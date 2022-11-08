Dành cho những cô nàng lười biếng: 5 thói quen càng ‘lười’ càng giúp kéo dài tuổi thọ, làm y hệt lại càng trẻ măng

Có 5 cái lười sau đây dành cho các cô gái ít vận động hay thậm chí chẳng có thói quen thích vận động, duy trì lâu dài, bạn còn giúp trẻ hóa cơ thể, giảm thiểu bệnh tật.

Chúng ta thường được khuyên về một số thói quen như: siêng tập thể dục một chút, siêng nấu ăn một chút, siêng uống nước, siêng ngâm chân, siêng đắp mặt hay thậm chí siêng thức dậy sớm một chút… để thành công. Sự thực thì, vẫn có những thói quen ‘lười’ một chút, hoạt động chậm lại một chút, thực hiện những động tác đơn giản một chút lại mang những lợi ích cho bạn.

Động tác vươn vai chẳng còn gì xa lạ, thậm chí cách thực hiện cũng đơn giản và ai cũng có thể làm được nó. Hành động dường như được cho là lười biếng và không mẫu mực này thực sự lại là một “bài tập nâng cao sức khỏe ” bổ ích. Vươn vai là một động tác có tác dụng tốt đến xương khớp, giúp phòng chống mệt mỏi, có lợi cho xương tuyệt vời.

Vươn vai cũng có thể giải phóng áp lực và mệt mỏi trong cơ thể một cách nhanh chóng. Trong sự bộn bề của việc học tập hoặc làm việc, động tác này giúp thả lỏng cơ thể, thậm chí là hồi phục lại sức sống của mạch máu.

Vươn vai mỗi khi mệt mỏi. Ảnh: Internet

Khi thức dậy, chúng ta thực hiện một động tác vươn vai giúp cơ thể sảng khoái, kích thích sự hoạt động cơ thể, báo hiệu cho chúng ta sẵn sàng một ngày mới.

Trong thời gian làm việc, động tác vươn vai đơn giản giúp “kéo dài vòng eo, hoạt động cơ bắp, thư giãn cột sống”. Đây là động tác còn có thể cải thiện việc cung cấp oxy trong cơ thể, giảm đau nhức cơ bắp, và thúc đẩy tuần hoàn máu, rất có lợi cho việc duy trì chức năng của tim và não nếu như chúng ta kết thở với việc hít và thở hay một việc khác chẳng hạn như ngáp.

2/ Ngáp

Ai cũng chê rằng việc ngáp xấu tính. Kì thực, thói quen ngáp khi vừa thức dậy không hẳn là điều chứng tỏ cơ thể mệt mỏi như chúng ta vẫn nghĩ. Ngáp hoàn toàn ngược lại, chúng có tác dụng nâng cao tinh thần, có lợi cho thận và lá lách.

Trung bình số lần ngáp trong cuộc đời con người có khoảng 250.000 lần, mỗi lần ngáp kéo dài khoảng 6 giây. Tuy nhiên 6 giây ngắn ngủi này lại đem đến tác dụng rất lớn đối với não, mắt, gan và thận. Khi con người buồn ngủ, thông qua ngáp có thể thúc đẩy hít thở không khí một cánh nhanh chóng, giúp làm giảm nhiệt độ của não. Cơ chế này giống như chúng ta uống cà phê, không những cải thiện bộ não mà còn nâng cao tỉ suất công việc.

Ngáp giúp cải thiện tuần hoàn máu. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các học viên y học Trung Quốc tin rằng những người bị trầm cảm nên ngáp nhiều hơn và giúp cải thiện tuần hoàn máu. Vì vậy, bạn vẫn có thể thực hiện việc ngáp đơn giản như giúp tăng cường oxy cho cơ thể.

3/ Ngồi uống nước

Uống nước chậm rãi hay uống từng ngụm nhỏ mỗi lần lại là một trong những lợi ích có lợi. Việc bạn uống nước càng nhanh, hoàn toàn không tốt cho dạ dày hay hệ tiêu hóa. Nhất là khi bạn uống với số lượng nước nhiều kèm uống nhanh, các chuyên gia khẳng định đó là điều không nên. Tốt nhất, bạn uống nước từ tốn, nhấp những ngụm nước nhỏ giúp giảm thiểu những nguy cơ về bệnh tiêu hóa.

Uống nước chậm, từ tốn tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc tư thế ngồi khi uống nước lại có lợi hơn việc đứng để uống nước. Ngồi uống nước giúp giải quyết được những bức xúc và làm dịu cơn khát. Bạn có thể “lười biếng” bằng cách ngồi xuống và uống từ từ từng ngụm nước nhỏ. Cần tránh đứng và uống nước có thể dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa, thận và gây viêm khớp.

4/ Lười tức giận

Khoa học đã chứng minh rằng giữa cơ thể và cảm xúc của con người luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết. Giận dữ có thể gây ra nhiều bệnh tật. Tức giận khiến tim bị tổn thương do cảm xúc bất ổn, không tốt cho người mắc bệnh tim.

Bên cạnh đó, khi con người tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, làm tổn thương gan ở một mức độ nhất định. Người hay mất bình tĩnh, cáu gắt có thể kèm theo nhiều chứng bệnh tâm thần khác nhau như nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Đây là những thứ độc hại có thể gây tổn thương lớn cho gan.

Ngoài ra, tức giận cũng có khả năng sẽ dẫn đến huyết áp không ổn định. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, huyết áp không ổn định còn có thể dẫn đến các bệnh như bệnh mạch vành, nhồi máu não và xuất huyết não.

Hạn chế việc tức giân. Ảnh: Internet

Vui vẻ chính là một liều thuốc bổ. Bạn nên thay thế sự tức giận bằng việc thường xuyên cười và cân bằng thể trạng. Chính cái ‘lười’ tức giận sẽ giúp bạn xinh đẹp, sống lâu và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Hoocmon hạnh phúc thường xuyên sản sinh ra sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời cho bạn.

Lợi ích của những nụ cười: Ngoài việc khiến tâm trạng vui vẻ sảng khoái, cười còn có thể làm tăng chức năng hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích hoạt động của các cơ quan nội tạng, và giảm đau.

Việc cười đối với sức khỏe tim mạch cũng quan trọng như kiểm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim. Cười sẽ khiến cho cơ màng trong của thành mạch máu giãn nở, giúp máu lưu thông tốt hơn. Nhờ khả năng tăng cường lưu thông và tăng oxy máu nên cười là một đồng minh mạnh mẽ của chúng ta trong cuộc chiến chống lại các bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho biết, cứ 100 nụ cười thành tiếng thì có tác dụng tương đương với khoảng từ 10 - 15 phút tập luyện trên máy thể dục.

Cười sẽ giúp máu huyết lưu thông, ức chế các hoóc môn gây căng thẳng, và tăng cường thể lực. Nói cách khác, việc cười sẽ có tác động tích cực đến các cơ quan như tim, phổi, não và kích thích chúng hoạt động.

5/ Lười dùng thiết bị điện tử

Hầu hết, các sản phẩm điện tử đều tạo ra bức xạ. Một khi chúng ta sử dụng các sản phẩm điện tử đó với bức xạ trong một thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, gây ra những thay đổi bệnh lý trong tế bào của con người, thậm chí cả việc ung thư. Việc giảm thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hàng ngày, vừa để bảo vệ đôi mắt, vừa có thể giảm tác hại của bức xạ đối với cơ thể mang lại những lợi ích tốt cho làn da, phòng tránh bệnh tật hiệu quả.

Bạn nên làm gì để có sức khỏe tốt

Theo thời gian, một số thói quen bạn nên duy trì để cơ thể luôn khỏe mạnh:

- Uống đủ nước: Một cốc nước vào buổi sáng sau khi ngủ dậy giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng máu vón cục - nguyên nhân dẫn đến chứng nhồi máu cơ tim. Nước cũng giúp đẩy nhanh chất thải ra ngoài cơ thể, giúp da dẻ luôn căng mịn, hồng hào, tránh bệnh sỏi thận và sỏi mật. Bạn có thể duy trì việc uống nước đều đặn 1,5 - 2l nước mỗi ngày, mỗi lần khoảng 200ml.

- Gần gũi thiên nhiên và môi trường: Hít thở không khí trong lành là một thói quen rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ra công viên, nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành hít thở thật sâu để ôxy tràn vào hai lá phổi, làm gia tăng quá trình tuần hoàn máu.

Những thói quen có lợi cho cơ thể. Ảnh: Internet

- Không quên bữa sáng: Tránh bỏ bữa ăn sáng cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể, đồng nghĩa với việc tránh cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải dẫn đến sự hấp thu sẽ kém hiệu quả.

- Bữa trưa hợp lý: Nên ăn bữa trưa giàu năng lượng, nhiều chất xơ nhưng không nên quá nhiều đạm để lấy sức làm việc buổi chiều mà không sợ bị nặng bụng.

- Hạn chế chất kích thích: Cafein có trong cà phê, trà, sôcôla giúp tỉnh táo nhanh nhưng lại gây kích thích não và mất ngủ. Bạn chỉ nên uống một hoặc hai ngụm vào buổi sáng và không nên dùng sau bữa cơm trưa và đồng thời tránh lạm dụng chúng.