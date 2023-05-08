Ái nữ nhà Quyền Linh khoe ảnh dạo phố, nhan sắc thế nào mà dân tình xuýt xoa: ‘Hoa hậu tương lai là đây’?

Nhan sắc của ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người say đắm.
- Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem
- Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, "nhuộm vàng" cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc
Quyền Linh là MC rất được ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi gia đình đầm ấm, viên mãn bên cạnh vợ và 2 cô con gái. Cả hai ái nữ của nam MC đều nhận được nhiều sự quan tâm rất lớn từ công chúng trên MXH. Đặc biệt là cô chị xinh đẹp Mai Thảo Linh (Lọ Lem).
Được biết, Mai Thảo Linh chỉ vừa bước sang tuổi 17 và là 1 cô nữ sinh của trường THPT nhưng đã sớm nhận được sự yêu thích từ công chúng bởi nhan sắc ngọt ngào và tài năng hội họa. Thời gian gần đây, Lọ Lem thường xuyên gây bão "cõi mạng" bởi loạt ảnh khoe visual xinh xắn, rạng rỡ.
Gần đây, trên Instagram ái nữ nhà MC Quyền Linh đã đăng tải khoảnh khắc đi dạo phố cuối tuần. Không cần váy áo sang trọng, Lọ Lem chọn trang phục áo kiểu màu trắng phối cùng váy dài kèm túi tote giản dị. Đáng chú ý, visual của con gái nam MC khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
Chỉ 1 vài khoảnh khắc nở nụ cười hiền dịu nhưng Lọ Lem đã nhận về lượng tương tác rất khủng với hàng nghìn lượt thả tim cùng hàng trăm bình luận xuýt xoa cho nhan sắc trong veo như ngọc nữ. Mới chỉ 17 tuổi, thế nhưng ái nữ nhà Quyền Linh đã được nhiều khán giả dự đoán sẽ trở thành 'Hoa hậu': "Hoa hậu tương lai là đây".
Ngoài ra, 1 điều khiến Lọ Lem được truyền thông săn đón nồng nhiệt không chỉ vì đơn giản là đẹp và là con sao chính là thành tích học tập. Học trường quốc tế từ nhỏ nên cô bạn có khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát, nhiều lần MC Quyền Linh tham gia sự kiện ở trường cùng con gái đều phải nhờ con làm phiên dịch. Ngoài việc học ở trường, Lọ Lem được bố mẹ tạo điều kiện để phát triển năng khiếu như piano, hội họa. Bản thân cô nàng cũng không ngại tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường như làm MC, đóng kịch và thể hiện rất tốt, thậm chí còn được nhận xét rất có triển vọng nối nghiệp bố.
Ngoài ra, 1 điều khiến Lọ Lem được truyền thông săn đón nồng nhiệt không chỉ vì đơn giản là đẹp và là con sao chính là thành tích học tập. Học trường quốc tế từ nhỏ nên cô bạn có khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát, nhiều lần MC Quyền Linh tham gia sự kiện ở trường cùng con gái đều phải nhờ con làm phiên dịch.
Ngoài việc học ở trường, Lọ Lem được bố mẹ tạo điều kiện để phát triển năng khiếu như piano, hội họa. Bản thân cô nàng cũng không ngại tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường như làm MC, đóng kịch và thể hiện rất tốt, thậm chí còn được nhận xét rất có triển vọng nối nghiệp bố.
Không chỉ vậy, có lần, Lọ Lem đã chia sẻ clip ghi lại quá trình cô bé nhận giải thưởng quan trọng của cuộc thi vẽ được tổ chức tại trường quốc tế đang theo học. Con gái Quyền Linh dành nhiều tâm huyết để thực hiện bức tranh bằng màu nước. Bức tranh vẽ sinh động, màu sắc cũng được nữ sinh tuổi 17 sử dụng khéo léo tạo nên tổng thể hài hòa. Và kết quả cô nàng đã đạt giải Nhất cuộc thi, quả là 1 con bé "tài sắc vẹn toàn".