Hiện nay, Khánh Thi – Phan Hiển được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz, họ càng thêm ấm áp và gắn kết hơn khi có với nhau hai thiên thần nhỏ là bé Kubi và bé Anna. Khánh Thi hơn chồng 12 tuổi, khi quyết định cùng cô giáo Khánh Thi tạo lập nên một gia đình, Phan Hiển vẫn còn rất trẻ. Mọi người cho rằng Phan Hiển khi ấy chưa đủ chín chắn để hiểu chuyện, dư luận thì hùa nhau miệt thị Khánh Thi “vô đạo đức”.

Khánh Thi – Phan Hiển trước khi là cặp vợ chồng với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như hiện nay, họ từng là cô – trò. Mối tình cô trò này đã từng bị gia đình phản đối, cộng đồng mạng không ủng hộ và tốn không ít giấy mực của truyền thông. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là cặp đôi “đũa lệch” và sẽ không được hạnh phúc. Nhưng họ đã chứng minh được điều ngược lại.

Phải là bạn mình lúc đó mới biết mình đã từng suy sụp lang thang như con điên ở ngoài đường buổi sáng còn tối vẫn trang điểm xuất hiện trên truyền hình như thế nào”.

Nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp đó, Khánh Thi trải lòng: “Lúc đó ở trong showbiz, người ta gọi là thị phi. Người ta có dịp miệt thị hoặc bình luận tốt xấu. Có người thương cũng không dám chúc phúc, bảo để xem được bao lâu. Còn người ghét thì nói đào mỏ, loạn, không đạo đức.

Hơn chồng 12 tuổi, lại còn là cô giáo, Khánh Thi từng bị công chúng gọi là đào mỏ, loạn, vô đạo đức

Nhưng rồi, cả hai đã đủ mạnh mẽ và kiên trì với cuộc tình của mình, cùng nhau vượt qua sóng gió để có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Tiết lộ lý do yêu học trò, “nữ hoàng dance sport” cho biết, chính sự quan tâm chân thành của Phan Hiển đã khiến cô xiêu lòng: "Tôi luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai lúc nào cũng nhìn tôi trân trân. Tôi đi đâu anh ấy cũng lẽo đẽo theo sau và luôn khiến tôi cảm nhận được sự ga lăng, chân thành".

'Tôi luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai lúc nào cũng nhìn tôi trân trân'

Ở bên Phan Hiển, 'nữ hoàng dance sport' luôn cảm thấy được chở che an toàn. Đó cũng là điều bất kì cô gái nào cũng mong ước, bất kể lứa tuổi, vai vế.

Còn Phan Hiển, anh đã phải lòng cô giáo từ khi chưa đầy 17 tuổi, anh tiết lộ: “Tình cảm cứ thế nảy sinh một cách tự nhiên, tôi không biết nó bắt đầu từ bao giờ”.

Khánh Thi cho biết Phan Hiển có tính cách chín chắn dù tuổi đời còn khá trẻ. Anh tỏ ra là người đàn ông bản lĩnh trong cuộc sống và tình yêu, luôn che chở và bảo vệ cô khi đứng trước sóng gió. “Nhìn ổng như con nít vậy chứ già trước tuổi” – Khánh Thi vui vẻ nói về chồng.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Phan Hiển đã chứng minh cho công chúng thấy tuổi tác chỉ là con số và nó không phải là tất cả

Năm 2015, Khánh Thi – Phan Hiển chào đón con trai đầu lòng là bé Kubi. Thời điểm này, hai người chưa kết hôn. Cô thừa nhận áp lực lớn nhất phải đối diện không chỉ lớn tuổi hơn Phan Hiển mà bản thân là cô giáo của chồng. Điều này được đánh giá không phù hợp và trở thành định kiến xã hội. Cũng vì điều này, Khánh Thi từng nghĩ sẽ nuôi con một mình. Tháng 6/2018, Khánh Thi sinh con gái thứ hai cho Phan Hiển là bé Anna. Suốt thời gian mang bầu và vượt cạn, Phan Hiển luôn nhẹ nhàng, tâm lý, chăm sóc vợ chu đáo tận tình.

Làm bố khi chỉ mới 22 tuổi, nhưng Phan Hiển là người đàn ông rất khéo chăm con. Ông xã Khánh Thi ân cần, chu đáo trong mọi việc như thay tã, cho con ăn, ru con ngủ, tắm rửa hay chải tóc cho con,…Anh còn được cộng đồng mạng xếp vào danh sách những ông bố đảm nhất showbiz Việt.

Bố đảm của Vbiz gọi tên Phan Hiển

Khi nhìn lại những gì bản thân đang có, nữ kiện tướng cảm thấy rất viên mãn và trân trọng tất cả những gì đã đi qua. Cô nói: “Mình không ước nữa vì mình đã có tổ ấm mà có ước nhiều khi cũng không dám nghĩ đến được hạnh phúc như bây giờ.”

Qua bao nhiêu sóng gió đắng cay, cuối cùng tình yêu của họ cũng kết được quả ngọt

Trải qua 14 năm gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển đang hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của mình. Trước thắc mắc về đám cưới, Phan Hiển thổ lộ, dù chưa có hôn lễ chính thức nhưng từ lúc dọn về sống chung, cả hai đều đặt tình cảm lên trên hết. Chuyện tình cô - trò từng gây xôn xao dư luận một thời đến nay không chỉ nhận được nhiều ủng hộ mà hạnh phúc của họ còn được nhiều người ao ước có được.

Ảnh: FBNV