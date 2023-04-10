Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì?

Sao Việt 10/04/2023 21:44

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian để trả nợ dần.

 

Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng. Cụ thể, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết thời gian vừa qua, anh gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu, còn có thể xoay xở với các khoản nợ nhưng nay, mọi thứ đã không thể gồng gánh thêm.

Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì? - Ảnh 1
Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng
Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì? - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan là cái tên khá quen thuộc với khán giả quan tâm tới showbiz Việt.

Diễn viên này chia sẻ thêm: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả". Bên cạnh đó, tôi cũng gởi lời xin lỗi đến chủ nợ, người thân, bạn bè lẫn khán giả.

Trước thông tin này, Phượng Chanel – nữ đại gia từng có thời gian sống chung và có 1 con gái với Quách Ngọc Ngoan chia sẻ với phóng viên VTC News: “Tôi và anh Ngoan đã 2 năm nay không gặp nhau. Tôi không hề biết chuyện nợ nần của anh ấy”.

Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì? - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bắt đầu từ năm 2013
Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì? - Ảnh 4
 Sau khi ly hôn, cô con gái chung tên Sumi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel sống cùng mẹ

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, cao 1m85 cùng gương mặt nam tính đúng chất điện ảnh. Tuy vậy, anh không phải sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng nghệ thuật. Anhsinh ra trong một gia đình nông dân ở Đầm Dơi, Cà Mau. Cha mẹ anh trồng lúa, rồi sau chuyển sang nuôi tôm để kiếm tiền nuôi anh và 2 người em ăn học. Học xong cấp 3, Quách Ngọc Ngoan lên thành phố Hồ Chí Minh học tiếp.

Quách Ngọc Ngoan trong sự nghiệp cũng được cho là sao Việt có tên tuổi tại làng giải trí phía Nam. Còn về cuộc sống riêng tư, anh cũng xảy ra khá nhiều lùm xùm sau khi ly hôn với Phượng Chanel.

Chuyện tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bắt đầu từ năm 2013 thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trải qua nhiều sóng gió và tin đồn từ phía dư luận, cặp đôi vẫn luôn âm thầm bên nhau, dành cho những cử chỉ thân thiết, sánh đôi cùng nhau tại sự kiện…

Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, Phượng Chanel nói gì? - Ảnh 5
Anh mong chủ nợ cho mình thời gian làm kiếm tiền trả dần

Tháng 4/2021, Phượng Chanel gây bất ngờ khi xác nhận chia tay Quách Ngọc Ngoan, chấm dứt cho mối tình 6 năm khi đã có một đứa con gái nhỏ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đồng thời cô đính chính cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn nên không phải là ly hôn như nhiều tin đồn về quan hệ tình cảm trước đây.

Được biết sau khi ly hôn, cô con gái chung tên Sumi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel sống cùng mẹ.

 

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, xin chủ nợ cho thêm thời gian kiếm tiền chi trả

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tuyên bố phá sản thu hút cộng đồng mạng.

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