Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no

MC Quyền Linh thời mới vào nghề, anh gây được thiện cảm nhờ ngoại hình sáng láng

Sống trong tuổi thơ nghèo khó, Quyền Linh từng đi mò cua, bắt ốc bắt lươn rất nhiều lần để bán và số tiền bán được chỉ đủ lo bữa cơm cho cả nhà. Quyền Linh từng kể rằng, do những con cua ở trong hang thường là cua to, càng bự, nếu dùng cần câu để ngoắc cua ra thì càng cua hay bị gãy giá thành thấp hơn anh thường phải thọc sâu bàn tay vào hang để bắt. Vì gia cảnh quá nghèo khó Quyền Linh lúc đó làm công việc nguy hiểm là bắt rắn đem đi bán, vò rắn được giá hơn cá tôm cua. Có lần nam MC suýt mất mạng vì bị rắn cắn sùi bọt mép, may mắn được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời.

Quyền Linh thường xuyên chia sẻ câu chuyện cuộc đờu của mình

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng vươn lên nghịch cảnh, Quyền Linh cuối cùng cũng được công chúng ưu ái biết đến và tài năng được công nhận hơn nhờ vào sự nghiêm túc anh dành cho nghề và sự tử tế cho người đời. Nam MC Quyền Linh giờ đây là một trong những gương mặt vàng của làng MC truyền hình Việt Nam, tất cả những chương trình Quyền Linh tham gia đều tạo được tiếng vang nhất định. Ngoài hào quang rực rỡ mà anh có, Quyền Linh còn biết đến với một ông chồng thương vợ và một người cha mẫu mực yêu con.