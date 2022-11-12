2 món nước uống được nhắc đến tên mang lại các lợi ích đặc biệt như: giảm bệnh tim mạch, phòng chống ung thư, giúp sức khỏe dẻo dai, hay còn chống lão hóa trẻ hơn tuổi thực. Đó cũng là lí do vì sao được chỉ đích danh bạn có thể thưởng thức chúng.

Trong thành phần của rượu vang đỏ bao gồm các chất chống ô xy hóa có tính chống ung thư và có tác dụng bảo vệ tim. Rượu vang đỏ được làm từ nho và da nho giàu chất chống ô xy hóa, có khả năng ngăn ngừa tất cả các loại ung thư cho con người vô cùng hiệu quả.

Ngày nay, rượu vang đâ trở nên phổ biến hơn trong các bữa ăn. Rượu vang được chỉ ra lợi ích ngủ ngon hơn, chống oxy hóa thần kỳ hơn và đặc biệt, rượu vang tốt và hiệu quả khi tannin, cũng có trong sô cô la và trà xanh giúp ức chế cholesterol vốn làm tắc nghẽn mạch máu nên giúp tăng cường sức khỏe tim.

Ngoài ra việc chống ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh cũng được nhắc đến.

Rượu vang tốt cho sức khỏe ở một lượng vừa phải. Ảnh: Internet

Hợp chất sửa chữa ADN đặc biệt trong rượu vang còn ngăn chặn các gien khối u và giúp tăng tuổi thọ của con người. Khi bạn uống một ly rượu vang đỏ giúp giảm căng thẳng và lo lắng mệt mỏi do công việc cuộc sống mang lại. Vì vậy, hãy bắt đầu uống một ly rượu vang đỏ cùng với bữa ăn tối mỗi ngày sẽ vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.

Thời gian thích hợp sử dụng là khoảng chiều tối, trong mỗi bữa ăn.

Saffron

Được mệnh danh là vàng đỏ, saffron (nhuỵ hoa nghệ tây) được biết đến với hương thơm độc đáo, màu sắc nổi bật và đặc tính dược liệu cao.

Saffron giúp làn da khỏe mạnh và được sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, theo chuyên trang sức khỏe Healthline. Các chất chống oxy hóa trong gia vị này giúp chống lại bức xạ UV gây lão hóa và tổn thương da.

Từ Phòng thí nghiệm Sinh học Thực vật và Vi sinh vật Mỹ cho thấy sự giúp giãn nở của các mạch máu từ saffron khuyến khích bài tiết mồ hôi và lỗ chân lông mở ra, giúp làm sạch và phục hồi sức khỏe làn da một cách hiệu quả.

Saffron tiện lợi thưởng thức. Ảnh minh họa: Internet

Theo Heathline, loại gia vị hữu ích này cũng hỗ trợ chữa lành vết thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng và sẹo.

Trong nhuỵ hoa nghệ tây còn chứa các thành phần chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ bệnh lý tim mạch.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những phụ nữ chỉ ngửi saffron trong 20 phút sẽ có nồng độ hormone căng thẳng cortisol thấp hơn, điều này cũng có thể góp phần làm giảm hội chứng tiền kinh nguyệt.

Theo các chuyên gia, nhụy hoa nghệ tây chứa 2 loại hoạt chất crocin và crocetin, còn có tác dụng cải thiện chức năng bộ nhớ và hỗ trợ điều trị các hội chứng của bệnh suy giảm trí nhớ như Alzheimer hay Parkinson.

Nước cam uống vợi năng lượng. Ảnh minh họa: Internet

Cách pha Saffron đúng cách:

Cho 7 – 10 sợi saffron pha cùng 300 – 500ml nước ấm từ 70 – 80 độ C. Đây là mức nhiệt độ tốt nhất để pha nhuỵ hoa nghệ tây, giúp nhuỵ hoa nghệ tây tan nhanh và ra hết tinh chất.

Sau đó, đợi khoảng 5 – 10 phút cho saffron tan ra và có mùi thơm là có thể uống được. Có thể thêm vào một ít đường hoặc muối để ngon và dễ uống hơn.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp saffron với sữa hay mật ong. Pha hoa nghệ tây như bình thường hoặc pha với sữa nóng, sau đó cho thêm 1 muỗng cà phê mật ong, khuấy đều và thưởng thức. Một cốc nước ấm nhuỵ hoa nghệ tây và mật ong là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới.

Lưu ý, vì loại safron ngày càng trở nên ít hơn, nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng. Bạn tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, tránh hàng pha trộn.