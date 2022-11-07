Tỏi được biết đến là gia vị quen thuộc, bên cạnh đó, tỏi còn được xem là ‘cực phẩm’ có các đặc tính phòng và trị bệnh hữu hiệu. Ăn tỏi vào các thời điểm giao mùa hay mùa lạnh giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng chẳng thua kém nhân sâm hay thuốc bổ.

Đặc tính trị bệnh trong tỏi còn được xem như một loại kháng sinh tự nhiên, nó có khả năng chữa được một số căn bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, các bệnh về hô hấp gia tăng thì các bài thuốc từ tỏi lại càng phát huy tác dụng.

Tỏi có nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Tỏi là một kho chứa các hợp chất lưu huỳnh kháng sinh và kháng nấm như allicin và ajoene, các loại vitamin tốt nhất trong tỏi cũng được chỉ rõ chính là: mangan, selen, vitamin C, vitamin B6 và các chất chống ô xy hóa lành mạnh khác.

Một số lợi ích khác của tỏi được chỉ ra như: kích thích tiêu hóa, giải độc, diệt trừ giun, chữa tả, lị, viêm hô hấp, viêm âm đạo, giảm bệnh huyết áp hay các bệnh cholesterol trong máu. Thực chất, tỏi còn được áp dụng trong việc làm đẹp, giảm cân và trị mụn hữu hiệu cho chị em phụ nữ.

Lợi ích khi ăn tỏi

Tuổi thọ cao hơn

Tỏi dù không trực tiếp giúp gia tăng tuổi thọ xong nó có thể làm cho huyết áp của chúng ta cân bằng, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, từ đó giúp duy trì tuổi thọ cao.

Não khỏe mạnh hơn

Tỏi có tác dụng bảo vệ nhất định đối với dây thần kinh não bộ của chúng ta, có tác dụng ngăn ngừa tốt bệnh Alzheimer, phục hồi trí nhớ rất tốt.

Não khỏe mạnh hơn. Ảnh: Internet

Do thành phần vitamin B6 và magiê có trong tỏi đều có liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện sức khỏe não bộ. Chất chống ôxy hóa mạnh sallyl cysteine giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống ôxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Tỏi tăng sức đề kháng, thải độc, trị bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi sống có thể bảo vệ gan khỏi một số độc tố và giúp giảm lượng đường trong máu. Điều này giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn, có lợi cho toàn bộ cơ thể.

Một nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi hằng ngày làm giảm 63% những người tham gia bị cảm lạnh, các triệu chứng cảm lạnh đã giảm trung bình từ 5 ngày xuống còn 1,5 ngày.

Hợp chất sulfhydryl trong tỏi có thể loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa các bệnh như sốt phát ban, tiểu đường, trầm cảm và một số loại ung thư.

Tỏi tốt cho tim của bạn

Tiêu thụ tỏi thường xuyên có liên quan trực tiếp đến việc có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tỏi từ lâu đã được biết đến với tác dụng làm giảm cholesterol và hạ huyết áp. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tỏi làm tăng sản xuất oxit nitric có thể làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu.

Tỏi tốt cho tim mạch. Ảnh: Internet

Nó cũng ngăn không cho tiểu cầu liên kết với protein, làm giảm cục máu đông. Khi đề cập đến trợ giúp bệnh tim, tỏi đã giúp người bệnh được hồi phục.

Hạ huyết áp cao/giảm cholesterol

Tỏi có lợi ích chống viêm và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy uống bổ sung tỏi giúp giảm huyết áp 10%.

Tỏi cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm lượng cholesterol. Nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu khoảng 10-15%, theo Hindustan Times.

Chống bệnh loãng xương

Tỏi là chất kháng sinh tuyệt vời từ thiên nhiên, có chứa các đặc tính tăng cường miễn dịch do vi khuẩn, virus, kháng nấm và khử trùng, tất cả đều nhờ vào hợp chất allicin. Bảo vệ chống lại bệnh loãng xương

Nguy cơ loãng xương tăng lên, đặc biệt là đối với phụ nữ khi cao tuổi. Tỏi có thể làm tăng nồng độ estrogen ở phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, thời điểm xương có nguy cơ bị loãng xương cao nhất.

Tỏi chống loãng xương. Ảnh: Internet

Tỏi rất tốt cho làn da

Ăn tỏi có thể hỗ trợ làm đẹp làn da từ trong ra ngoài. Đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của tỏi có thể giúp giảm mụn trứng cá, và lợi ích chống viêm nói chung của nó giúp cải thiện lưu thông tổng thể, bao gồm cả việc cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da một cách hiệu quả hơn.

Alllicin cũng có khả năng chống viêm và giàu chất chống ôxy hóa, rất tốt cho da. Tỏi giúp trị các vấn đề da khô và ngứa hữu hiệu, đặc biệt trong mùa đông. Ăn tỏi mỗi ngày giúp làn da sáng mịn.

Liều lượng cần thiết là khoảng 4 tép tỏi mỗi ngày, có thể băm nhỏ cho vào bữa ăn.

2 cách ăn tỏi tăng hiệu quả điều trị bệnh

Ăn tỏi vào sáng sớm

Đây là thời điểm vi khuẩn trong cơ thể không có chất dinh dưỡng dung nạp. Nhai tỏi sống sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, tăng sức đề kháng, thậm chí tiêu diệt lượng vi khuẩn trong cơ thể. Hơn nữa, việc ăn tỏi khi đói cũng sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Nếu ăn khi no, tỏi sẽ được nhào trộn với những thực phẩm khác, rất có thể không được hấp thu những giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại. Đây cũng là một trong những liệu pháp được chỉ ra trong y học cổ truyền Ấn Độ từ lâu đời.

Lấy hai tép tỏi, bóc vỏ và giã nát trong cối. Ăn tỏi khi bụng đói vào buổi sáng và uống một ly nước sau đó. Bạn cũng có thể cho vào các món rau, thực phẩm chế biến buổi sáng hay bạn có thể dùng tỏi đen đã qua một công đoạn chế biến, giúp phòng chống nhiều bệnh như gút, cao huyết áp, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Đây là vị thuốc quý trong Đông y.

Ăn tỏi vào sáng sớm. Ảnh: Internet

Một các khác tránh việc bạn ăn tỏi sống, bạn hoàn toàn có thể làm tỏi nướng theo cách dưới đây:

- Làm nóng lò nướng đến 400 độ C, loại bỏ lớp vỏ bên ngoài nhánh tỏi, lấy một miếng nhôm bằng phẳng, đặt miếng giấy làm bằng da dê lên trên miếng nhôm, xếp các nhánh tỏi đã bóc vỏ lên.

- Bỏ vào lò nướng trong vòng 1 giờ. Sau đó đem ra sử dụng ngay hoặc cất dần vào tủ lạnh để dùng dần.

Lưu ý: Không ăn quá 2 tép tỏi khi bụng đói và nếu bạn cảm thấy muốn nôn, buồn nôn và táo bón thì nên tránh ăn tỏi vào buổi sáng.

Ăn tỏi ngâm mật ong

Theo các chuyên gia, , tỏi mật ong là thực phẩm bổ dưỡng ngang với "thuốc quý". Chúng có thể đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời.

Bạn có thể băm một tép tỏi thành 3-4 miếng và đặt lên thìa. Nhỏ vài giọt mật ong lên thìa và để yên trong hai phút. Bây giờ chỉ cần cho vào miệng và nhai tỏi đúng cách rồi. Bạn cũng có thể uống 2-3 ngụm nước ấm để giải quyết vấn đề về mùi vị.

Bạn cũng có thể trộn ít nhất 10 tép tỏi băm nhỏ với 5 thìa mật ong và bảo quản để sử dụng hằng ngày. Chỉ cần múc một thìa cà phê từ hỗn hợp này và uống mỗi ngày. Càng để lâu, tỏi ngâm mật ong càng phát huy công dụng.

Tỏi ngâm mật ong. Ảnh: Internet

Thời gian tốt nhất để có sự kết hợp giữa mật ong và tỏi này là vào buổi sáng. Liên tục sử dụng như vậy, mật ong và tỏi giúp đối phó với nhiễm trùng dạ dày và điều trị chúng theo cách tự nhiên.

Dù tỏi rất tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia cùng khuyến cáo có một số trường hợp không nên dùng tỏi. Trẻ em bụng dạ yếu, người có da nhạy cảm không nên bôi bên ngoài, bệnh nhân có vấn đề dạ dày, phụ nữ có thai và cho con bú, người bệnh tiểu đường, người huyết áp thấp, người có phản ứng phụ khi ăn tỏi… cần tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ.