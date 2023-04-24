Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt

Hậu trường 24/04/2023 13:35

Sau tuyên bố giải nghệ vào năm 2012, diễn viên Lệ Hằng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ đời sống cá nhân, hầu như không xuất hiện trước công chúng.

Diễn viên Lệ Hằng (tên đầy đủ là Bùi Thị Lệ Hằng), sinh năm 1975, thuộc thế hệ diễn viên đời đầu 7X tại Hà Nội của màn ảnh Việt.

Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt - Ảnh 1
Diễn viên Lệ Hằng - Ảnh: Internet

Tên tuổi của nữ diễn viên nổi đình nổi đám khắp cả nước vào năm 1997 thông qua bộ phim “Xin hãy tin em” khi vào vai Hoài “thát chơ”, một bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Được biết vào thời gian đó cô vừa tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngoài bộ phim “Xin hãy tin em”, Lệ Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như “Những ngọn nến trong đêm”, “Gái một con”, “Chuyện phố phường”, “Trò đùa của số phận, v.v.

Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt - Ảnh 2
Diễn viên Lệ Hằng vào vai Hoài "chát thơ" (Thatcher) trong bộ phim "Xin hãy tin em" - Ảnh: Internet

Những năm sau đó, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không thoát được cái bóng của nhân vật Hoài “thát thơ”.

Cách đây 16 năm, diễn viên Lệ Hằng chỉ nhận cát xê tầm 500 nghìn đồng mỗi tháng, mức chi phí thấp cho việc sinh hoạt ở Hà Nội. Chính vì vậy, ông xã của diễn viên Lệ Hằng là người gánh vác kinh tế, nữ diễn viên từng thừa nhận thù lao làm diễn viên chẳng đáng là bao: "Không có chồng, tôi chết đói".

Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt - Ảnh 3
Diễn viên Lệ Hằng vào vai Hoài "chát thơ" (Thatcher) trong bộ phim "Xin hãy tin em" - Ảnh: Internet

Qua những thông tin hiếm hoi được chia sẻ, chồng của diễn viên Lệ Hằng là một người không hoạt động nghệ thuật mà làm công việc kinh doanh tự do. Nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô là người lầm lì, ít nói nhưng rất yêu thương và ủng hộ đam mê diễn xuất của vợ. Sau khi kết hôn, gia đình diễn viên Lệ Hằng sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Khi có nhóc tỳ đầu lòng, chồng diễn viên Lệ Hằng hỗ trợ chăm sóc con gái cho vợ đi diễn.

Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt - Ảnh 4
Diễn viên Lệ Hằng (bìa trái) vào vai Hoài "chát thơ" (Thatcher) trong bộ phim "Xin hãy tin em" - Ảnh: Internet

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ, tên tuổi của cô chỉ được mọi người nhớ và nhắc đến qua vai diễn Hoài "thát chơ" nhưng cũng lu mờ dần theo năm tháng.

Thế nhưng hiện tại, cái tên Lệ Hằng hay Hoài “Xin hãy tin em” một lần nữa làm chao đảo cộng đồng mạng và dư luận khi vào ngày 23/4, hàng loạt các trang báo lần lượt đưa tin cô đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa bắt giữ và khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cuộc sống đời thường cùng cuộc hôn nhân kín tiếng của diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt - Ảnh 5
Diễn viên Lệ Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo báo Người Lao Động, dược biết tang vật mà công an thu giữ là 0,696 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, diễn viên Lệ Hằng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Hiện tại cơ quan Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, điều tra rõ vụ án của nữ diễn .

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