giờ, hãy đi khám ngay lập tức

Đau bụng

Đau bụng, rồi lại đau bụng, liên tục trong một khoảng thời gian, thì cần phải đến gặp bác sĩ để kiểm tra ngay.

Ung thư ruột thường biểu hiện bằng những cơn đau. Ảnh: Internet

Chảy máu trực tràng

Khi đi tiêu bị chảy máu - ngay cả khi bạn nghĩ đó là bệnh trĩ thì cũng nên đi khám. Ngoài ra, những thay đổi trong thói quen đi tiêu - ví dụ, phân bất thường - cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân

Đặc biệt, tình trạng này có thể cảnh báo bạn mắc ung thư ruột kết. Tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi đặc biệt nghiêm trọng. Tất cả những vấn đề này, cũng như thiếu máu, có thể dẫn đến suy nhược".

5 món ăn sáng tốt cho người bệnh ung thư ruột

Bổ sung 5 loại thực phẩm này vào bữa sáng, hạn chế ung thư ruột một cách hiệu quả

Yến mạch, gạo lứt…

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như lúa mạch, gạo lứt, kê, bột yến mạch sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể của ruột già, từ đó làm ngăn ung thư ruột kết. Do ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ nên chúng có thể dễ dàng tống chất độc ra khỏi cơ thể, làm ruột sạch sẽ nên dễ dàng chặn đứng sự phát triển của ung thư ruột kết. Việc sử dụng các món ăn này tương đối đơn giản, bạn có thể đun nóng hoặc ngâm lạnh, chế biến thành cháo, sử dụng lượng vừa phải giúp cơ thể no lâu và dễ tiêu hóa.

Yến mạch và các loại gạo lứt, lúa mạch. Ảnh: Internet

Nấm, các loại rau

Các loại rau quả xanh chứa rất nhiều độ ẩm và các chất xơ cenllulose rất có ích cho đường ruột và hệ tiêu hóa. Chúng giàu dưỡng chất chống oxy hóa, chất sắt, khoáng chất và vitamin giúp ngừa sự nhân lên bất thường của các tế bào ung thư trong ruột, nên từ đó ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Các loại rau xanh, nấm. Ảnh: Internet

Đặc biệt, selen và beta carotene là hai chất có khả năng phòng chống ung thư, các loại nấm được chỉ ra hiệu quả. Beta carotene là tiền chất vitamin A, có nhiều trong rau củ quả màu vàng, cam và rau màu xanh đậm.

Khoai lang vàng, khoai lang tím

Bất kỳ loại khoai lang nào cũng giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, góp phần thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Nhưng đặc biệt ở đây phải kể đến là loại khoai lang tím, bởi chúng chứa chất dinh dưỡng có lợi ở mức độ cao hơn đáng kể so với những loại khoai khác.

Cụ thể hơn, khoai lang tím giàu axit phenolic, anthocyanins cùng nồng độ hợp chất chống viêm, chống oxy hóa cao hơn hẳn các loại khoai khác. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng các hợp chất này có đặc tính chống ung thư ruột kết.

Khoai lang. Ảnh: Internet

Bạn có thể dùng khoai lang cho bữa sáng, loại thực phẩm này còn lợi hại hơn khi giúp bạn giảm cân, phòng chống các bệnh liên quan đến mỡ trong máu, tiểu đường hiệu quả.

Dầu ôliu, dầu cá

Thay vì sử dụng các món chiên dầu nguy hiểm. Bạn có thể thay thế bằng các loại chất béo tốt. Được chỉ ra như các loại dầu oliu, dầu cá.

Axit oleic được chứng minh là có tác dụng làm giảm viêm, thậm chí có thể có tác dụng có lợi đối với các gen liên quan đến ung thư.

Chất béo không bão hòa đơn cũng có khả năng chịu nhiệt cao, vì vậy dầu ô liu nguyên chất là loại dầu rất lành mạnh, thích hợp dùng để nấu ăn. Ngoài các axit béo có lợi, nó còn chứa một lượng nhỏ vitamin E và K tốt cho sức khỏe.

Dầu ăn tốt cho sức khỏe đường ruột. Ảnh: Internet

Các chất chống oxy hóa cũng có thể làm giảm tổn thương oxy hóa do các gốc tự do, được cho là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, giúp bảo vệ cholesterol trong máu khỏi quá trình oxy hóa. Hai lợi ích này có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa cần hạn chế ăn các chế phẩm, thực phẩm chứa nhiều chất béo động vật như mỡ lợn, gà, bò, dầu dừa và đồ ăn chiên rán.

Thịt trắng, gà, cá

Selen có nhiều trong các loại cá biển như cá biển như cá thu, cá ngừ, cá hồi, và các loại ngũ cốc nguyên hạt mà bạn có thể sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các loại thịt trắng như thịt cá, thịt gà thay vì thịt đỏ hay các loại thịt chiên rán để giúp cơ thể khỏe mạnh và phục hồi, phòng cũng như chữa trị các bệnh liên quan đến ung thư ruột.