“Giở khóc giở cười” với chiêu ăn gian chiều cao của sao Việt, Huỳnh Đông buồn cười bao nhiêu Trấn Thành gây choáng bấy nhiêu

Vừa qua bà xã của nam diễn viên Huỳnh Đồng là Ái Châu vừa đăng tải ảnh hậu trường bộ phim Duyên Kiếp trên trang tiktok cá nhân mình một khoảnh khắc khiến người xem không khỏi bật cười.

Vì chiều cao của Bạch Công Khanh có phần “nhỉnh” hơn nên Huỳnh Đông đành phải dùng cách giảm đi khoảng cách này. Do cảnh quay chỉ lấy phần thân trên nên Huỳnh Đông đã tận dụng luôn một miếng gạch có ngay tại phim trường để kê chân.

Đối với Huỳnh Đông chỉ cần một miếng gạch là có thể tăng chiều cao (anh: TikTok @nguyenaichau)

Tuy nhiên ở ngoài đời Huỳnh Đông khá thoải mái tự tin với vẻ ngoài của mình. Anh thường xuyên chụp ảnh với vợ mà không dùng các chiêu bài tăng chiều cao. Khi đứng cạnh ông xã, khán giả có thể nhận thấy rõ Ái Châu cao vượt hơn chồng.

Không chỉ riêng Huỳnh Đông, nhiều sao Việt cũng đã từng gặp phải vấn đề tương tự. Đặc biệt khi mà chiều cao sao nữ ngày càng “khủng" thì dàn sao nam Vbiz cũng phải cố hết sức mình với hi vọng “xứng đôi vừa lứa” hoặc chí ít là chẳng bị chênh nhau nhiều quá.

Một trong những cách đơn giản để “ăn gian” chiều cao là dùng giày độn nâng chân. Do thiết kế phần đế cao ngang ngửa giày cao gót của sao nữ nên mặc nhiên trở thành trợ thủ đắc lực giúp cải thiện chiều cao cho ngươi sử dụng.

Trấn Thành từng gây choáng cho người hâm mộ khi diện giày độn tầm 10cm

Chiều cao chỉ tầm 1m68 nên Sơn Tùng thường xuyên dùng giày độn để cải thiện vóc dáng

Trừ giày độn thì chỉ cần là vật có thể nâng chiều cao thì đều được các sao Nam tận dụng, từ đó xuất hiện nhiều màn đối phó tình huống hài hước làm người hâm mộ phì cười khi trông thấy.

Hiếu hiền khi đứng cận mc Phí lanh đã dùng chiêu độc là dùng ghế để nâng chiều cao.

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng phải nhờ vào bậc tam cấp để tăng chiều cao khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng.