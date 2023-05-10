Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no

Sao Việt 10/05/2023 07:41

Từng có khoảng thời gian bấp bênh thời thơ ấu, mưu sinh đủ nghề để nuôi sống gia đình, MC Quyền Linh chiêm nghiệm rằng sống trong khổ cực lại phải càng mạnh mẽ mới lo được cho gia đình.

MC Quyền Linh được mệnh danh là ''MC quốc dân'', tên tuổi của anh vang dội một thời cho đến ngày nay nhờ làm người dẫn chương trình Vượt lên chính mình. Tuy nhiên trước khi đến với sự nghiệp đỉnh cao như bây giờ Quyền Linh bất ngờ trải qua những đắng cay khổ cực thời thơ ấu, ông làm đủ nghề để kiếm sống phụ giúp cha mẹ nuôi anh em trong nhà, những quãng thời gian đó đã tạo nên một Quyền Linh biết ơn, khiêm tốn, tốt bụng và trân trọng mọi thứ như ngày hôm nay. 

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 1
MC Quyền Linh gây được thiện cảm mạnh mẽ trong chương trình Vượt lên chính mình
 

Được biết thêm Quyền Linh sinh năm 1969 tại một vùng quê thuộc tỉnh Tiền Giang, là anh cả trong gia đình nghèo đông con. Khi Quyền Linh mới được 2 tuổi thì cha mẹ anh li dị. Quyền Linh và các em được mẹ và bà ngoại chăm sóc.

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 2
MC Quyền Linh thời mới vào nghề, anh gây được thiện cảm nhờ ngoại hình sáng láng 
 

Sống trong tuổi thơ nghèo khó, Quyền Linh từng đi mò cua, bắt ốc bắt lươn rất nhiều lần để bán và số tiền bán được chỉ đủ lo bữa cơm cho cả nhà. Quyền Linh từng kể rằng, do những con cua ở trong hang thường là cua to, càng bự, nếu dùng cần câu để ngoắc cua ra thì càng cua hay bị gãy giá thành thấp hơn anh thường phải thọc sâu bàn tay vào hang để bắt. Vì gia cảnh quá nghèo khó Quyền Linh lúc đó làm công việc nguy hiểm là bắt rắn đem đi bán, vò rắn được giá hơn cá tôm cua. Có lần nam MC suýt mất mạng vì bị rắn cắn sùi bọt mép, may mắn được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời. 

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 3
Quyền Linh thường xuyên chia sẻ câu chuyện cuộc đờu của mình 
 

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng vươn lên nghịch cảnh, Quyền Linh cuối cùng cũng được công chúng ưu ái biết đến và tài năng được công nhận hơn nhờ vào sự nghiêm túc anh dành cho nghề và sự tử tế cho người đời. Nam MC Quyền Linh giờ đây là một trong những gương mặt vàng của làng MC truyền hình Việt Nam, tất cả những chương trình Quyền Linh tham gia đều tạo được tiếng vang nhất định. Ngoài hào quang rực rỡ mà anh có, Quyền Linh còn biết đến với một ông chồng thương vợ và một người cha mẫu mực yêu con. 

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 4
MC Quyền Linh được các khán giả nhí yêu thích 
Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 5
Nam MC từng dẫn chương trình Vượt lên chính mình, hiện tại không ai có thể làm tốt hơn Quyền Linh trong vai trò một người MC tại những chương trình ý nghĩa. 
Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 6
MC Quyền Linh rất thường xuyên làm từ thiện cho bà con khó khăn tại khắp các tỉnh thành 
 

MC Quyền Linh quen biết với doanh nhân Nguyễn Dạ Thảo, cặp đôi kết hôn và trở thành một trong những đôi vợ chồng êm ấm, hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Việt. Nhan sắc của Dạ Thảo trong đám cưới cách đây 20 năm khiến bao người say đắm vì quá mỹ miều, xinh đẹp hiện tại cô lại thêm phần mặn mà duyên dáng, vóc dáng thon thả dù đã là mẹ hai con.

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 7
Gia đình của MC Quyền Linh hiện tại 
 
Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 8
Vợ của nam MC, Nguyễn Dạ Thảo 
 

Cả hai vợ chồng có với nhau hai cô con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ (Thảo Linh và Thảo Ngọc), cả hai cô công chúa rất xinh đẹp và hiểu chuyện. Chị cả Lọ Lem yêu kiều và hiền lành, cô em Hạt Dẻ mạnh mẽ và cá tính. Tuy nhiên, cả hai đều có một điểm chung là học rất giỏi và cực kỳ tốt bụng giống bố mẹ. 

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no - Ảnh 9
Hai cô con gái xinh đẹp và lễ phép, tốt tính giống bố mẹ
 
Con gái út nhà Quyền Linh khoe dáng cực duyên, nam MC và chị gái Lọ Lem có động thái gây chú ý!

Con gái út nhà Quyền Linh khoe dáng cực duyên, nam MC và chị gái Lọ Lem có động thái gây chú ý!

Con gái út của Quyền Linh ngày càng xinh xắn không kém chị hai Thảo Linh (Lọ Lem).

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