Diễn viên Hoài Thatcher có thể đối diện mức án nào khi buôn bán ma túy?

Hậu trường 24/04/2023 12:20

Cựu diễn viên bị bắt khi đang có hành vi mua bán chất cấm đã gây xôn xao những ngày qua. Khung hình phạt mà người thực hiện hành vi này có thể đến 7 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thông tin trên Báo Giao Thông cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì tang vật thu giữ được 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Lệ Hằng đã khai mua số ma tuý trên với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho khách.

"Như vậy, với vật chứng thu được, lời khai nhận tội của nghi phạm và các chứng cứ khác về các giao dịch có liên quan, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu nữ diễn viên này về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, điều 251 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường nói.

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Diễn viên lúc bị bắt nhan sắc khá tàn tạ, sức khỏe yếu. Ảnh: Internet

Theo luật sư Cường, khoản 1, điều 251 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt từ 2 - 7 năm tù giam.

Ông Cường cũng cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được từ đối tượng Lệ Hằng là mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét, xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

"Thông thường, các đối tượng tội phạm về ma túy thì thường là phạm tội có tổ chức hoặc có đồng phạm, phạm tội nhiều lần. Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thường là người nghiện, nhiều trường hợp mua ma túy một phần để sử dụng, một phần để bán kiếm lời. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài lần mua bán trái phép chất ma túy này thì bị can còn thực hiện hành vi mua bán nào khác hay không?", ông Cường nói.

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Diễn viên Hoài Thatcher có thể đối diện mức án nào khi buôn bán ma túy? - Ảnh 3
Nữ diễn viên từng gây ấn tượng trong phim. Ảnh: Internet

Theo luật sư Cường, trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài lần phạm tội này, bị can còn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị áp dụng tình tiết là phạm tội nhiều lần, sẽ chuyển sang khung hình phạt cao hơn và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tổng lượng ma túy mà bị can đã thực hiện hành vi mua bán trước đó.

Trước đó, Bùi Thị Lệ Hằng - người từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em" - bị cảnh sát khởi tố với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy.

Diễn viên Hoài Thatcher có thể đối diện mức án nào khi buôn bán ma túy? - Ảnh 4
Lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo cảnh sát, bị can Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10-3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Khâm Thiên. Thời điểm này, cảnh sát phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Hình ảnh diễn viên trước đây. Ảnh: Internet

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Hoài Thatcher là vai diễn đầu tiên của Lệ Hằng. Cô vào vai này khi còn đang học tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Bộ phim khai thác đề tài của những sinh viên năm cuối, trong đó Hoài Thatcher là nhân vật chính.

Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

 

Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt

Tiết lộ tình trạng diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' lúc bị bắt

Tin tức cựu diễn viên bị bắt khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, nữ diễn viên khi bị bắt nhan sắc khá tàn tạ, sức khoẻ yếu tuy nhiên không nghiện chất cấm.

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Từ khóa:   Lệ Hằng Hoài Thatcher diễn viên Lệ Hằng

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