Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 12/6, Công an Quận 8, TP.HCM thông tin về vụ việc phát hiện Nguyễn Hữu Tín, 35 tuổi cùng một số người bạn sử dụng ma tuý trong căn hộ chung cư. Những người liên quan đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo chia sẻ của Thương Tín, sự nghiệp suôn sẻ giúp anh kiếm được nhiều tiền, vì thế nam diễn viên đã lao vào chuyện ăn chơi. Từ năm 1990, thời điểm vợ qua đời, Thương Tín bắt đầu sử dụng ma tuý để giải toả. Đến năm 2003, diễn viên 'Biệt động Sài Gòn' về Phan Rang ở ẩn và cai nghiện thành công.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dính vào 'chất cấm', sự nghiệp của Thương Tín không còn duy trì được và dần bị những tên tuổi khác thế chân trong làng phim Việt.

Diễn viên Lệ Hằng

Bà Bùi Thị Lệ Hằng đã khai nhận mua ma túy với giá 500.000 đồng bán lại cho khách để kiếm sống - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, theo thông tin từ báo Lao động, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách để kiếm sống. Xét nghiệm nhanh, bà Hằng âm tính với ma túy.

Bà Bùi Thị Lệ Hằng từng đóng vai Hoài 'Thatcher' trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, sản xuất năm 1997. Nữ diễn viên cũng góp mặt trong các bộ phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn...

Ca sĩ Châu Việt Cường

Châu Việt Cường được biết đến là ca sỹ theo đuổi dòng nhạc thị trường với nhiều ca khúc nổi tiếng nhưng cuối cùng lao vào vòng tù tội - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tháng 3/2018, Châu Việt Cường cùng nhóm bạn đến căn hộ ở quận Ba Đình (Hà Nội) chơi, sử dụng ma túy. Lúc này, Cường và chị H. (quê Chương Mỹ, Hà Nội) đều có biểu hiện gặp ảo giác, họ quỳ xuống vái lậy nhau.

Khoảng 10h cùng ngày, chị H. vẫn ngồi khóc trên đêm, Cường chạy xuống sân khu tập thể gặp một phụ nữ bán tỏi lấy một vốc lên ném vào người cô gái. Sau đó, Cường cũng tự ăn tỏi đồng thời nhét 33 nhánh, củ tỏi vào miệng chị H. khiến nạn nhân tử vong.

TAND TP Hà Nội phạt Cường 13 năm tù về tội “Giết người”. Châu Việt Cường kháng cáo với lý do bản án 13 năm tù với mình là quá nặng. Tháng 8/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định giảm án cho Châu Việt Cường xuống còn 11 năm tù.

Châu Việt Cường được biết đến là ca sỹ theo đuổi dòng nhạc thị trường với nhiều ca khúc như: "Liều thuốc yêu", "Bạc trắng tình đời", "Nước mắt chảy tuôn", "Tình chết"...

Diễn viên Hiệp “Gà”

Một diễn viên khác cũng vướng vòng lao lý vì ma túy là Dương Đức Hiệp (hay còn gọi là Hiệp 'Gà') - Ảnh: Vietnamnet

Một diễn viên khác cũng vướng vòng lao lý vì ma túy là Dương Đức Hiệp (hay còn gọi là Hiệp "Gà"). Theo thông tin từ báo Tiền Phong, năm 2007, nam diễn viên bị Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) bắt quả tang đang tàng trữ 0,190 gam heroin.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiệp “Gà” thừa nhận do nghiện ma tuý nên đã đi mua số heroin trên của một đối tượng không quen biết về sử dụng. Hiệp cũng khai, do anh ta mới nghiện ma tuý nhẹ, nên mỗi ngày chỉ tốn khoảng nửa liều heroin với giá 50.000 đồng.

Hiệp "Gà" bị TAND quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, với hình phạt 2 năm tù.

Trước khi bị bắt, Hiệp “Gà” tham gia nhiều chương trình, trong đó có Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, Táo quân. Sau sự việc, nhiều người tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, khi ra tù, Hiệp “Gà” đã đứng lên làm lại từ đầu.