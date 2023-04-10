Xôn xao hình ảnh NS Thương Tín đi lang thang lúc nửa đêm, người thân cận nói rõ về tình trạng hiện tại?

Hậu trường 10/04/2023 08:44

Mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang giữa đêm khuya.

Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những gương mặt quen thuộc với làng phim ảnh Việt. Từng một thời huy hoàng song tuổi xế chiều của nghệ sĩ Thương Tín lại vô cùng chật vật sau khi trải qua những cơn bệnh "thập tử nhất sinh".

Mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang giữa đêm khuya. Dù không rõ thực hư câu chuyện thế nào, song hình ảnh kể trên của nam tài tử đình đám làng phim Việt một thời khiến khán giả "cay khóe mắt".

Xôn xao hình ảnh NS Thương Tín đi lang thang lúc nửa đêm, người thân cận nói rõ về tình trạng hiện tại? - Ảnh 1
Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang giữa đường được một khán giả bắt gặp - Ảnh: Cắt từ clip

Theo như người đăng tải đoạn clip, cho biết, khi bắt gặp nghệ sĩ Thương Tín, người này đã thăm hỏi và còn biếu thêm tiền. Dù được ngỏ ý giúp nam nghệ sĩ bắt xe về nhà, tuy nhiên Thương Tín đã từ chối.

Xôn xao hình ảnh NS Thương Tín đi lang thang lúc nửa đêm, người thân cận nói rõ về tình trạng hiện tại? - Ảnh 2
Khi bắt gặp nghệ sĩ Thương Tín, người này đã thăm hỏi và còn biếu thêm tiền - Ảnh: Internet 

Ngay sau đó, liên hệ với nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín để tìm hiểu thực hư đoạn clip. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay, đoạn clip này được ghi lại cách đây ít ngày: "Hôm đó tôi và anh Thương Tín đi quay về ghé nhà một người bạn để ăn uống, tôi mệt quá nên có xin phép về trước, anh Thương Tín sẽ được một số người bạn đưa về sau. Sau đó thì anh Thương Tín có được những người này gọi taxi để đưa về, đoạn clip anh ấy đi lang thang giữa đường là đang ra chỗ taxi cách đó vài mươi mét". 

Xôn xao hình ảnh NS Thương Tín đi lang thang lúc nửa đêm, người thân cận nói rõ về tình trạng hiện tại? - Ảnh 3
Thương Tín từ chối ngỏ ý bắt xe đưa về nhà  - Ảnh: Cắt từ clip

Nam nhạc sĩ cho hay đoạn clip này đăng tải khiến cho một số bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả hoang mang, gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm sự tình.

"Tuy nhiên hiện tại thì anh Thương Tín vẫn tốt. Lúc mới về ở cùng với tôi thì anh ấy lúc nhớ lúc quên, giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi" - nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín.

Xôn xao hình ảnh NS Thương Tín đi lang thang lúc nửa đêm, người thân cận nói rõ về tình trạng hiện tại? - Ảnh 4
Hình ảnh của nam tài tử đình đám làng phim Việt một thời khiến khán giả "cay khóe mắt" - Ảnh: Internet
Cuộc sống hiện tại của Thương Tín: "Giờ tôi cố sống qua ngày thôi"

Cuộc sống hiện tại của Thương Tín: "Giờ tôi cố sống qua ngày thôi"

"Vừa rồi tôi đi miền Bắc, khán giả gặp tôi xúc động lắm, bảo trên mạng đồn tôi chết mấy lần rồi. Giờ họ thấy người thật việc thật, chưa chết nên người ta thương, khóc", Thương Tín nói.

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