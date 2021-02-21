Khánh Thi trải lòng chuyện yêu chồng trẻ kém 11 tuổi: 'Suy sụp lang thang như con điên ngoài đường'

Khi cộng đồng đang xôn xao trước các chuyện tình "chị đẹp" mới nổi lên thời gian gần đây, kiện tướng Dance sport đã trải lòng bằng cách kể câu chuyện tình của chính mình và chồng trẻ Phan Hiển. Họ cách nhau 11 tuổi và Phan Hiển từng là học trò của Khánh Thi.

Đối với cô nàng, đó là khoảng thời gian thực sự khủng hoảng khi phải đối diện với những lời đàm tiếu của dư luận về việc yêu một người đàn ông trẻ tuổi hơn. “Mấy hôm nay mọi người nói về trend yêu người ít tuổi. Cụ thể là toàn hơn kém nhau 11 tuổi giống vợ chồng mình. Nhớ lại 5 năm trước khi Kubi ra đời. Lúc đó dù ở trong showbiz, người ta gọi là thị phi. Người ta có dịp miệt thị hoặc bình luận tốt xấu”, Khánh Thi chia sẻ.

Khoảng thời gian đó đối với Khánh Thi thực sự khủng hoảng - Ảnh: FBNV

Nữ kiện tướng Dance sport thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những cuộc tình “dư luận không tin”: “Có người thương cũng không dám chúc phúc thì bảo để xem được bao lâu. Còn người ghét thì nói đào mỏ, loạn, không đạo đức. Phải là bạn mình lúc đó mới biết mình đã từng suy sụp lang thang như con điên ở ngoài đường buổi sáng còn tối vẫn trang điểm xuất hiện ở BNHV như thế nào”.

Cô từng thừa nhận mình suy sụp tới mức ‘lang thang như con điên ngoài đường’ - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, nhất là sự trải nghiệm trong ngần ấy thời gian, giờ đây Khánh Thi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, xứng đáng có được hạnh phúc hiện tại. Chính vì thế, cô nàng đã gửi lời chúc phúc chân thành đến những người có tình yêu giống như mình: “Suy cho cùng sự lựa chọn là do chính con tim mình lựa chọn. Đúng sai kết quả ra sao cũng đều là chính mình chấp nhận. Cơ bản là bạn yêu mình hay yêu người xung quanh mình. Xin chúc cho các cặp tình nhân có sự chênh lệch tuổi luôn cảm thấy happy với lựa chọn của mình”.

Sau tất cả, Khánh Thi và Phan Hiển đã có kết quả mỹ mãn cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu - Ảnh: FBNV

Nói về lí do vì sao lại yêu Phan Hiển, Khánh Thi đã từng tiết lộ: “Tôi luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai lúc nào cũng nhìn tôi trân trân. Tôi đi đâu anh ấy cũng lẽo đẽo theo sau và luôn khiến tôi cảm nhận được sự ga lăng, chân thành". Bên cạnh đó, Phan Hiển đã phải lòng “cô giáo” của mình khi Khánh Thi còn là huấn luyện viên riêng cho anh. Được biết lúc ấy, Phan Hiển chưa đầy 17 tuổi đã ấp ủ kế hoạch “cưa đổ” vợ hiện tại của mình. Năm 2015, Khánh Thi sinh con đầu lòng, cho đến tháng 6/2018, Khánh Thi sinh con gái thứ 2. Hiện tại, cặp đôi đang xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng hai thiên thần nhỏ.