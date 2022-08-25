Thương Tín thà nương tựa vào đàn em chứ nhất quyết không làm 1 điều vì sợ người thân mang tiếng xấu

Tại thời hoàng kim của mình, NS Thương Tín gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và có nhiều bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên Thương Tín của hiện tại phải đi hát để kiếm sống từng ngày, thậm chí nhờ vả đàn em để có nơi ở, bữa ản.

Ở độ tuổi xế chiều, trải qua nhiều ồn ào và tai tiếng trong đó có sự việc với Trịnh Kim Chi khiến hình ảnh Thương Tín xấu đi trong mắt khán giả. Nam diễn viên từng được đàn em đứng ra kêu gọi tiền hỗ trợ trong thời gian nằm viện, tuy nhiên anh lại tố đàn em nhập nhằng việc kêu gọi. Hai bên lời qua tiếng lại một thời gian dài và cuối cùng cũng chấm dứt ồn ào trong hòa bình.

Sau ồn ào NS Thương Tín đã có một thời gian dài về quê sinh sống. Còn về NS Trịnh Kim Chi, cô vẫn tiếp tục hoạt động thiện nguyện của bản thân. Nữ diễn viên vẫn hỗ trợ nhiều mảnh đời khó khăn khắc, trong đó có các nghệ sĩ già và có tuổi, không có khả năng lao động hay kiếm tiền sinh hoạt.

Thương Tín tùng là một nam diễn viên giàu có với cát-xê cao ngất ngưởng tính bằng chỉ vàng

Trong một lần chia sẻ cách đây không lâu, nam diễn viên bày tỏ quan điểm sẽ không xin vào Viện Dưỡng lão khi chưa hết đường sống. "Tôi từng có suy nghĩ xin vào Viện Dưỡng lão nhưng người ta hay nói khi nào hết đường sống, không còn gì rồi mới vào đó nằm. Còn tôi dù sao vẫn còn cha mẹ, vợ con, anh em... vô đó nằm thấy cũng tủi hổ, sợ mang tiếng cho người thân của mình. Tôi cũng suy nghĩ đến điều đó nhưng chưa muốn làm, ảnh hưởng đến bà con, gia đình mình. Khi nào hết đường rồi, chắc tôi cũng phải nghĩ đến chuyện đó thôi, chứ bây giờ cuộc sống bế tắc quá", Thương Tín chua xót chia sẻ.

Nam diễn viên không muốn vào viện dưỡng lão vì sợ người thân mang tiếng

Có thể thấy tinh thần của NS Thương Tín cũng rất đáng khâm phục, giờ đây người ta đã thấy Thương Tín đi hát để kiếm thêm thu nhập. Ông không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tiền từ thiện của đồng nghiệp hay những đồng tiền ủng hộ, quyên góp. Thương Tín vẫn cố gắng và có đam mê với nghệ thuật, ông muốn dùng chính nghệ thuật của mình để kiếm ra tiền trang trải sinh hoạt cho bản thân. Thậm chí Thương Tín còn muốn giúp đỡ nhiều mảnh đời khác có hoàn cảnh khó khăn như ông.

Hình ảnh Thương Tín đi hát để kiếm thêm thu nhập gần đây

Những ngày qua, hình ảnh mới về Thương Tín khiến khán giả không khỏi xôn xao. Theo đó nam diễn viên không đi đóng phim như trước đó đã nói mà đi hát tại những sân khấu nhỏ. Thương Tín cũng đã có da có thịt hơn, tình trạng sức khỏe dần cải thiện theo lời của nhạc sĩ Tô Hiếu