NSND Việt Anh chia sẻ lý do vắng bóng trên sân khấu kịch trong thời gian dài

Nhắc đến cái tên Việt Anh, không thể không nhắc đến những bộ phim đình đám như: “Mùi ngò gai”, “Gia đình là số một”,... và đặc biệt là “Gia đình phép thuật” - bộ phim gắn liền với thế hệ 8x, 9x Việt Nam. Ngoài những vai diễn trên phim truyền hình, phim điện ảnh khán giả còn biết tới NSND Việt Anh với những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như: “Lôi vũ”, “Dạ cổ hoài lang”...

NSND Việt Anh (sinh năm 1958) là một nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu phía Nam, ông ghi dấu tên tuổi, tài năng vào cả nền nghệ thuật Việt Nam lẫn trái tim khán giả qua hàng trăm vai diễn khác nhau từ sân khấu kịch đến phim truyền hình, điện ảnh.

Mới đây, khán giả thích thú khi thấy NSND Việt Anh đóng cặp cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong phim “Thanh xuân mãi cháy”, cả hai hóa thân thành đôi trung niên đầy trẻ trung, năng động với khát khao đi tìm tình yêu vĩnh cửu.

Những năm trở lại đây, khán giả tiếc nuối khi nghệ sĩ Việt Anh không xuất hiện trên sân khấu. Chia sẻ về điều này, nam nghệ sĩ cho biết: “Tôi đang mong chờ một kịch bản hay, cấu trúc chủ đề tư tưởng của kịch bản nó phải níu vào lòng người, phải có tính nhân văn và tính tích cực cho người xem. Kịch bản và nhân vật hoà quyện vào nhau, tạo ra những mâu thuẫn xung đột. Dựa trên những mâu thuẫn xung đột đó để người nghệ sĩ trình bày cho khán giả xem và cùng nhau đi tìm tới cái đẹp, hạnh phúc, yêu thương trong con người”, nam nghệ sĩ giãi bày.

Dù đam mê diễn kịch, NSND Việt Anh đã ngưng tham gia lĩnh vực này vì không tìm được kịch bản ưng ý.

Ông là nghệ sĩ gạo cội, được nhiều đồng nghiệp, đàn em kính nể trong nghề song Việt Anh bình dị, có phần xuề xòa trong đời sống

Chia sẻ về vai diễn này, NSND Việt Anh hào hứng cho biết: “Theo tôi, tình yêu ở lứa tuổi nào cũng cần thiết, khi tôi vào vai người đàn ông trung niên mà vẫn khao khát muốn được yêu thương, có nghĩa sức sống của nhân vật đó vẫn còn đậm đà, vẫn còn yêu đời, yêu người. Do đó thể hiện tình cảm, tình yêu ở tuổi trung niên cũng là một thử thách thú vị cho tôi”.

Có dịp hội ngộ cùng những người bạn đồng nghiệp lâu năm, NSND Việt Anh cho biết mọi người làm việc rất thuận lợi và ăn khớp ngay cảnh quay đầu tiên: “Tôi rất vui khi được tham gia vào một bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Kim Xuân, Trung Dân, Ngân Quỳnh, Mỹ Duyên,... và các bạn diễn viên trẻ. Được làm việc cùng các bạn đồng nghiệp biết và hiểu nhau, đã từng diễn chung nhiều lần thì tự nhiên cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Do đó, tốc độ làm phim rất nhanh vì hiểu ý rồi tung hứng với nhau rất “ngọt”, tôi thích điều đó”.

Nam nghệ sĩ bảo ông đã ngưng diễn kịch một thời gian dài. Thời gian hiện tại ông chủ yếu tham gia phim, nhận giảng dạy tại sân khấu kịch Hồng Vân. Cát-xê từ những công việc trên không quá cao song ông biết “liệu cơm gắp mắm” và cảm thấy hài lòng vì không phải quá lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền hay vướng bận gia đình.



NSND Việt Anh bên học trò Trấn Thành. Nam nghệ sĩ dành nhiều lời khuyên bảo, chỉ dạy anh trong mỗi dịp gặp gỡ ăn uống.

Với Việt Anh, nghệ thuật ngày xưa là mưu sinh nhưng bây giờ là niềm vui giản dị ở tuổi xế chiều. Nhìn những học trò mình ở độ tuổi 18, đôi mươi ông như nhìn thấy cả tuổi trẻ của mình. Mỗi giờ lên lớp, nam nghệ sĩ trăn trở làm thế nào để truyền tải chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cùng nỗi kỳ vọng mỗi học sinh mình đào tạo sẽ có cơ hội thành danh sau này.

NSND Việt Anh cho hay nếu các ngành nghề trong xã hội thường đòi hỏi bằng cấp nghiệp vụ nhưng riêng lĩnh vực nghệ thuật lại có sự khác biệt. Mọi năng lực, kỹ năng của một người nghệ sĩ sẽ được thể hiện trọn vẹn khi trình bày tác phẩm của mình trước công chúng, giới chuyên môn.

“Nói thế không có nghĩa không cần học hành bởi suy cho cùng người nghệ sĩ cũng cần có tri thức. Anh biết 10 anh mới có thể diễn 10, còn chỉ biết 5 thì dù nỗ lực cách mấy cũng không thể truyền tải trọn vẹn vai diễn được. Tóm lại muốn đi đường dài thì văn hóa của bạn phải đủ rộng và sâu. Điều duy nhất tôi căn dặn học trò mình yêu nghề thì hãy theo, còn muốn làm giàu nên kiếm nghề khác”, ông chia sẻ.