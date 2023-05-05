'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ nghẹn ngào khi kể về quá trình yêu đương với Shark Bình và coi đó là 1 kiếp nạn cần phải vượt qua

Nữ diễn viên chính phim ''Quỳnh búp bê'' Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (hay còn được gọi là Shark Bình), cả hai đã trở thành tâm điểm của bàn luận và chỉ trích khi công khai hẹn hò vào năm 2022, đến nay đã được 8 tháng.

Phương Oanh với sắc vóc quyến rũ, mặn mà - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt ''búa rìu'' chỉ trích từ dư luận thì mới đây nữ diên viên đã có những trải lòng đầu tiên từ thời điểm hẹn hò với Shark Bình đế nay, cô cho biết, sau hàng loạt biến cố cô vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng đắn và phù hợp, nữ diễn viên không hối hận khi yêu Shark Bình: “Thật ra nhiều người bảo tôi đánh đổi nhưng tôi không cho là như vậy, bởi vì tình yêu chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Người ngoài nhìn vào cho rằng tôi mất mát nhưng thật ra không như vậy. Tôi không hối hận mà luôn bằng lòng với hiện tại, tôi đang sống trong sự yêu thương và bao bọc bởi bạn trai và người thân”.