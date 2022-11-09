Cân nặng mỗi ngày dễ tăng, khó giảm là điều ai cũng dễ mắc phải. Ngay cả khi bạn áp dụng một số chế độ ăn kiêng khem, việc giảm sút cân nặng có thể chưa thành công.

Công thức của món nước lại rất đơn giản và là những nguyên liệu quen thuộc. Một nữ blogger người Đài Loan đã thực nghiệm thành công và chia sẻ cho tất cả mọi người.

Có nhiều món nước uống được khuyến khích giúp bạn phát triển tăng cường sức khỏe , thải độc, chống lão hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch và giảm cân như mơ ước.

Nữ Blogger Zhang Cairu đã tiết lộ về món nước uống ‘thần kì’ đến như vậy. Với kinh nghiệm 10 năm về dinh dưỡng, cô cho hay, chỉ cần pha loại nước uống này mà không cần đun sôi, không đắng không chát, không chua, tuổi nào cũng có thể uống được, ai muốn giảm cân có thể uống 2-3 cốc mỗi ngày.

Loại nguyên liệu này rất quen thuộc và có thể tự làm tại nhà đó chính là Trà từ Vỏ chanh. "Tôi biết vỏ chanh có thể dùng để nấu ăn nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể pha thành trà uống rất ngon, có mùi thơm của chanh rất sảng khoái mà không có vị chua và còn có thể làm dịu cơn khát, có thể dùng nước nóng hay nước lạnh đều được", Amanda chia sẻ. Chia sẻ về tác dụng của trà vỏ chanh, Amanda cho biết chị dâu cô đã tập thể dục và uống loại trà này mỗi ngày, sau vài tháng đã giảm được 2kg, bụng cũng gọn hơn.

Vỏ chanh nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Trên thực tế, vỏ chanh có đặc tính chống oxy hóa. Ngoài ra, vỏ chanh còn chứa protein, chất béo, chất xơ, đường, canxi, vitamin A, E, B6… có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Pectin giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt) bằng cách tăng bài tiết axit mật, vỏ chanh có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch của bạn hay giúp điều trị sỏi mật.

Chất xơ trong vỏ chanh có thể giữ cho đường tiêu hóa của bạn hoạt động tốt vì nó giúp tiêu hóa tốt, giảm viêm dạ dày và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, chất chống oxy hóa cao cũng tăng cường khả năng miễn dịch, là một vị thuốc tốt cho bệnh tiểu đường. Duy trì sử dụng vỏ chanh, bạn có hiệu quả giúp cơ thể khỏe mạnh và trường thọ mỗi ngày.

Bạn làm trà vỏ chanh như thế nào?

Cách làm cực kì đơn giản. Thực tế, thay vì bỏ đi những vỏ chanh, bạn có thể sử dụng những loại vỏ này thường xuyên để phòng và điều trị bệnh, tăng khả năng giảm cân. Bạn lưu ý là chọn những loại quả chanh tươi, sạch (chanh vàng là tốt nhất) để thực hiện công thức này. Cách làm như sau:

1/ Bạn rửa sạch những quả chanh, ngâm nước muối 2 phút và lau khô, nạo lấy phần vỏ xanh nhưng cố gắng tránh nạo quá nhiều phần cùi trắng. Tùy mức độ nhiều hay ít mà bạn có thể cân lượng vừa phải. Bạn có thể làm từ 1kg trở lên, bảo quản trong ngăn đông của tủ lạnh để dùng dần.

Vỏ chanh đông lạnh. Ảnh: Internet

2/ Làm trà vỏ chanh: Lấy vài miếng vỏ chanh cho vào cốc nước nóng, lần đầu ngâm khoảng 5-10 giây để vỏ chanh tiết ra tinh dầu. Sau đó đổ phần nước này đi. Lần sau ngâm vỏ chanh có thể kéo dài thời gian ngâm. Tùy theo lượng vỏ xanh sử dụng và thời gian ngâm có thể dùng lại vỏ chanh 3-5 lần, lần cuối có thể ngâm lâu hơn. Bạn yên tâm là vỏ chanh ngâm nước nhiều lần sẽ không bị đắng.

Nước vỏ chanh giảm cân trường thọ. Ảnh: Internet

3/ Bạn đã có cốc nước trà vỏ chanh. Trà vỏ chanh có thể uống nóng hoặc lạnh, uống hàng ngày, chỉ cần lưu ý không ăn quá no và vận động vừa phải để mỡ thừa từ từ tiêu hao.

Lưu ý: Không nên đánh răng ngay sau khi uống trà, vì vỏ chanh vẫn còn tính axit sẽ ăn mòn răng, hãy súc miệng bằng nước trước khi đánh răng.

Một số thói quen giảm cân đơn giản

Bạn có thể lưu ý một số cách giảm cân sau đây

- Ăn trứng vào bữa sáng/ Bổ sung thêm protein

Nhiều nghiên cứu đăng tải trên NCBI chỉ ra rằng việc ăn trứng vào bữa sáng giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Vì trứng chứa 1 nguồn protein, calories... dồi dào, khiến bạn no lâu.

Trứng giảm cân. Ảnh: Internet

Thực phẩm ăn trong 3 bữa ăn nên chứa phần lớn là thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như trứng, thịt nạc (ức bò, ức gà), các sản phẩm từ sữa (không đường)... Protein có thể cải thiện hệ thống miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, để tiêu hóa một lượng protein nhất định, cơ thể cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, từ đó giúp giảm mỡ.

- Nhai chậm và nhai thật kĩ thức ăn

Nếu bạn ăn chậm, nhai kĩ - quá trình hấp thụ chất sẽ diễn ra chậm hơn, từ đó bạn sẽ thấy no, và ăn ít hơn nữa. Kết quả là bạn dễ dàng giảm cân hơn.

Ăn chậm nhai kĩ hàng ngày. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, một bữa ăn nên kéo dài khoảng 20 phút. Vậy nên từ mai, bạn hãy thưởng thức bữa ăn của mình từng miếng nho nhỏ, một cách từ tốn nhé!

- Kết hợp ăn uống và tập luyện sẽ giúp bạn giảm cân nhanh và có thân hình mơ ước. Do đó, bạn hãy tự đặt thử thách cho bản thân - điều này sẽ giúp việc giảm cân và ăn kiêng của bạn trở nên dễ dàng hơn.

- Uống một ly nước ấm trước bữa ăn: Rất ít người có thể làm điều này, nhưng thực tế uống một ly nước có thể làm giảm cơn đói và tăng cảm giác no, điều này sẽ làm giảm lượng thức ăn và giúp ích cho dạ dày và sức khỏe của bạn.

Uống nước ấm giảm cân. Ảnh: Internet

Khi ăn, nhiều người quá đói và luôn ăn nhiều thức ăn cho đến no căng bụng. Điều này sẽ gây ra gánh nặng lớn cho dạ dày và chuyện tăng cân dễ dàng xảy ra.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ

Rau rất giàu chất xơ. Bạn có thể chọn các loại rau giàu chứa nhiều nước, ít calo và mang lại cảm giác no, như bông cải xanh, bắp cải, cải thảo, rau diếp... để giảm sự xuất hiện của cơn đói.

- Không ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng

Khi bạn đi ngủ vào buổi tối là lúc cơ thể đang nghỉ ngơi và thải độc. Nếu ăn quá sát giờ đi ngủ, có thể gây khó tiêu, trào ngược dạ dày, tích tụ dinh dưỡng, thức ăn cũng sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa, gây tăng cân. Duy trì thói quen tốt "không ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng", đặc biệt là các loại bia rượu, đồ ăn vặt và đồ ăn khuya sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi; hệ tiêu hóa cũng có thể "toàn tâm toàn ý" tiêu hóa lượng thức ăn đã tiêu thụ trong bữa tối.