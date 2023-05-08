Con gái út nhà Quyền Linh khoe dáng cực duyên, nam MC và chị gái Lọ Lem có động thái gây chú ý!

Nam MC Quyền Linh có hai cô con gái là Thảo Linh (Lọ Lem) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc). Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cả hai cô nàng đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nếu như cô chị Thảo Linh thường được khen có nhan sắc như "Hoa hậu tương lai" dù mới 17 tuổi thì cô em Thảo Ngọc cũng càng ngày càng "trổ mã", ngoại hình xinh đẹp không kém chị gái.

Vợ chồng MC Quyền Linh và 2 cô con gái xinh đẹp

Mới đây, trên trang MXH cá nhân, cô con gái út của nam MC - Mai Thảo Ngọc đã đăng tải một đoạn clip ngắn khoe loạt ảnh thả dáng của mình khiến bao người mê mẩn. Theo đó, ái nữ nhà Quyền Linh lộ diện sành điệu với chiếc chân váy năng động cùng chiếc áo sơ mi trễ vai làm điểm nhấn. Trong trang phục sành điệu, Hạt Dẻ khoe visual trong trẻo, xinh đẹp.