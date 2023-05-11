Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn

Sao Việt 11/05/2023 14:59

Ngày 10/5, Shark Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn.

Sau hơn 8 tháng quen Shark Bình, Phương Oanh nhận nhiều chỉ trích và mỉa mai từ dân cư mạng. Mới đây, nữ diễn viên có những trải lòng về mối tình đầy sóng gió của mình. 

Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn - Ảnh 1
Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn sau loạt ồn ào. Trong khi đó, Phương Oanh vẫn livestream nhưng không nhắc tới chuyện tình cảm với bạn trai - Ảnh: Internet

Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Dưới bài đăng, Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của netizen. Đáng chú, khi một người chia sẻ cô bị cư dân mạng "tấn công" vì khen Phương Oanh, Shark Bình đã nhanh chóng phản hồi: "Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh".

Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn - Ảnh 2
Shark Bình nói về bạn gái Phương Oanh: "Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh" - Ảnh: Internet

Lúc này, trên trang cá nhân, Phương Oanh không chia sẻ gì về thông tin bạn trai đã ly hôn. Cùng lúc, cô xuất hiện trên livestream, diện váy bó sát gợi cảm. Trong buổi phát trực tiếp, Phương Oanh tập trung chia sẻ về thời trang, tư vấn bán hàng và tránh đề cập tới chuyện đời tư.

Sau đó, được hỏi cảm xúc, Phương Oanh cho biết giờ đây cô thấy nhẹ nhõm sau hơn 8 tháng hứng chịu "búa rìu" dư luận.

Ngay sau đó, hàng loạt ảnh chụp chung tình tứ của cặp đôi nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, họ hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau dù thường xuyên bị bắt gặp cùng đi du lịch.  

Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn - Ảnh 3
Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn - Ảnh 4
Cặp đôi ngắm tuyết rơi trắng xoá vô cùng lãng mạn bên nước ngoài - Ảnh: Internet
Động thái MỚI đầy bất ngờ 'Quỳnh búp bê' sau khi bạn trai Shark Bình hoàn tất ly hôn - Ảnh 5
Phương Oanh ngồi kế bên Shark Bình tận hưởng bữa tiệc bên người thân - Ảnh: Internet

 

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua

Lần đầu tiên Phương Oanh trải lòng sau ''tâm bão'' chỉ trích về việc hẹn hò với Shark Bình, cho biết bản thân không hề hối hận khi yêu nam doanh nhân.

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