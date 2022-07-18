Hoàng Mập bất ngờ gọi thẳng tên Hữu Tín hậu bê bối sử dụng chất cấm, còn tiết lộ con người thật của nam danh hài!

Cư dân mạng ngỡ ngàng khi Hoàng Mập bất ngờ gọi thẳng tên Hữu Tín, còn nói về sai lầm sử dụng chất cấm của nam diễn viên gây xôn xao suốt thời gian qua.

Tháng 6 vừa qua, cả showbiz Việt không khỏi kinh động trước thông tin diễn viên hài Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM. Ngay khi thông tin đăng tải, nhiều bạn bè, đồng nghiệp tỏ ra vô cùng tiếc nuối và thương cảm cho nam diễn viên lỡ đường lạc lối.

Thông tin Hữu Tín bị bắt quả tang khi sử dụng chất cấm tại nhà riêng gây xôn xao dư luận - Ảnh: báo Dân Việt Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Mập bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái có nhắc đến thẳng tên đàn em. Cụ thể, Hoàng Mập bộc bạch: “Bị gãy tay... buồn lắm. Mà nhớ thằng em Hữu Tín này nhiều lắm, sống có tình có nghĩa... Mập rất muốn đi thăm em nó. Có ai biết cách nào để được đi thăm chỉ Mập nhé. Biết là cuộc đời ai cũng có lúc phạm sai lầm. Em nó sai thì em nó đang trả giá và sửa sai. Cuộc sống này ai tốt với mình thì mình tốt lại. Thế thôi. Đời mà...".

Hoàng Mập bất ngờ nhắc đến Hữu Tín trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Qua dòng trạng thái có thể thấy, trong mắt những anh em đồng nghiệp, Hữu Tín luôn là người em dễ mến và sống có tình có nghĩa. Hoàng Mập bày tỏ thêm rằng Hữu Tín lỡ phạm phải sai lầm nên đang phải trả giá và sửa sai, đó là quy luật của cuộc sống. Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với Hoàng Mập. Đồng thời, cũng không ít ý kiến cho rằng không nên biện minh cho hành động sai vì Hữu Tín là người nổi tiếng. Hoàng Mập tiết lộ Hữu Tín là người em dễ mến và sống có tình có nghĩa - Ảnh: FBNV Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 17/6, Công an quận 8, TP.HCM phối hợp VKSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời điểm kiểm tra, trong căn hộ có sáu người gồm Trần Trúc Anh, Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Thị Xuân Thanh và Dương Thái Ngọc Huyền. Những người này có độ tuổi từ 18 đến 35. Qua test nhanh, Tín, Tâm và Huyền đều dương tính với chất ma tuý. Thu thập lời khai, những người này cho biết tháng 4/2022, Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối tiệc, Tín đem số ma tuý còn dư về căn hộ để có dịp tụ tập bạn bè cùng sử dụng.

NSƯT Trịnh Kim Chi tỏ thái độ 'LẠ' khi nói về việc 'cấm sóng' Hữu Tín sau bê bối sử dụng 'phôi pha'? Liên quan đến bê bối sử dụng chất cấm của Hữu Tín, NSƯT Trịnh Kim chi với tư cách Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã có những chia sẻ đầu tiên.

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