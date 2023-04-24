Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt

Hậu trường 24/04/2023 12:11

Tin tức cựu diễn viên bị bắt khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, nữ diễn viên khi bị bắt nhan sắc khá tàn tạ, sức khoẻ yếu tuy nhiên không nghiện chất cấm.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

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Hình ảnh hiếm hoi gần đây của nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Cảnh sát xác nhận, Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, quê Tuyên Quang) là diễn viên nổi tiếng một thời, từng thủ vai Hoài Thatcher trong bộ phim Xin hãy tin em được phát sóng năm 1997.

Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt - Ảnh 2
 

 

Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt - Ảnh 3
Nữ diễn viên năm xưa. Ảnh: Internet

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt - Ảnh 4
Nữ diễn viên lúc bị bắt. Ảnh: Internet

Theo Báo Công an nhân dân, tại thời điểm bị bắt, Lệ Hằng nhan sắc tàn tạ, sức khoẻ yếu tuy nhiên không nghiện chất cấm.

Hiện Công an quận Đống Đa vẫn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Cô là diễn viên được đông đảo khán giả màn ảnh Việt yêu mến với vai diễn Hoài “Thát -chơ ” trong bộ phim “Xin hãy tin em”. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

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Từ khóa:   Lệ Hằng diễn viên Lệ Hằng Hoài Thatcher

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