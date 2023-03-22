Hé lộ mức thù lao sau một buổi biểu diễn hát đám cưới của nghệ sĩ Thương Tín

Hậu trường 22/03/2023 15:32

Hiện nhạc sỹ Tô Hiếu vẫn nhận show đi hát tiệc và đóng phim cho Thương Tín. Dòng nhạc Thương Tín chọn biểu diễn là ca khúc xưa, quen thuộc với nhiều người.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, thời gian gần đây, diễn viên Thương Tín đã tìm được kế sinh nhai bằng việc nhận những lời mời đi hát đám cưới. Chia sẻ thêm về công việc này, trao đổi với VTC news, nhạc sỹ Tô Hiếu - người đang hỗ trợ công việc, chỗ ở cho Thương Tín tại TP.HCM tiết lộ hiện mỗi ngày đều cùng nam nghệ sỹ đi quay dự án. "Hiện tại Thương Tín đang thực hiện dự án ở TP.HCM và Gia Lai. Ông ấy vừa làm đạo diễn, vừa tham gia diễn xuất" - anh tiết lộ.

Nam diễn viên đang làm đạo diễn cho một MV ca nhạc và một bộ phim sitcom. Dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng Thương Tín vẫn có thể rút làm đạo diễn tác phẩm nhờ từng đảm nhận vai chính của hàng trăm bộ phim, vở kịch. Trên phim trường, Thương Tín tận tình hướng dẫn diễn viên trẻ, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho họ.

Hé lộ mức thù lao sau một buổi biểu diễn hát đám cưới của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 1
Diễn viên Thương Tín "chạy sô" tại một tiệc cưới - Ảnh: Internet

Với dự án lần này, Thương Tín không được trả cát-sê vì ông xem đây là một dự án của mình, chỉ muốn được thoả sức đam mê với nghệ thuật. Mọi chi phí và tiền đầu tư cho dự án đều được nhạc sỹ Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện. 

Sau khi đã hoàn thành nguyện vọng có một bộ phim tự làm đạo diễn, Thương Tín ấp ủ sẽ sẽ một đêm nhạc riêng. Ông muốn tổ chức đêm nhạc này để tri ân những khán giả đã theo dõi, thương yêu mình suốt thời gian qua. 

Đồng thời, nhạc sỹ Tô Hiếu cũng chia sẻ vẫn nhận show đi hát tiệc và đóng phim cho Thương Tín. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Thời gian này do bận với việc làm dự án nên Thương Tín ít có thời gian đi diễn hơn trước. 

Hé lộ mức thù lao sau một buổi biểu diễn hát đám cưới của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 2
Thương Tín và nhạc sỹ Tô Hiếu (bên phải) - Ảnh: Internet

Nói về mức thu nhập mỗi tháng của Thương Tín, Tô Hiếu tiết lộ số tiền này không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng. Có những tháng nhiều show nhưng có khi lại chẳng có show nào. Tuy nhiên anh cũng tiết lộ có tháng cao điểm Thương Tín từng kiếm được vài chục triệu đồng.

Thương Tín cũng hạn chế nhắc đến chuyện gia đình, cũng không nói đến dự định sẽ đón vợ con lên thành phố sinh sống vì cuộc sống hiện tại ông vẫn còn lệ thuộc nhiều vào lời mời hát show của khán giả. Tuy nhiên số tiền kiếm được Thương Tín đều gửi về cho vợ con ở quê nhà Phan Rang mà không giữ đồng nào tiết kiệm cho mình.

Hé lộ mức thù lao sau một buổi biểu diễn hát đám cưới của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 3
Nói về mức thu nhập mỗi tháng của Thương Tín, Tô Hiếu tiết lộ số tiền này không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng - Ảnh: Internet

Hiện tại sức khoẻ của Thương Tín cũng đã ổn định hơn trước. Sau lần ngã xe ở cầu vượt Hoàng Hoa Thám (TP.HCM), Thương Tín được Tô Hiếu đề nghị hạn chế đi xe một mình. Hàng tháng, Thương Tín vẫn đi châm cứu đôi chân thường xuyên để có thể đi lại bình thường như trước.

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Mới đây nghệ sĩ Thương Tín cho biết ông đang phải làm quen trong vị trí đạo diễn để có thêm tiền chăm sóc vợ 4 và con của mình.

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