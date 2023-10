Béo mấy cũng gầy: 7 thực phẩm bổ dưỡng giúp cân nặng sụt không phanh, càng ăn lại càng trẻ đẹp

Giảm cân sai cách khiến cơ thể gặp rất nhiều hệ lụy, đặc biệt là việc dẫn đến những căn bệnh khó lường liên quan đến dạ dày, xương, thận, thậm chí là ung thư. Nhịn ăn khi giảm cân lại là một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải. Trên thực tế, đói dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng và suy nhược. Bên cạnh đó, nó có thể là một trong những lý do gây tích tụ mỡ nội tạng.

Nghiên cứu cho rằng, việc bạn ăn uống đầy đủ, không nhịn ăn lại là biện pháp giảm cân hữu hiệu. Do đó, khi nhịn ăn hoặc giảm cân sai cách, bạn có thể gặp một số hệ lụy sau:

Giảm cân cấp tốc làm thiếu dinh dưỡng gây hạ đường huyết, làm cho tình trạng mất nước trong cơ thể trở nên nghiêm trọng. Trong khi nước lại là thành phần chính để trao đổi chất, là chất xúc tác cần thiết cho cơ thể. Do đó, bạn hãy uống nước nhiều vì nước giúp chúng ta giữ trọng lượng rất tốt.

Giảm trí nhớ

Nhiều người cắt giảm hẳn khẩu phần ăn của mình có chứa chất béo. Khoa học đã chứng mình rằng chất béo chính là nguồn năng lượng chính giúp não hoạt động tốt. Vì vậy, việc ăn quá ít thực phẩm chứa chất béo sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ với biểu hiện rõ nhất là chứng hay quên.

Thiếu sức sống

Điều dễ nhận thấy nhất khi ăn kiêng không khoa học là cơ thể thiếu sức sống. Nhiều người hằng ngày chỉ uống nước, ăn rất ít, thậm chí có ngày không ăn gì và sau một thời gian ăn kiêng, cơ thể có mảnh mai đi nhưng ngược lại họ phải nhận lấy một khuôn mặt hốc hác, không sức sống và cơ thể luôn mệt mỏi.

Giảm hệ miễn dịch

Thiếu dinh dưỡng sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể. Người gầy có thể không đủ khả năng chống lại vi trùng và virus nên sẽ dễ bị cảm cúm và sinh ra các bệnh nhiễm trùng như lao, viêm phổi… và khả năng phục hồi sức khỏe cũng rất chậm.

Mất cơ, xương yếu

Khi bị “bỏ đói” kéo dài, cơ thể sẽ sử dụng chất đạm từ cơ bắp để tạo năng lượng. Hậu quả là cơ sẽ bị yếu và mất khối cơ. Khi đó vóc dáng sẽ trở nên khô và gầy đét trông rất mất thẩm mỹ.

Hai nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên College of Rheumatology (năm 2015, tại Mỹ) kết luận rằng: Một chế độ ăn sai cách, nhiều thịt chế biến, sữa, ngũ cốc tinh chế và bánh ngọt chẳng may khi bạn thèm thuồng do nhịn ăn lâu ngày có thể dẫn đến nguy cơ cao bị đau khớp, thậm chí viêm khớp.

Các nhà nghiên cứu cho biết những suy yếu ở đầu gối, hông mắt cá chân và bàn tay liên quan đến một số loại thực phẩm cũng như từ áp lực của chế độ ăn uống không lành mạnh.

Sỏi mật

Dịch mật do gan tiết ra, chứa cholesterol, muối mật, calci và lecithin. Những chất này được mật và gan điều hòa, giữ cân bằng tỷ lệ trong cơ thể. Người ăn kiêng quá mức thường không nạp đủ calo để cơ thể hoạt động, do đó sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hao mỡ còn tích tụ trong cơ thể, lượng cholesterol cũng theo đó tăng lên, dẫn tới dịch mật tiết ra nhiều hơn. Dịch mật ứ đọng trong cơ thể lâu ngày gây ra sỏi mật.

Những thực phẩm bổ dưỡng giúp giảm cân

Theo các chuyên gia, các loại thực phẩm giảm cân thực sự có hiệu quả là những thực phẩm giúp cơ thể đốt cháy chất béo, giúp bạn no lâu, và chúng cũng phải ngon để bạn không bị ngấy. Ngoài ra, vì năng lượng tốt, bạn chỉ cần nạp ở mức vừa phải đã mang lại lợi ích cho cơ thể, khiến bạn nạp đều đặn nhưng không lo béo.

Thực phẩm không lo béo phì. Ảnh: Internet

Quả bơ

Bơ là loại quả rất bổ dưỡng cho cơ thể, nó chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, bao gồm 20 loại vitamin cùng khoáng chất như: vitamin C, E, K và B6,... có lợi cho sức khỏe.

Bơ cung cấp dồi dào các chất magiê, kali, beta-carotene và a xít béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Cùng với các chất chống oxy hóa như carotenoid, bơ không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có thể làm tăng đáng kể giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm thực vật khác mà bạn đang ăn.

Giảm cân với bơ. Ảnh: Internet

Thưởng thức nửa quả bơ mỗi ngày trong một ly sinh tố hoặc món salad của bạn sẽ làm tăng cảm giác no và khuyến khích giảm cân. Bơ có nhiều chất xơ và được biết là có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn, một chìa khóa để giảm cân. Bơ cũng sẽ khiến bạn no lâu. Đừng ăn quá nhiều mỗi ngày để tránh vượt quá lượng calo bạn muốn là được.

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm chứa nhiều chất xơ có tác dụng giảm đường sau bữa ăn, tăng công hiệu của insulin, đặc biệt là chất xơ tan trong nước rất tốt vì nó ngăn cản không cho đường hấp thụ vào ruột và làm giảm đường trong máu tới 30%. Chất xơ có thể làm giảm triglyceride và mỡ xấu LDL và làm tăng mỡ lành HDL, có hiệu quả tốt với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường.

Lượng chất xơ hòa tan cao có trong yến mạch có thể làm giảm nồng độ cholesterol cao và cholesterol có hại cho cơ thể. Từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng huyết áp.

Yến mạch có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Chất chống ôxy hóa trong bột yến mạch cũng tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng.Yến mạch là một trong những bữa sáng tốt nhất có thể ăn để giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ này cũng giúp cảm thấy no lâu hơn vì nó là một loại carbohydrate giải phóng chậm. Năng lượng từ các loại carbs giải phóng chậm mang lại nhiều năng lượng trong ngày mà cơ thể không cảm thấy mệt mỏi.

Cá

Để tốt cho sức khoẻ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, đặc biệt là các loại cá béo có nhiều axit béo omega-3.

Không giống như hầu hết các chất béo khác, cơ thể không thể tạo ra axit béo omega-3 mà phải lấy từ thực phẩm. Và cá béo là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3 chuỗi dài axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA) tốt nhất.

Các loại cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các loại cá có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ giảm viêm, giảm huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và cải thiện chức năng của các tế bào lót động mạch. Cá rất giàu nguồn protein chất lượng cao mà cơ thể cần để chữa lành, bảo vệ sức khỏe của xương và ngăn ngừa mất cơ. Đồng thời nó cũng là một nguồn cung cấp một số vitamin B cần thiết để sản xuất năng lượng, kiểm soát chứng viêm, bảo vệ sức khỏe tim và não.

Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe tim và não, axit béo omega-3 được tìm thấy trong các loại cá như: cá hồi, cá mòi và cá ngừ có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều chất đạm giúp hạn chế cơn đói, giúp bạn có thể no trong nhiều giờ. Bạn cũng có thể bổ sung những loại cá quen thuộc ở Việt Nam như: cá chép, cà rô phi, cá diêu hồng...

Trà xanh

Một cách hữu ích để thúc đẩy giảm cân lành mạnh đơn giản là uống trà xanh. Trà xanh là một sự thay thế tuyệt vời cho đồ uống có đường có liên quan đến tăng cân và béo phì.

Nếu đang đặt mục tiêu giảm cân, bạn hãy thay thế các thức uống như trà sữa, nước ép trái cây... bằng trà xanh. So với các thức uống kể trên, trà xanh có lượng calo thấp, không chứa đường, sữa và là nguồn cung cấp catechin lý tưởng cho cơ thể. Catechin trong trà xanh có tác dụng thúc đẩy tốc độ đốt cháy chất béo. Thức uống này cũng giúp hạn chế thèm ăn, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, làn da.

Trà xanh là thực phẩm lành mạnh. Ảnh: Internet

Những kết quả này kết nối việc uống trà xanh với việc cải thiện trí nhớ vì ảnh hưởng của caffeine và l-theanine, một loại a xít amin có trong lá trà giúp thúc đẩy sự thư giãn.

Đậu

Các loại đậu về mặt dinh dưỡng rất giàu protein, vitamin và chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đậu thường xuyên có thể hỗ trợ giảm cân và giảm cân lành mạnh. Lời khuyên của các chuyên gia là bạn có thể ăn đậu vài lần trong tuần để có năng lượng, không gây béo. Đậu thậm chí còn giúp làm đẹp da và no lâu mà không gây béo.

Đặc biệt, bạn có thể chế biến thành cháo hoặc các món soup. Đây là một trong những thành phần dinh dưỡng người Trung Quốc yêu thích giúp họ giảm bệnh tim mạch, cường tráng và sống thọ hơn.

Khoai lang

Khoai lang: Khoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì nó chứa ít chất béo và có hàm lượng nước cao. Ăn khoai lang giúp bù nước cho các tế bào trong cơ thể, khởi động quá trình trao đổi chất. Từ đó, ngăn chặn tình trạng tích tụ chất béo.

Khoai lang cũng được chỉ ra khả năng chống ung thư, giảm mỡ trong máu, giúp làm đẹp da, xương chắc khỏe…

Rau họ cải

Các loại rau họ cải bao gồm bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn… có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngày càng nhiều nghiên cứu về việc tiêu thụ thường xuyên các loại rau này với nguy cơ ung thư và giảm viêm.

Các loại rau này cũng chứa ít calo và carbohydrate, làm cho chúng trở thành sự bổ sung hoàn hảo không có tinh bột cho bất kỳ kế hoạch giảm cân nào. Quan trọng là chúng là loại rau rất dễ ăn và bạn có thể ăn thường xuyên.