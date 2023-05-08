Ái nữ nhà Quyền Linh khoe ảnh dạo phố, nhan sắc thế nào mà dân tình xuýt xoa: ‘Hoa hậu tương lai là đây’?

Nhan sắc của ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người say đắm.

Quyền Linh là MC rất được ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi gia đình đầm ấm, viên mãn bên cạnh vợ và 2 cô con gái. Cả hai ái nữ của nam MC đều nhận được nhiều sự quan tâm rất lớn từ công chúng trên MXH. Đặc biệt là cô chị xinh đẹp Mai Thảo Linh (Lọ Lem). 2 cô con gái của MC Quyền Linh Được biết, Mai Thảo Linh chỉ vừa bước sang tuổi 17 và là 1 cô nữ sinh của trường THPT nhưng đã sớm nhận được sự yêu thích từ công chúng bởi nhan sắc ngọt ngào và tài năng hội họa. Thời gian gần đây, Lọ Lem thường xuyên gây bão "cõi mạng" bởi loạt ảnh khoe visual xinh xắn, rạng rỡ.

Gần đây, trên Instagram ái nữ nhà MC Quyền Linh đã đăng tải khoảnh khắc đi dạo phố cuối tuần. Không cần váy áo sang trọng, Lọ Lem chọn trang phục áo kiểu màu trắng phối cùng váy dài kèm túi tote giản dị. Đáng chú ý, visual của con gái nam MC khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Những hình ảnh Lọ Lem chia sẻ trên MXH Chỉ 1 vài khoảnh khắc nở nụ cười hiền dịu nhưng Lọ Lem đã nhận về lượng tương tác rất khủng với hàng nghìn lượt thả tim cùng hàng trăm bình luận xuýt xoa cho nhan sắc trong veo như ngọc nữ. Mới chỉ 17 tuổi, thế nhưng ái nữ nhà Quyền Linh đã được nhiều khán giả dự đoán sẽ trở thành 'Hoa hậu': "Hoa hậu tương lai là đây". Lọ Lem không chỉ được yêu thích về nhan sắc mà còn cả thành tích học tập đáng nể Không chỉ vậy, có lần, Lọ Lem đã chia sẻ clip ghi lại quá trình cô bé nhận giải thưởng quan trọng của cuộc thi vẽ được tổ chức tại trường quốc tế đang theo học. Con gái Quyền Linh dành nhiều tâm huyết để thực hiện bức tranh bằng màu nước. Bức tranh vẽ sinh động, màu sắc cũng được nữ sinh tuổi 17 sử dụng khéo léo tạo nên tổng thể hài hòa. Và kết quả cô nàng đã đạt giải Nhất cuộc thi, quả là 1 con bé "tài sắc vẹn toàn". Lọ Lem đạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh

Quyền Linh hào hứng báo "tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí Mới chỉ 16 tuổi nhưng ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Mới đây, con gái “MC quốc dân” đạt được thành quả ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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