Thăng hạng nhan sắc hậu giảm cân, Khánh Thi diện bikini gợi cảm khoe vòng 1 căng tràn ‘đốt mắt’ khán giả

Hậu trường 24/08/2020 15:37

Ở tuổi 39, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Sau khoảng thời gian ăn kiêng và luyện tập chăm chỉ, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giảm được gần 15kg. Hiện tại, người đẹp đang có cân nặng 45,5kg và số đo vòng eo là 60cm. Hậu giảm cân, bà xã Phan Hiển được nhận xét thăng hạng nhan sắc đáng kể.

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‘Bà mẹ 2 con’ khoe đường cong quyến rũ trong bộ đầm đuôi cá bó sát, lộng lẫy như công chúa - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi vừa đăng tải hình ảnh diện bikini cực quyến rũ kèm dòng trạng thái: “Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi không chán”. Qua hình ảnh chia sẻ, nữ kiện tướng dancesport khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc trẻ trung xinh đẹp bất chấp tuổi tác.

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Trên mạng xã hội, Khánh Thi ngày càng tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp đến khán giả – Ảnh: FB

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Dù đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi và trải qua 2 lần sinh nở nhưng vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bà xã Phan Hiển: “Đẹp quá à”, “Hạnh phúc nhất rồi cô gái xinh đẹp của tôi”, “Ngày càng trẻ đẹp”, “Xinh quá cô ơi”…

Chia sẻ về bí quyết giảm cân và giữ dáng, Khánh Thi cho biết cô thường xuyên thực hiện các bài tập cardio ở phòng gym. Những lúc rảnh rỗi, nữ kiện tướng còn mặc áo mưa chạy bộ ở công viên để đào thải mỡ thừa nhanh hơn. Chế độ ăn uống cũng được Khánh Thi tuân thủ nghiêm ngặt khi hạn chế tinh bột, chủ yếu ăn salad, hoa quả và uống nhiều nước.

Khánh Thi tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai ở resort 5 sao, nhân tiện khoe luôn vóc dáng nóng bỏng với bikini

Khánh Thi tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai ở resort 5 sao, nhân tiện khoe luôn vóc dáng nóng bỏng với bikini

Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của con trai, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã quyết định chơi lớn khi tổ chức một chuyến du lịch tại resort 5 sao.

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Từ khóa:   kiện tướng dancesport Khánh Thi bà xã Phan Hiển Khánh Thi và Phan Hiển

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