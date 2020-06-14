Chào đời với cân nặng chưa đầy 2kg, con gái Khánh Thi nay đã cao lớn phổng phao và cực xinh xắn trong bộ ảnh mới

Hậu trường 14/06/2020 11:19

Nhân dịp con gái Anna Vương Diễm tròn 2 tuổi, Khánh Thi đã tung bộ ảnh mới của công chúa nhỏ lên trang Facebook cá nhân.

Là “cặp đũa lệch” của Vbiz nhưng cuộc hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển lại được rất nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi càng thêm hạnh phúc viên mãn khi có sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật con gái Anna Vương Diễm, Khánh Thi đã không nén được sự xúc động khi chứng kiến công chúa nhỏ từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9kg nay đã cao lớn phổng phao.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ kiện tướng dancesport chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của Anna kèm dòng trạng thái nghẹn ngào: “Sinh con gái khi chưa tròn đủ 9 tháng 10 ngày. Con thật bé bỏng và non nớt với 1,9kg. Ở lại viện nằm lồng kính theo dõi 21 ngày. Ba mẹ với bao lo lắng và nhọc nhằn, mẹ học cách lớn khôn cùng con, học cách kiên nhẫn và vượt khó.

Ngày con sinh ra là ngày rất đặc biệt với cả ba và mẹ. Hy vọng rằng chính ba và mẹ sẽ không bao giờ quên được thời khắc con sinh ra. Để luôn nhắc nhau rằng mình đã hy sinh vì nhau đến thế”.

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Bài đăng của Khánh Thi - Ảnh: FB
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Gia đình hạnh phúc của nữ kiện tướng dancesport - Ảnh: FB

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Con gái Khánh Thi vừa tròn 2 tuổi - Ảnh: FB

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Vẻ đáng yêu khó cưỡng của Anna - Ảnh: FB

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Loạt khoảnh khắc cực xinh xắn của con gái Khánh Thi trong bộ ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi – Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, con gái Khánh Thi diện đầm trắng trông như một thiên thần nhỏ và được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì quá xinh xắn.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc sinh nhật đến Anna: “Chúc mừng sinh nhật Anna đáng yêu, chúc con hay ăn chóng lớn nhé”, “Yêu gia đình bạn Thi quá! Happy Birthday bé Anna”, “Con càng lớn càng dễ thương, mẹ Thi khéo chăm em lắm”, “Chúc con gái yêu Anna sinh nhật vui vẻ, luôn khỏe mạnh, xinh tươi, hạnh phúc bên gia đình con nhé”…

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