Nhân ngày sinh nhật của Phan Hiển, kiện tướng Dancesport Khánh Thi cũng tranh thủ kể xấu chồng và không quên dành lời ngọt ngào, lời chúc tốt đẹp tốt đẹp nhất đến ông xã.

Cặp vợ chồng Dancesport Khánh Thi - Phan Hiển từng nhận nhiều phản đối gay gắt từ người hâm mộ vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Thế nhưng, vượt mọi lời đàm tiếu, họ chứng minh được tình yêu của mình bằng một gia đình hạnh phúc với 2 người con đáng yêu. Mới đây, nhân ngày sinh nhật của Phan Hiển, cô vợ kiện tướng Dancesport đã đăng tải một bài viết ngọt ngào để dành lời chúc mừng tuổi mới đến ông xã.

Khánh Thi có bài viết ngọt ngào dành cho ông xã nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài viết, Khánh Thi thừa nhận khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng không hề nhỏ. Mặc dù, cách nhau 11 tuổi thế nhưng đến hiện tại, cô vẫn không hiểu tại sao ngày trước cậu học trò Phan Hiển này có thể cưa đổ được cô. Bên cạnh đó, cô cũng "trách móc" bản thân rằng nhiều khi giận dỗi, la mắng, trách cứ ông xã đủ điều vậy mà đến cuối cùng vì yêu cũng phải ở lại bên cạnh Phan Hiển.

Khánh Thi gọi chồng là hắn và xưng tớ khi viết rằng: "Yêu một người khó tính khó chiều như tớ (đó là lời hắn nói với báo chí nhé) rất mệt mỏi. Thế mà tớ cũng ưng cái bụng mà đẻ hết Kubi tới Anna. Tớ cũng không hiểu yêu hắn vì cái gì? Tớ giận hắn đủ thứ, la mắng hắn đủ thứ, trách cứ hắn đủ thứ, chửi đổng lên cũng có, đánh nhau cũng vài chục lần chứ có ít đâu. Bỏ hắn đi xa cũng liên tục, trách hắn đa tình cũng triền miên, rồi bỏ nhau liên tục. Ấy vậy mà giờ vẫn ở bên cạnh hắn. Nhưng thì ra đó là vì yêu" Cặp cô trò Khánh Thi - Phan Hiển luôn dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho nhau khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị - Ảnh: FBNV Sau khi ôn lại một chút kỷ niệm tình yêu của cả 2, Khánh Thi cũng không quên dành lời chúc tốt đẹp đến Phan Hiển nhân ngày sinh nhật của anh: "Chúc 'Bã Đậu' thật vui vẻ, luôn yêu gia đình, sống thật vì gia đình, hết mình với vợ và các con. Trong tim bà vợ già này bố nó vẫn là tuyệt vời nhất".

Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet Bên dưới bài đăng của Khánh Thi, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Phan Hiển. Không chỉ vậy, một số người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu và tổ ấm hạnh phúc của 2 vợ chồng. Nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Phan Hiển - Ảnh: Chụp màn hình

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