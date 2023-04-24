Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng

Sao Việt 24/04/2023 10:33

Trong đêm muộn, Á hậu này đã có phản hồi vì những thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống.

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cung cấp thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Trước khi vướng vào ma tuý, Lệ Hằng từng là nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện trong phim Xin Hãy Tin Em. Đáng nói, đến tối cùng ngày, một Á hậu Vbiz phải lên tiếng phản pháo vì bị nhắc do trùng tên với diễn viên Lệ Hằng.

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng - Ảnh 1
Một Á hậu Vbiz phải lên tiếng phản pháo vì bị nhắc do trùng tên với diễn viên Lệ Hằng - Ảnh: Internet

Cụ thể, tối ngày 23/4, Á hậu Đặng Thị Lệ Hằng - Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã lên tiếng đính chính không liên quan đến vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt do ma tuý. Á hậu Lệ Hằng cho biết liên tục bị gọi tên nên phải có phản hồi để làm rõ với công chúng.

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng - Ảnh 2
Á hậu Lệ Hằng cho biết liên tục bị gọi tên nên phải có phản hồi để làm rõ với công chúng - Ảnh: FBNV

 

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng - Ảnh 3
Á hậu Lệ Hằng nhấn mạnh cô đang ở Sydney dự show - Ảnh: FBNV

Lệ Hằng khẳng định đến thời điểm này vẫn đang có chuyến công tác, cô xuất hiện cùng dàn sao Việt trong sự kiện ngày 21/4 tại Australia. Trước những thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống, Á hậu Lệ Hằng nhấn mạnh cô đang ở Sydney dự show, xin mọi người đừng réo tên cô nữa. 

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng - Ảnh 4
Á hậu Lệ Hằng phải lên tiếng đính chính trước thông tin nhầm lẫn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10/3/2023, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, diễn viên Lệ Hằng đã khai nhận mua bán trái phép chất ma túy với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng - Ảnh 5
Diễn viên Lệ Hằng đã khai nhận mua bán trái phép chất ma túy để bán lại cho khách - Ảnh: Internet

 

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