Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm'

Hậu trường 22/04/2023 14:13

Vì không thể đính chính với từng người một, Thương Tín đã lựa chọn việc giữ im lặng và mong mọi người hãy hiểu cho ông.

Chiều 21/4, diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện dành cho nghệ sĩ nghèo. Tại buổi giao lưu với truyền thông, Thương Tín chia sẻ về sức khỏe hiện tại, đồng thời phản hồi những tin đồn, tranh cãi thời gian gần đây.

Theo Thương Tín, chương trình là dịp để san sẻ với các đồng nghiệp khó khăn, sau khi cuộc sống của ông bớt chật vật. Diễn viên từng được các nhà hảo tâm như nghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi hỗ trợ kêu gọi khoảng 400 triệu đồng, giúp ông chữa đột quỵ năm 2021. Khi sức khỏe dần ổn định trở lại, ông và nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành - ấp ủ chương trình.

Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm' - Ảnh 1
Thương Tín công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện dành cho nghệ sĩ nghèo - Ảnh: Internet

 Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm' - Ảnh 2

"Nhiều người bảo 'Thương Tín hết thời rồi'. Tôi không những không buồn mà còn tán đồng vì điều đó đúng. Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì ăn mày dĩ vãng. Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ bây giờ, tôi già quá rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Vậy nên có việc bây giờ là quá tốt rồi", ông nói.

Ngôi sao Biệt động Sài Gòn còn nói, ông biết hết những thị phi về mình. Sau những ồn ào, ông học cách chấp nhận, giữ im lặng thay vì lên tiếng thanh minh. Diễn viên 67 tuổi tâm sự: "Tôi bị nói giả bệnh tật để ăn tiền của nhà hảo tâm. Tôi buồn nhưng không có thời gian để đính chính với từng người. Có những việc tôi chỉ biết im lặng, ai hiểu mình thì hiểu. Nếu người ta đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh".

Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm' - Ảnh 3
Thương Tín thời còn ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet

 Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm' - Ảnh 4

Được biết, chương trình sắp tới mang tên Tình nghệ sĩ, diễn ra tối 30/4 tại sân khấu Trống Đồng (quận 1). Đơn vị tổ chức cho biết bán 3.000 vé, đồng giá 100.000 đồng, doanh thu sau khi trừ kinh phí sẽ dành trao ba nghệ sĩ - diễn viên Mạc Can, Hồng Sáp, nhạc sĩ Vũ Quang.

Thương Tín dự kiến hát ba bài, gồm các ca khúc trữ tình - Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất, Giã từ (Tô Thanh Tùng), bên cạnh nhiều ca sĩ khách mời. Sau đột quỵ, ông trò chuyện còn ngọng nghịu vì di chứng, song khi hát vẫn tròn vành rõ chữ.

Thương Tín buồn và bất lực khi bị nói 'giả bệnh để ăn tiền nhà hảo tâm' - Ảnh 5
Thương Tín nhận show hát đám cưới, sự kiện để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Thương Tín nhận show hát đám cưới, sự kiện với mức cát-xê từ 2-5 triệu đồng. Tuy nhiên ông cho biết nguồn thu này không ổn định. Có những đơn vị không có kinh phí, nghệ sĩ vẫn tham gia biểu diễn vì muốn gặp khán giả.

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn.

Nghệ sĩ Thương Tín thổ lộ về sức khỏe suy yếu, có thể 'chết bất cứ lúc nào': 'Con gái chính là nguồn sống'

Nghệ sĩ Thương Tín thổ lộ về sức khỏe suy yếu, có thể 'chết bất cứ lúc nào': 'Con gái chính là nguồn sống'

Nghệ sĩ Thương Tín mới đây đã trải lòng về sức khỏe và công việc. Ông thẳng thắn thừa nhận cuộc đời ông nhiều đầy rẫy, thị phi và luôn muốn sống vì con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín NS Thương Tín Diễn viên Thương Tín

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 18 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 20 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 23 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 29 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 32 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 32 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 37 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 37 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'