Bí quyết ‘5 KHÔNG’ khoẻ mạnh như tuổi trẻ của cụ bà 107 tuổi khiến người người kinh ngạc: tập ngay từ giờ còn kịp

Thế nhưng, việc duy trì sức khỏe tốt hẳn không phải là điều dễ dàng. Lối sống, cách ăn uống hàng ngày ảnh hưởng phần lớn đến thể chất của một người. Đặc biệt, nhiều thói quen có thể khiến bệnh tình gia tăng và khả năng miễn dịch, phòng bệnh giảm xuống. Chẳng nói đâu xa, loạt bệnh tình có xu hướng trẻ hóa có thể kể đến như: bệnh suy thận, bệnh tim mạch, bệnh béo phì, thậm chí là bệnh ung thư gia tăng ở độ tuổi U30 - U40 thậm chi là U20.

‘Có sức khỏe là có tất cả’, nhiều người chỉ mơ ước một điều tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại là cả gia tài quý giá. Có sức khỏe, chúng ta có thể học tập, làm việc và thực hiện những ước mơ tốt nhất, như chúng ta vẫn kì vọng.

Theo bà Minh, bà đã duy trì nguyên tắc sống 5 "KHÔNG" trong nhiều năm qua như sau:

Nhiều giải pháp được đưa ra. Trong đó, các thói quen trong ăn uống và sinh hoạt được đề cao. Cụ bà Đào Khắc Minh (Giang Tô (TQ)) từng là một nhân chứng cho thấy sức khỏe và sự trường thọ có thể đạt được khi chúng ta thực sự quan tâm và thay đổi thói quen sống. Gương mặt hồng hào, nụ cười thân thiện, mắt nhìn rõ chữ và đặc biệt còn có thể làm việc và hoạt động linh hoạt khiến ai cũng trầm trồ.. Nhiều người nhận định, cụ Minh chỉ như người 80 tuổi. Con cháu cụ sum vầy và hạnh phúc cùng bà đến tận ngày nay. Bí quyết nào để người phụ nữ có thể đạt đến ngưỡng kì vọng như vậy.

- KHÔNG để cho bản thân mình quá nhàn rỗi, rảnh việc

Dù đã cao tuổi nhưng khi ở nhà vẫn "liền tay liền chân" thực hiện việc nhà đơn giản, đọc báo, nhặt nhạnh các loại việc vặt trong nhà, chuẩn bị rau quả, sửa soạn đồ đạc, thu xếp, giặt giũ quần áo. Thói quen này lại giúp bà khỏe mạnh hơn thay vì ngồi yên và không vận động.

- KHÔNG ăn uống tùy tiện, lựa chọn món

Cụ Minh có một thói quen ăn uống rất lành mạnh, từ trước đến nay luôn duy trì ăn ngày 3 bữa, không cầu kỳ trong ăn uống, coi trọng các món thức ăn thô tự nhiên như ngũ cốc và rau củ quả, thích ăn các món ăn thanh đạm, buổi tối chủ yếu ăn cháo, đặc biết cụ thích ăn các món cháo lúa mạch trộn với các thực phẩm khác giống như cháo ăn dặm cho trẻ em.

Các loại thức ăn trên vốn được chỉ rõ rất giàu protein, chất xơ và các loại vitamin giúp no lâu, giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày, bệnh tim đồng thời tăng cường não bộ, gân khớp, hệ miễn dịch... Lúa mạch, yến mạch hay các sản phẩm như gạo nguyên cám, các loại đậu nằm trong những thực phẩm đáng được khuyên sử dụng trong bữa ăn.

Bà Minh vận động hàng ngày. Ảnh: Internet

- KHÔNG ăn thức ăn thừa để qua đêm

Thức ăn qua đêm, đặc biệt là các loại rau cải, rau xanh sau khi nấu xong dễ sản sinh ra các chất. Những chất kể trên là một phần các yếu tố gây bệnh ung thư. Do đó, bạn không nên nạp các loại thức ăn thừa qua đêm. Nó thậm chí còn khiến dạ dày hay gan, thận của bạn phải làm việc mệt mỏi và cực nhọc.

- KHÔNG để cho đầu óc căng thẳng , suy nghĩ mông lung, nặng nề

Bình thường nếu cụ không làm việc hay nghỉ ngơi thì cũng sẽ đánh bài giải trí để rèn luyện trí não, vì thế trong trò chơi này, cụ vẫn rất minh mẫn, chính xác.

Bà Minh đọc chữ rất rõ. Ảnh: Internet

- KHÔNG cảm thấy tức giận với những sự việc nhỏ nhặt, không đáng

Tâm trạng của cụ Minh luôn luôn ổn định, có chuyện phiền lòng nào cũng không giữ lại lâu, không để tâm vào những chuyện vặt, đối xử với mọi người dĩ hòa vi quý, từ xưa đến giờ có nguyên tắc không so bì thiệt hơn với ai, không tị nạnh hay đố kỵ.

Ngoài ra, mùa hè cụ thường thức dậy lúc 6h30, mùa đông thì khoảng 7h30 sẽ dậy. Buổi đêm thì khoảng 8h là đi ngủ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để nâng cao tuổi thọ, hãy đi ngủ đúng giờ mỗi đêm và cố gắng ngủ từ ​​7 - 8 tiếng. Ngủ không đủ giấc dẫn đến tăng huyết áp, viêm nhiễm, tiểu đường, bệnh tim mạch và béo phì - tất cả đều góp phần làm giảm tuổi thọ nên bạn cần lưu ý.

Bạn nên có thói quen lành mạnh gì khác?

Uống nước lành mạnh mỗi buổi sáng

Hãy chọn trái cây là nguyên liệu cho món sinh tố vào bữa sáng. Đó là cách giúp tăng cường trao đổi chất hằng ngày.

Mỗi ngày dành một phút tập cơ

Tư thế chiếc ván là một cách tuyệt vời để củng cố cơ bụng nhanh. Dành một phút mỗi ngày để tập tư thế duy trì cơ bụng. Nếu bạn không thể giữ được vị trí trong 60 giây thì giữ càng lâu càng tốt và sau đó lặp lại nhiều lần nếu cần thiết để tổng cộng có đến 60 giây tập cơ.

Xông hơi

Liệu pháp xông hơi là một công cụ tuyệt vời để phục hồi vì nó giúp cải thiện lưu thông máu, giúp loại bỏ chất độc, và thư giãn các hệ cơ và thần kinh. Các nghiên cứu y khoa gần đây thậm chí còn liên kết việc sử dụng phòng xông hơi thường xuyên để làm dịu các triệu chứng trầm cảm.

Lên kế hoạch thực đơn cho một tuần

Hãy dành 10 phút tối nay để lên kế hoạch cho bữa sáng trong tuần hoặc thực đơn cho một tuần lành mạnh. Có một bữa ăn sáng dinh dưỡng sẽ làm tăng thêm tuổi thọ nhờ ăn uống lành mạnh.

Vận động

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục 30 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và cả ung thư, và đặc biệt là tăng tuổi thọ. : Hãy cố gắng tập thể dục hằng ngày. Tranh thủ đi cầu thang bộ và đi bộ bất cứ khi nào có thể. Đây là cách duy trì sức khỏe tuyệt vời. Nghiên cứu còn cho thấy chỉ cần 15 phút hoạt động mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ lên 3 năm. Và tập thể dục có thể làm chậm và đảo ngược quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào.

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc gây hại cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần, và gây ra nhiều loại ung thư. Trung bình, người hút thuốc tử vong sớm hơn gần 10 năm so với những người không hút thuốc và có tỷ lệ tử vong cao gấp 3 lần. Do đó, bạn cần phải từ bỏ thói quen này.

Tiếp xúc với thiên nhiên

Ra ngoài thiên nhiên, hoặc ngay cả xem cảnh thiên nhiên, cũng giúp nguôi cơn giận, sợ hãi, giảm căng thẳng và tăng cảm giác dễ chịu.

Tiếp xúc với thiên nhiên góp phần cải thiện thể chất, giảm huyết áp, thư giãn cơ bắp và tăng sản xuất hoóc môn hạnh phúc, từ đó giúp sống thọ hơn. Vì vậy, hãy ra ngoài nhiều hơn, hòa mình cùng thiên nhiên mỗi khi có thể,