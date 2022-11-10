Những biểu hiện của cơ thể cho thấy bạn có thể đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư . Nếu bàn tay có các dấu hiệu này, bạn hãy chú ý.

Ung thư đã cướp đi mạng sống của nhiều người, bất kể ở độ tuổi nào. Ung thư không dễ dàng chữa trị nhưng có cơ hội phục hồi tốt hơn nếu phát hiện sớm. Bạn thậm chí còn có thể lấy lại sức khỏe như ban đầu một cách thần kỳ mà nhiều người đã chứng minh họ làm được. Đặc biệt hơn, phòng tránh căn bệnh này trước khi nó hình thành trên cơ thể sẽ là điều tuyệt với nhất đúng không?

Thông thường, ngón tay dùi trống thường có thể nhận nhầm với các bệnh liên quan đến xương khớp. Tuy nhiên với hình dạng đầu ngón tay bao gồm cả móng tay phát triển lớn hơn bình thường, hình dáng như một chiếc thìa úp ngược, đầu ngón tay có xu hướng sưng tấy và chuyển sang màu đỏ hoặc đen, móng tay thường có xu hướng cong xuống đáng kể, mọc lồi chứng tỏ dấu hiệu của căn bệnh ung thư phổi hoặc tim mạch.

Ngón tay dùi trống. Ảnh: Internet

Kiểu ngón tay này rất thường gặp ở các bệnh nhân có bệnh lý tim hoặc phổi. Ngoài ra, các bệnh về hệ tim mạch như bệnh tim bẩm sinh tím tái, phình động mạch phổi, suy tim mãn tính, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp cũng được nhắc đến.

Khi xuất hiện tình trạng này, bạn cần đi khám để biết tình hình cơ thể. Nên quan tâm ngay đến sức khỏe, bỏ đi những nguyên nhân có hại để cơ thể có thể nhanh chóng khỏe mạnh hơn.

Sọc đen ở móng tay, một số nốt ruồi bất thường

Nếu phát hiện trên ngón tay, ngón chân có nốt ruồi đen, đặc biệt có những thay đổi bất thường như to ra, chảy máu, loét, ngứa, thay đổi màu sắc… thì nên đi khám kịp thời. Bởi vì chúng có khả năng chuyển thành u ác tính, hay còn gọi là u hắc tố - ung thư da rất cao.

Ngón tay là vị trí ma sát rất nhiều, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Hay các điều trị và kích ứng không phù hợp như châm cứu, đốt, đốt nốt ruồi ở quán ven đường sẽ dẫn đến khối u phát triển nhanh hơn. Phần móng tay xuất hiện các loại đường sọc bất thường như đường sọc kẻ dọc hay kẻ ngang có màu trắng hoặc đen thì cũng có thể liên quan đến ung thư và bạn cần điều trị sớm, nhất là có vấn đề liên quan đến gan và thận.

Sọc đen ở móng xuất hiện bất thường. Ảnh: Internet

Mụn nước, u sần xuất hiện bất thường

Mụn nước li ti mọc ở ngón tay có thể liên quan đến việc gan đang cầu cứu. Tình trạng này sẽ đáng sợ hơn nếu thường xuyên ngứa ngáy hoặc liên tục mọc lại sau khi bôi thuốc. Một số biểu hiện vàng da trên cơ thể kèm mụn nước càng chứng tỏ ung thư gan.

Đặc biệt là khi còn có các nốt sần, cục u bất thường ở ngón tay, tình trạng ngứa dữ dội, tê dại, đau hay lở loét. Đó rất có thể là dấu hiệu của ung thư da, u xương và mô mềm. Bạn nên cẩn trọng với dấu hiệu này.

Nổi mụn nước. Ảnh: Internet

Các nhóm thực phẩm cần tránh

Thực phẩm thường được xem là nhân tố hàng đầu, chiếm tỉ lệ cao gây ung thư. Có đến 30% - 40% các trường hợp ung thư, đặc biệt là khối u đường tiêu hóa, liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống. Do đó, trong chế độ ăn uống và cách ăn phòng trị bệnh, bạn nên chú ý món ăn và một số cách ăn uống sau:

Thực phẩm hun khói

Thực phẩm hun khói cũng chứa rất nhiều chất benzopyrene, một chất gây ung thư mạnh và có thể dễ dàng gây ung thư. Các bác sĩ nói rằng thực phẩm hun khói có liên quan đến ung thư thực quản và dạ dày. Do đó, dù ngon miệng nhưng bạn cũng nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Vừa ăn vừa uống rượu

Thói quen của hầu hết đàn ông Việt Nam đó là vừa ăn vừa nhâm nhi vài chén rượu. Đây là một thói quen gây suy giảm tuổi thọ nghiêm trọng. Bởi nhiều nghiên cứu và khảo sát đã phát hiện ra rằng rượu không chỉ liên quan mật thiết đến ung thư gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa/đường hô hấp trên. Ví dụ như: ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại trực tràng và các khối u ở hệ tiết niệu.

Hạn chế ăn cơm nguội

Cơm nguội chỉ an toàn nếu được nấu chín và để nguội đúng cách trong vòng 24 giờ. Nếu như cơm bị thiu là đã bị biến chất, tuyệt đối không nên ăn. Cơm muộn sẽ rất nguy hiểm nếu như bảo quản trong tủ lạnh lấy ra vẫn như mới, không có mùi chua, thiu gì nên nhiều người thường chủ quan. Trong gạo có thể có Bacillus cereus, một vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Bào tử này sẽ chết ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản cơm nguội ở nhiệt độ phòng bình thường sẽ tạo điều kiện cho bào tử và các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Khi nhiễm khuẩn, cơm nguội có thể gây rối loạn tiêu hóa; nặng thì ngộ độc cấp, nhẹ thì rối loạn tiêu hóa.

Nếu thừa nhiều cơm, có thể cho một chút nước vào nồi cơm điện rồi trút cơm vào nồi, bật nút nấu chỉ vài phút là cơm đã nóng trở lại như mới nấu.

Tránh uống nước ngọt/nước có gas thường xuyên

Nghiên cứu mới nhất của các giáo sư y khoa Mỹ cho thấy, nếu uống khoảng 1 lon nước ngọt chứa đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư sớm, khối u to lên nhanh và ác tính sớm.

Có tới hơn 90% bệnh nhân ung thư đại trực tràng có đột biến gen APC dễ dẫn đến polyp đại tràng tiến triển, và các nhà nghiên cứu trước tiên đã loại bỏ gen khỏi mô hình nghiên cứu bệnh ung thư liên quan đến nước ngọt lần này. Một lượng nhỏ xi-rô ngô fructose hàm lượng cao (hoặc nước ngọt) có thể thúc đẩy sự phát triển và tiến triển của khối u.

Thực phẩm nấm mốc

Thực phẩm nấm mốc chứa rất nhiều chất aflatoxin B1, một chất gây ung thư mạnh và có thể dễ dàng gây ung thư gan. Đối với những loại thực phẩm tươi sống bị thối, mốc 1 phần, bạn tốt nhất nên vứt bỏ toàn bộ lượng thực phẩm này đi bởi chỉ một vết thối mốc nhỏ xuất hiện trên thực phẩm cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ thực phẩm đó đều đã chứa aflatoxin.

Vì vậy, dù gọt bỏ chỗ bị thối mốc cũng không giúp ích cho sức khỏe hay tiết kiệm tiền của bởi có thể tiền thuốc chữa trị ung thư còn nhiều hơn tiền bạn tiết kiệm được từ việc làm này.