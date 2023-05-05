'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua

Sao Việt 05/05/2023 21:18

Lần đầu tiên Phương Oanh trải lòng sau ''tâm bão'' chỉ trích về việc hẹn hò với Shark Bình, cho biết bản thân không hề hối hận khi yêu nam doanh nhân.

Nữ diễn viên chính phim ''Quỳnh búp bê'' Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (hay còn được gọi là Shark Bình), cả hai đã trở thành tâm điểm của bàn luận và chỉ trích khi công khai hẹn hò vào năm 2022, đến nay đã được 8 tháng. 

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua - Ảnh 1
Phương Oanh với sắc vóc quyến rũ, mặn mà - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt ''búa rìu'' chỉ trích từ dư luận thì mới đây nữ diên viên đã có những trải lòng đầu tiên từ thời điểm hẹn hò với Shark Bình đế nay, cô cho biết, sau hàng loạt biến cố cô vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng đắn và phù hợp, nữ diễn viên không hối hận khi yêu Shark Bình: “Thật ra nhiều người bảo tôi đánh đổi nhưng tôi không cho là như vậy, bởi vì tình yêu chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Người ngoài nhìn vào cho rằng tôi mất mát nhưng thật ra không như vậy. Tôi không hối hận mà luôn bằng lòng với hiện tại, tôi đang sống trong sự yêu thương và bao bọc bởi bạn trai và người thân”. 

Ngoài những chia sẻ của Phương Oanh về chuyện tình trái ngang của mình với Shark Bình thì cô cũng chia sẻ trong nghẹn ngào rằng: “Đến bây giờ là gần 1 năm tôi và anh Bình quen nhau rồi. Hiện tại, tôi vẫn khẳng định chuyện quen nhau là đúng, là phù hợp. Những chuyện nó đến là chuyện phải đến. Nó như một kiếp nạn của mình, không phải biến cố này, không phải người này thì nó cũng là biến cố khác hoặc người khác thôi.”

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua - Ảnh 2
Nữ diễn viên ''Quỳnh búp bê'' và lùm xùm chuyện tình cảm với Shark Bình - Ảnh: Internet

Sau khi nhận về vô số chỉ trích Phương Oanh tự nhận mình quá là ngây thơ khi không hiểu về Luật hôn nhân và gia đình, cô chỉ biết rằng Shark Bình đang độc thân và cô chấp nhận yêu đương với anh sau hai tháng tìm hiểu. 

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua - Ảnh 3
Cô và Shark Bình thường xuyên xuất hiện cùng nhau - Ảnh: Internet
'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua - Ảnh 4
Cả hai thường xuyên nhận về nhiều ''gạch đá'' khi quá tình tứ nơi công cộng Ảnh minh họa: Internet

Nhận về ý kiến trái chiều từ nhiều phía nhưng mới đây Shark Bình cũng chia sẻ các con của anh rất quý mến Phương Oanh và đôi bên thường xuyên gặp gỡ đi chơi và trờ chuyện. Nam doanh nhân nói: "Phương Oanh và các con tôi có mối quan hệ tốt đẹp, cô cháu quý mến nhau". Anh giới thiệu các con với bạn gái từ lâu nhưng hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội vì không muốn gây chú ý, ồn ào

'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua - Ảnh 5
Phương Oanh rất thân thiết với các con của Shark Bình - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   sao Việt Shark Bình Phương Oanh

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