Những món nước uống chứa nhiều vitamin C, flavonoid được xem là chất chống oxy hóa thần dược phòng chống bệnh tật, trong đó có các bệnh liên quan đến gan. 5 cốc nước được xem là bổ dưỡng cho sức khỏe có thể kể ra như sau:

Trong Đông y, nghệ có những dược tính như vị cay, đắng, hơi ngọt, tính nóng giúp gan, kinh tâm, kinh phế có tác dụng hành khí, giải uất; trong khi khương hoàng hành phế, phá huyết, thông kinh.

Theo y học hiện đại, trung bình một củ nghệ có chứa 0,76 -1,1% nhựa curcumin; 1,5% tinh dầu; chất béo và tinh bột. Curcumin và tinh dầu có tác dụng thông, lợi mật và ở nồng độ thấp tinh dầu nghệ còn có tính kháng khuẩn.

Đặc biệt, chất curcumin dồi dào trong củ nghệ được chứng minh có thể phòng chống ung thư , chống oxy hóa, kháng viêm, giúp cơ thể hạn chế hình thành các gốc tự do, là những yếu tố tuyệt vời hỗ trợ chức năng gan, giúp gan khỏe mạnh.

Trà nghệ. Ảnh: Internet

Củ nghệ bảo vệ gan chống lại nguy cơ bị viêm và thậm chí có thể giúp gan tái tạo các tế bào mới. Thêm một muỗng cà phê bột nghệ vào nước sôi, đun nhỏ lửa trong 10 phút, vắt thêm chút nước cốt chanh là bạn đã có 1 ly trà nghệ “cực phẩm” cho gan.

Bạn uống vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút. Bạn nên uống sau 1 cốc nước lọc và không nên pha quá đặc. Bạn có thể thêm mật ong để dễ thưởng thức hơn.

Lưu ý, người bị sỏi mật, tắc nghẽn đường mật không nên sử dụng nghệ. Người đang dùng thuốc chống đông hay các bệnh liên quan đến tiểu cầu cũng nên hạn chế. Người mắc bệnh dạ dày, đường ruột nên uống tinh bột nghệ đen, mật ong, nước lọc trước bữa ăn.

Những món nước uống này còn làm đẹp da. Ảnh: Internet

Không nên lạm dụng quá nhiều vì chất curcumin liều cao sẽ gây kích thích tuyến thượng thận bài tiết cortisone (chất có tính kháng viêm), từ đó khả năng kháng viêm của cơ thể sẽ giảm đi.

Atisô

Atiso được ví như “thần dược” giúp thanh lọc độc tố trong gan, giúp làm mát gan và giúp da trở nên sáng mịn hơn. Cơ chế làm sạch của Atiso rất hiệu quả. Theo đó, nhũng lợi ích mà atiso cung cấp cho cơ thể khoảng 9,3% carbohydrate, 1,5% chất xơ, rất ít chất béo và protein. Năng lượng cung cấp rất thấp, chỉ khoảng 40 đến 50 kcal nhưng lại rất giàu vitamin và chất khoáng như kali, phốt pho, canxi, natri, lưu huỳnh và magiê.

Các chất này giúp kích thích tái tạo tế bào gan, những người bị viêm gan siêu vi, ngộ độc gan do dùng nhiều thuốc có hại cho gan, mỡ máu cao, tiêu hóa kém do thiếu acid mật có thể dùng atisô.

Trà atiso. Ảnh: Internet

Atisô còn được dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, chữa các bệnh suy gan thận, viêm thận cấp và mạn tính, sưng khớp xương. Bông atisô khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng tăng lực, kích thích tiêu hóa làm ngon miệng, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu, chống độc, tăng tiết sữa cho sản phụ (khi hầm với chân giò).

Bạn dùng 10 - 20g sắc với nước nếu dùng tươi, 5 - 10g nếu dùng khô. Với loại trà đóng gói cũng chỉ nên uống 2 - 3 túi mỗi ngày.

Nước ép cam, quýt

Rất quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng của nhiều gia đình và bạn có thể luân phiên nạp nước ép cam, quýt cùng với các món nước uống trong bài. Các vitamin C và chất chống oxy hóa có trong trái cây họ cam quýt đặc biệt hiệu quả trong việc làm sạch gan. Ăn trái cây họ cam quýt như chanh, bưởi, cam,... giúp bổ sung hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc.

Nó giúp hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu, điều hòa huyết áp và chống lại cảm lạnh thông thường và cúm, thường xảy ra mỗi khi chuyển mùa. Carotenoid trong cam hoạt động như một hỗ trợ mạnh mẽ chống lại các gốc tự do có hại làm suy yếu sức khỏe và sự phát triển của xương.

Phòng bệnh ung thư gan với nước ép cam/quýt. Ảnh: Internet

Bạn có thể uống 1 cốc/ngày, tương ứng khoảng 200ml. Bởi theo nghiên cứu, một cốc nước cam 200ml chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C cơ thể người lớn cần trong 1 ngày. Ngoài ra, bạn nên uống 30 phút sau khi ăn no và nên uống vào buổi sáng hoặc các bữa xế, tránh uống vào buổi tối vì lượng acid trong cam dễ ảnh hưởng đến dạ dày.

Nước ép cà rốt

Tương tự như cam, quýt, tiêu thụ cà rốt chín hoặc sống đều đặc biệt tốt cho gan. Đặc biệt, nước ép cà rốt rất giàu vitamin A, đã được chứng minh là ngăn ngừa các bệnh về gan. Chúng cũng chứa đầy flavonoid và beta-caroten là chất chống oxy hóa, tốt cho mọi bộ phận của cơ thể, chẳn hạn như: mắt, xương khớp, làn da… vì vậy hãy thưởng thức nước ép cà rốt mỗi ngày.

Một lưu ý là bạn cũng có thể uống nước sinh tố hay xay bằng máy ép chậm. Bạn có thể kết hợp các loại quả như: táo, thơm để tăng thêm hương vị và tốt cho sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh được xem là nước uống có lợi cho cơ thể với các loại chất chống oxy hóa cao, phòng chống gan, ung thư, tiểu đường và nhiều lợi ích khác cho cơ thể. Việc bạn uống trà xanh và các loại trà từ lá mang lại nhiều lợi ích. Bạn không nên cho thêm đường, thay vào đó, bạn có thể thêm gừng, mật ong hoặc chanh. Một ly nước thảo dược vừa đủ mỗi ngày tăng cường khả năng thanh lọc gan, giúp hệ miễn dịch nâng cao, phòng bệnh hiệu quả.

Bạn nên làm gì để tránh xơ gan, ung thư gan

- Tránh uống rượu: Bất kỳ lượng rượu nào cũng được coi là không an toàn cho người bệnh xơ gan, vì đó là nguyên nhân tiềm ẩn gây tổn thương gan nhiều hơn, thậm chí là suy gan. Uống rượu cũng có thể góp phần gây ra suy dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe khác.

- Hạn chế chất béo: Cơ thể tiêu hóa chất béo bằng cách sử dụng mật được tạo ra trong gan. Khi gan bị tổn thương, quá trình sản xuất và cung cấp mật có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến các triệu chứng về tiêu hóa. Gan không hoạt động tốt sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thực phẩm giàu chất béo.

- Hạn chế thực phẩm đóng hộp: Nên chọn thực phẩm tươi vì các loại thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, đường và phụ gia không tốt cho sức khỏe.

- Tránh thịt, hải sản sống hoặc nấu chưa chín: Những người bị tổn thương gan do xơ gan bị suy giảm chức năng miễn dịch, làm tăng nguy cơ bị nhiễm độc do vi khuẩn và virut trong những thực phẩm này.