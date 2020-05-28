Giảm một mạch 13kg, Khánh Thi khoe vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi khi sánh bước bên Phan Hiển

Sau nhiều nỗ lực giảm cân, thành quả của nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
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Mới đây, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển đã trở thành khách mời danh dự tại lễ trao giải “Quả Bóng Vàng” được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh.
Sánh bước bên ông xã, Khánh Thi ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông với nhan sắc thăng hạng thấy rõ. Diện đầm dạ hội lộng lẫy kết hợp với trang sức kim cương, nữ kiện tướng xinh đẹp như một nàng công chúa. Bên cạnh đó, cô còn khéo léo khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi gò bồng đảo căng tròn quyến rũ trước ống kính.
Được biết, sau nhiều nỗ lực giảm cân, Khánh Thi đã giảm từ 60kg xuống còn 47kg. Ở tuổi 39 và trải qua 2 lần sinh nở, vóc dáng của bà xã Phan Hiển đủ để khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.
Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc trẻ trung cũng như thân hình gợi cảm của Khánh Thi: “Em giảm cân giỏi thật đó, chia sẻ bí quyết đi”, “Quá đẹp, quá thần thái chị ơi”, “Hai vợ chồng đẹp quá, mãi hạnh phúc nhé”, “Cặp đôi hoàn hảo đẹp lung linh”, “Đẹp xuất sắc chị ơi”…