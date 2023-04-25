Tuổi lục tuần của NSND Lan Hương: Sắc vóc mặn mà, cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã đạo diễn Tất Bình

Dù đã ở tuổi 60, NSND Lan Hương vẫn còn ngọn lửa yêu nghề nồng nhiệt, cô vẫn đang mong có một cơ hội để góp mặt trong những tác phẩm điện ảnh.

Trong những năm của thập niên 90, NSND Lan Hương (sinh năm 1963) được xem là một trong những "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt. Sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn đen láy và khuôn mặt kiều diễm, nhan sắc của cô được ví như búp bê. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc tới cái tên Lan Hương, khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Em bé Hà Nội" - tên bộ phim đầu tiên cô từng tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ tuổi. Thời trẻ, NSND Lan Hương có nét đẹp thanh tú, thuần khiết - Ảnh: Internet Ít ai có thể biết rằng, nghệ sĩ Lan Hương đã từng bị mẹ ngăn cản và không chấp nhận cho cô bén duyên với nghệ thuật. Tuy nhiên dù cho sự phản đối của gia đình có lớn đến đâu thì với một cá tính mạnh mẽ trái ngược với vẻ ngoài yêu kiều, cô đã có quyết định khiến cả nhà hoảng hốt đó là bỏ nhà đi và đến ở tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cuối cùng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", mẹ cô dù không thích vẫn phải để cô được sống với đam mê.

NSND Lan Hương vẫn có sắc vóc sang trọng và cuốn hút trong tuổi xế chiều - Ảnh: Internet Nhưng vì tấm lòng của bậc làm cha mẹ đã chạm đến trái tim cô, sau này cô quyết định học thêm lớp đạo diễn và làm giảng viên trường Đại học sân khấu điện ảnh. Với tính cách luôn quyết liệt làm những điều mình thích của NSND Lan Hương cũng thể hiện trong chuyện tình cảm. Năm 18 tuổi, cô từng bị gia đình phản đối gay gắt khi quyết định kết hôn với người đàn ông từng qua ''một lần đò'' và đã có con riêng. Tuy nhiên hai người đã đường ai nấy đi sau vài năm chung sống vì không tìm được tiếng nói chung. Sau 4 năm ly hôn, cô đã cùng chung sống với đạo diễn Tất Bình như vợ chồng, hai người không tổ chức đám cưới nhưng mối quan hệ vẫn được công khai đến bạn bè và người thân hai bên. Khi ấy đạo diễn Tất Bình đã có 1 đời vợ và 2 con gái riêng.

NSND Lan Hương và đạo diễn Tất Bình hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet Trong những năm đầu chung sống cả hai vợ chồng đều gặp khó khăn về kinh tế. Sau vài lần chuyển nhà, vợ chồng cô chắt chiu dành dụm, rồi mua được một ngôi nhà 5 tầng rộng rãi. Họ sống ở đó cho đến tận bây giờ. Trao đổi với báo Dân trí, nghệ sĩ Lan Hương cho biết con gái cô gọi đạo diễn Tất Bình là bác. Còn con riêng của chồng cũng gọi nữ nghệ sĩ là cô. Hiện tại, ở tuổi 60, NSND Lan Hương đã về hưu được vài năm. Thường ngày, chị loanh quanh ở nhà và đi dạy. Các con đều đã lớn và ra ở riêng nên hai vợ chồng chị tự chăm sóc lẫn nhau. NSND Lan Hương và đạo diễn Tất Bình cùng gia đình nhỏ - Ảnh: Internet Nói về cuộc hôn nhân của mình với đạo diễn Tất Bình, nghệ sĩ Lan Hương tâm sự: "Chúng tôi đã đi bên nhau qua những khó khăn, thăng trầm và gần như không hề có một mâu thuẫn gì. Tôi nghĩ mối lương duyên của mình là hợp lẽ, ông trời đã cho lấy nhau thì mới được lộc như vậy" chia sẻ với báo Dân Trí. NSND Lan Hương vào vai một bà mẹ luôn khuyên con gái nhẫn nhịn trong phim "Sống chung với mẹ chồng" - Ảnh: Internet Kể về cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại, Lan Hương nói trên Nhịp sống Việt: "Trong suốt 10 năm qua, từ khi tôi vẫn chưa nghỉ hưu ở nhà hát, tôi vẫn đi dạy ở khoa đạo diễn lễ hội sự kiện của trường Sân khấu điện ảnh. Nhưng năm nay, tôi đã xin dừng lại để dạy một lớp diễn viên. Ngoài ra, thời gian rảnh tôi loanh quanh làm việc nhà, rồi tụ họp với bạn bè. Tôi cũng có thú vui của tuổi già như đi lễ, đi chơi. Tôi còn vẽ, tập múa bụng... Nhưng cái nào cũng chẳng đâu vào đâu, chỉ có phim, sân khấu mới là đam mê chính của tôi". Cả hai vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và đạo diễn Tất Bình luôn bên cạnh nhau mỗi khi đi sự kiện. Ảnh: Internet Ở tuổi lục tuần, NSND Lan Hương cho biết mình không còn nuối tiếc bất cứ điều gì cả. Chị chỉ mong ước và khao khát sẽ được làm một bộ phim điện ảnh.

Dàn diễn viên trẻ tái hiện tác phẩm 'Đất rừng phương Nam' sau 25 năm: Trấn Thành và Mai Tài Phến gây chú ý? Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết 'Đất rừng phương Nam' với sự góp mặt của dàn hậu bối nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam, tiếp nối ánh hào quang của tác phẩm cùng tên.

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