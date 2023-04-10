Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng

Sao Việt 10/04/2023 19:16

Minh Hằng đang trong thời kì bầu bí sau quá trình thụ tinh nhân tạo. Đáng chú ý là nhan sắc tươi trẻ, mặn mà của cô nàng cũng đủ hiểu mẹ bầu hạnh phúc nhường nào

Sau công bố mang thai con đầu lòng với ông xã doanh nhân, Minh Hằng đang có chuyến du lịch tại Hàn Quốc để nghỉ ngơi và thư giãn. Trên trang cá nhân, "Bé Heo" thường xuyên đăng tải loạt ảnh check-in tại "xứ sở kim chi". 

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 1

 

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 2

Mới đây chia sẻ những bức ảnh chụp cùng cây quýt tại Jeju kèm dòng trạng thái: "Hết hoa thì e chụp quýt vậy. Jeju chuyến này xu nữa". Trước đó, Minh Hằng bày tỏ muốn sang Hàn để ngắm hoa anh đào nhưng nhiều nơi cũng đã tàn. Dù không được như kì vọng nhưng nữ ca sĩ cũng ghi điểm nhờ visual xinh đẹp, rạng rỡ. Bên cạnh đó, nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của cô cũng khiến nhan sắc mẹ bầu thăng hạng rõ rệt . 

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 3

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 4

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 5
Nhan sắc rạng rỡ của bà bầu hot nhất nhì Vbiz 

Hiện tại, Minh Hằng đã trải qua giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất (là giai đoạn bắt đầu từ tháng đầu tiên của thai kỳ đến khi thai nhi được 3 tháng tuổi) nên vòng 2 dần có sự thay đổi khá rõ rệt. Dù nữ ca sĩ diện váy suông rộng rãi nhưng có thể thấy thân hình của cô đã mũm mĩm hơn trước, nhưng không bị "phát tướng" hay tăng cân quá đà.

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 6

 Trong quá trình mang thai của mình, Minh Hằng đặt tiêu chí “bầu nhưng cũng phải đẹp”. Đó là lý do mẹ bầu này luôn xuất hiện ở các sự kiện trong diện mạo chỉn chu, kỹ lưỡng từ trang phục đến make-up. Kể cả trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ lên mạng xã hội, Minh Hằng cũng được ngưỡng mộ vì luôn mang năng lượng tươi tắn, vui vẻ và xinh đẹp không khác gì trước khi có bầu.

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 7

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng - Ảnh 8

Từ ngày công khai mang thai, nữ ca sĩ chọn những bộ cánh rộng rãi, thoải mái.Bên cạnh đó, Minh Hằng vẫn giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ kể cả khi không trang điểm. Năng lượng vui tươi, khỏe khoắn của mẹ bầu Minh Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

 

Bạn thân 'bóc phốt' Minh Hằng thay đổi sau khi mang bầu

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