Con gái út nhà Quyền Linh khoe dáng cực duyên, nam MC và chị gái Lọ Lem có động thái gây chú ý!

Con gái út của Quyền Linh ngày càng xinh xắn không kém chị hai Thảo Linh (Lọ Lem).
- Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem
- Bất ngờ trước lời giải thích của vợ Quyền Linh khi con gái bị góp ý việc trang điểm đậm, ăn diện cầu kỳ chụp ảnh
Nam MC Quyền Linh có hai cô con gái là Thảo Linh (Lọ Lem) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc). Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cả hai cô nàng đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nếu như cô chị Thảo Linh thường được khen có nhan sắc như "Hoa hậu tương lai" dù mới 17 tuổi thì cô em Thảo Ngọc cũng càng ngày càng "trổ mã", ngoại hình xinh đẹp không kém chị gái.
Mới đây, trên trang MXH cá nhân, cô con gái út của nam MC - Mai Thảo Ngọc đã đăng tải một đoạn clip ngắn khoe loạt ảnh thả dáng của mình khiến bao người mê mẩn. Theo đó, ái nữ nhà Quyền Linh lộ diện sành điệu với chiếc chân váy năng động cùng chiếc áo sơ mi trễ vai làm điểm nhấn. Trong trang phục sành điệu, Hạt Dẻ khoe visual trong trẻo, xinh đẹp.
Bên cạnh đó, gương mặt tròn thanh thoát và đôi chân dài thẳng tắp ở tuổi 15 của Hạt Dẻ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Có thể thấy, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao cùng visual không thua kém gì chị cả Lọ Lem.
Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về lượng tương tác rất cao, không ít khán giả bày tỏ sự yêu mến với vẻ ngoài xinh xắn của Hạ Dẻ. Đặc biệt, nam MC Quyền Linh và cô chị Lọ Lem cũng để lại bình luận ngay dưới video thể hiện tình cảm dành cho cô bé Thảo Ngọc. Nếu Lọ Lem dành lời khen ngợi em gái: "Pretty" (xinh đẹp) thì nam MC chỉ thả biểu tượng yêu thích.
Nói về khả năng của con gái, doanh nhân Dạ Thảo cho biết Hạt Dẻ và chị gái đều có thể chơi đàn và vẽ tranh. Nhiều người khuyên vợ chồng Quyền Linh nên cho con gái theo đuổi nghệ thuật hoặc đăng ký thi hoa hậu khi đủ tuổi. Nhưng bà xã của MC cho hay đó là chuyện tương lai.