Ngày 23/4, Công an Hà Nội cung cấp thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Trước khi vướng vào ma tuý, Lệ Hằng từng là nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện trong phim Xin Hãy Tin Em. Đáng nói, đến tối cùng ngày, một Á hậu Vbiz phải lên tiếng phản pháo vì bị nhắc do trùng tên với diễn viên Lệ Hằng.

Một Á hậu Vbiz phải lên tiếng phản pháo vì bị nhắc do trùng tên với diễn viên Lệ Hằng - Ảnh: Internet

Cụ thể, tối ngày 23/4, Á hậu Đặng Thị Lệ Hằng - Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã lên tiếng đính chính không liên quan đến vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt do ma tuý. Á hậu Lệ Hằng cho biết liên tục bị gọi tên nên phải có phản hồi để làm rõ với công chúng.