Nhắc về lão hóa não, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , khi 45-49 tuổi, cả nam và nữ mất 3,6% não và năng lực của não bộ, khả năng ghi nhớ, lập luận, nhận thức đều bắt đầu suy yếu. Tuổi 65-69, não bộ mất khoảng 7,4% tế bào não ở cả nam và nữ. 80 tuổi, não mất đi một phần trọng lượng nhỏ khoảng vài gram, nhưng chủ yếu là nước.

Chứng bệnh lão hóa não thường được nhắc đến ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, biểu hiện của nó đã có thể bắt đầu từ những năm chúng ta 24 tuổi.

Lại nhắc đến cụ bà Inada Yasuko, bà là một trong những đối tượng nghiên cứu được phát hiện ra khả năng ghi nhớ tuyệt vời. 15 món hàng được đề nghị bà mua đã được bà ghi nhớ chính xác 13/15 món. Các nhà khoa học nhận định não bà trẻ hơn 13 tuổi so với tuổi thực. Tìm hiểu về lối sống của bà, các nhà khoa học biết rằng bà Yasuko có thói quen mỗi ngày uống 1-2 cốc sữa và rất thích ăn sữa chua.

Những dấu hiệu của lão hóa não thường được biểu hiện như: dù chưa già nhưng bạn gặp khó khăn khi ghi nhớ hay học những kiến thức mới, bạn có thể gặp trường hợp suy giảm thính giác ảnh hưởng đến khả năng tư duy và ghi nhớ. Ngoài ra, bạn cũng có thể cảm thấy khó khăn khi làm nhiều việc cùng một lúc, đặc biệt là khó thực hiện lại một công việc ban đầu.

Thức uống tốt cho não. Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu từ nhóm thực nghiệm uống nhiều sữa đã giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Sữa, sữa chua, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác có thể bảo vệ các tế bào thần kinh của não và thúc đẩy sự phát triển của não, tránh sa sút trí tuệ và vẫn có thể viết, đọc báo. Sữa có thể làm tăng nồng độ glutathione trong não giảm chứng sa sút trí tuệ.

Việc bạn nạp sữa, hay các sản phẩm từ sữa đều đặn mỗi ngày mang lại lợi ích này.

Các loại sữa thực vật như đậu nành, thực phẩm từ đậu nành cũng mang lại lợi ích. Ngoài ra, các loại tảo bẹ, rong biển, cà tím, húng quế, cà chua và hành tây rất giàu polyphenol là chất chống oxy hóa tuyệt vời cho não.

Uống sữa như thế nào để tốt nhất?

Theo Phó giáo sư Fan Zhihong - Trường Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết các nghiên cứu đã phát hiện nếu bạn uống sữa trước bữa ăn 30 phút và sau đó ăn, có thể giúp kiểm soát sự gia tăng đường huyết sau ăn một cách hiệu quả.

Không ít người từng nghe rằng không nên uống sữa khi bụng đói. Thực tế điều này chỉ đúng với những người không dung nạp lactose nên sau khi uống sữa sẽ bị đầy bụng, thậm chí đau bụng, tiêu chảy và các vấn đề khác. Nếu bạn ăn một số thực phẩm khác trước khi uống sữa, cảm giác khó chịu này sẽ nhẹ hơn so với uống khi bụng đói.

Tránh uống sữa khi bụng đói. Ảnh: Internet

Uống sữa 2 tiếng trước khi đi ngủ: Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng khả năng thúc đẩy giấc ngủ của sữa có thể liên quan đến các hợp chất hóa học như tryptophan và melatonin - có thể giúp bạn dễ ngủ.bạn nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng, đặc biệt là với trẻ nhỏ đang trong độ tuổi phát triển.

Ngoài ra việc uống sữa sau bữa chính 2 tiếng sẽ dễ hấp thụ hơn.

Theo ấn bản năm 2016 của "Hướng dẫn chế độ ăn uống của cư dân Trung Quốc", lượng sữa và các sản phẩm từ sữa được khuyến nghị hàng ngày là 300 gram, tức là lượng sữa hàng ngày của người lớn bình thường có thể được duy trì ở mức 200-300ml.