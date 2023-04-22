Theo Thương Tín, chương trình là dịp để san sẻ với các đồng nghiệp khó khăn, sau khi cuộc sống của ông bớt chật vật. Diễn viên từng được các nhà hảo tâm như nghệ sĩ Kim Cương, Trịnh Kim Chi hỗ trợ kêu gọi khoảng 400 triệu đồng, giúp ông chữa đột quỵ năm 2021. Khi sức khỏe dần ổn định trở lại, ông và nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành - ấp ủ chương trình.

Chiều 21/4, diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện dành cho nghệ sĩ nghèo. Tại buổi giao lưu với truyền thông, Thương Tín chia sẻ về sức khỏe hiện tại, đồng thời phản hồi những tin đồn, tranh cãi thời gian gần đây.

"Nhiều người bảo 'Thương Tín hết thời rồi'. Tôi không những không buồn mà còn tán đồng vì điều đó đúng. Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì ăn mày dĩ vãng. Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ bây giờ, tôi già quá rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Vậy nên có việc bây giờ là quá tốt rồi", ông nói.

Ngôi sao Biệt động Sài Gòn còn nói, ông biết hết những thị phi về mình. Sau những ồn ào, ông học cách chấp nhận, giữ im lặng thay vì lên tiếng thanh minh. Diễn viên 67 tuổi tâm sự: "Tôi bị nói giả bệnh tật để ăn tiền của nhà hảo tâm. Tôi buồn nhưng không có thời gian để đính chính với từng người. Có những việc tôi chỉ biết im lặng, ai hiểu mình thì hiểu. Nếu người ta đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh".

Thương Tín thời còn ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet

Được biết, chương trình sắp tới mang tên Tình nghệ sĩ, diễn ra tối 30/4 tại sân khấu Trống Đồng (quận 1). Đơn vị tổ chức cho biết bán 3.000 vé, đồng giá 100.000 đồng, doanh thu sau khi trừ kinh phí sẽ dành trao ba nghệ sĩ - diễn viên Mạc Can, Hồng Sáp, nhạc sĩ Vũ Quang.

Thương Tín dự kiến hát ba bài, gồm các ca khúc trữ tình - Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất, Giã từ (Tô Thanh Tùng), bên cạnh nhiều ca sĩ khách mời. Sau đột quỵ, ông trò chuyện còn ngọng nghịu vì di chứng, song khi hát vẫn tròn vành rõ chữ.

Thương Tín nhận show hát đám cưới, sự kiện để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Thương Tín nhận show hát đám cưới, sự kiện với mức cát-xê từ 2-5 triệu đồng. Tuy nhiên ông cho biết nguồn thu này không ổn định. Có những đơn vị không có kinh phí, nghệ sĩ vẫn tham gia biểu diễn vì muốn gặp khán giả.

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn.