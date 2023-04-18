Tin đồn hẹn hò có thành sự thật khi Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ngày càng 'dính như sam'?

Sao Việt 18/04/2023 11:31

Không còn giữ khoảng cách, Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga 'dính như sam' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'. Phải chăng sẽ có một cặp đôi VBiz mới trong tương lai?

Kể từ sau khi vướng nghi vấn hẹn hò, 'nhất cử nhất động' của Việt Anh - Quỳnh Nga đều được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. 

Tin đồn hẹn hò có thành sự thật khi Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ngày càng 'dính như sam'? - Ảnh 1
Quỳnh Nga và Việt Anh đều chơi chung trong một nhóm bạn diễn viên thân thiết - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, Việt Anh - Quỳnh Nga đều chơi chung trong một nhóm bạn diễn viên thân thiết như: Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Đình Tú, MC Thái Dũng,… Họ thường xuyên tụ tập, đi ăn và đi chơi cùng nhau. Trong clip đăng tải hội bạn thân gặp mặt, sự góp mặt của couple Việt Anh - Quỳnh Nga đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. 

Không còn giữ khoảnh cách như trước, cả hai ngồi cạnh nhau thoải mái tương tác và không ngại selfie trước ống kính. Có thể thấy, Việt Anh - Quỳnh Nga không còn ngại ngùng như trước, thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện. Ai cũng phải công nhận cả hai trông rất đẹp đôi. 

Tin đồn hẹn hò có thành sự thật khi Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ngày càng 'dính như sam'? - Ảnh 2
Không còn giữ khoảnh cách như trước, cả hai ngồi cạnh nhau thoải mái tương tác và không ngại selfie trước ống kính - Ảnh: Cắt từ clip
Tin đồn hẹn hò có thành sự thật khi Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ngày càng 'dính như sam'? - Ảnh 3
Ai cũng phải công nhận cả hai trông rất đẹp đôi - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, Việt Anh bị đồn hẹn hò Quỳnh Nga vì thường xuyên quấn quýt tại các sự kiện. Bên cạnh đó, cặp đôi thường xuyên tương tác qua lại và không ngại 'thả thính' công khai nhau trên mạng xã hội.

Tin đồn hẹn hò có thành sự thật khi Việt Anh và 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ngày càng 'dính như sam'? - Ảnh 4
Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả hai nhiều lần phủ nhận và cho biết chỉ là anh em thân thiết, chơi chung trong một nhóm bạn thân nên dễ bị hiểu lầm. Quỳnh Nga cho biết: 'Thật ra mọi người cứ nghĩ quá. Hai anh em chúng tôi chỉ chơi chung một hội thôi'. 

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ: 'Tôi hiện tại độc thân. Như vậy cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và anh Việt Anh rồi đấy. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại'. Mặc kệ người trong cuộc lên tiếng, dân tình không ngừng đẩy thuyền cho cặp đôi này.

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