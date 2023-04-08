Bạn thân 'bóc phốt' Minh Hằng thay đổi sau khi mang bầu

Trong đó, có nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khi bạn bè không chỉ giải đố thắc mắc mà còn tranh thủ bóc phốt Minh Hằng từ ăn gấp đôi, mê shopping vì “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” và hay bắt nạt chồng.

Trên kênh YouTube cá nhân, Minh Hằng chia sẻ chuỗi series tiết lộ cho khán giả thấy cuộc sống đầy sắc màu trong giai đoạn bầu bì. Cô tiếp tục chia sẻ thêm nhiều câu chuyện thú vị xoay quang cuộc sống bầu bì của mình.

Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng bật mí thói quen ăn uống luyện tập của mình hiện tại. Mỹ nhân 8X cho hay đang duy trì thực đơn điều độ bình thường, không quá sa đà vào việc tẩm bổ. Đến sau khi trải qua Tam cá nguyệt thứ 1 (3 tháng đầu thai kỳ), nữ ca sĩ kiêm diễn viên bắt đầu tập thể dục trở lại với huấn luyện viên theo sát.

Minh Hằng tiết lộ cô từng mắc nhiều nỗi sợ như sợ mập, sợ xấu, sợ rảnh, sợ không được đi chơi… Tuy nhiên, giờ đây, sao phim Bẫy ngọt ngào khẳng định đã bớt sợ có chồng và không còn sợ đẻ, vì cô đang rất hạnh phúc bên ông xã và bản thân cũng rất sẵn sàng lâm bồn.

Đáng quan tâm hơn là Minh Hằng vẫn tranh thủ làm việc trong lúc mang bầu. Song, cô biết lắng nghe cơ thể của mình nhiều và điều chỉnh cường độ công việc phù hợp. Hiện tại cũng là thời điểm giọng ca Một vòng Trái đất rất dung hòa cảm xúc - lý trí. “Về cảm xúc lúc mang thai thì tôi có cảm giác được sự kết nối rõ ràng với đứa con trong bụng của mình. Còn lý trí là khi tôi tìm hiểu kiến thức để nuôi dưỡng bào thai trong lúc này và lúc sinh em bé ra, phải nuôi dạy con như thế nào”, Minh Hằng nói.

Minh Hằng đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình trong giai đoạn mang thai. Nữ diễn viên liên tục cập nhật lên trang cá nhân về chuyến đi chơi của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất là hình ảnh Minh Hằng chụp cùng ông xã khi đang trên chuyến tàu đi Busan.

Vợ chồng Minh Hằng đi du lịch Hàn Quốc

Đây là lần hiếm hoi Minh Hằng khoe khoảnh khắc chụp cùng chồng lên mạng xã hội. Là một ngôi sao kín tiếng và không muốn khiến chồng mất đi sự riêng tư nên Minh Hằng vẫn chưa chính thức để lộ gương mặt của anh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không ngại chia sẻ về sự chăm sóc, chiều chuộng mà ông xã dành cho mình, đặc biệt là trong giai đoạn bầu bí.

Nhan sắc rạng rỡ của Minh Hằng trong giai đoạn mang thai.

Bên cạnh đó, ông xã cũng tạm gác lại công việc, dành trọn một tháng đưa Minh Hằng đi chơi để giúp vợ thư giãn tinh thần, bồi bổ sức khỏe, duy trì trạng thái tốt nhất trong lúc thực hiện thụ tinh lẫn khi mang thai.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ liên tục cập nhật hoạt động trong chuyến du lịch khiến dân tình thích thú. Những bức hình lung linh được Minh Hằng đăng tải làm ai nấy cũng phải mê mẩn.

Tuy nhiên, để cho ra đời những khoảnh khắc đẹp đó không thể không nhắc đến công lao của ông xã Minh Hằng. Nữ ca sĩ tiết lộ hậu trường selfile đầy hài hước. Rũ bỏ hình ảnh doanh nhân, chồng Minh Hằng vào vai phó nháy đầy chuyên nghiệp. Anh căn 77749 góc để chụp hình cho vợ và thành quả khiến "nóc nhà" gật gù khen đẹp.

Ông xã Minh Hằng tự tin thể hiện trình phó nháy cho vợ.

Minh Hằng đang có chuyến du lịch cùng ông xã.

Những bức hình lung linh được Minh Hằng đăng tải làm ai nấy cũng phải mê mẩn.

Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng. Nữ ca sĩ tiết lộ cô nhờ y học can thiệp trong việc mang thai con đầu lòng. Minh Hằng đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa trong việc mang thai con đầu lòng.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cô chia sẻ: "Tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Chúng tôi yêu nhau một cách từ tốn và trải qua nhiều giai đoạn thì tôi xác định được đây là người phù hợp để làm chồng của mình, làm cha của con mình. Kết hôn không có gì quá phức tạp nhưng để trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Vì đối với tôi người mẹ là điều gì đó rất vĩ đại".