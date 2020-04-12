Khánh Thi khoe loạt ảnh diện bikini 10 năm trước, dân mạng choáng trước nhan sắc xinh đẹp của cô thuở đôi mươi

Hậu trường 12/04/2020 14:34

Những hình ảnh hiếm hoi trong quá khứ được nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi chia sẻ khiến người hâm mộ bấn loạn.

Khoảng thời gian gần đây, sao Việt đua nhau hưởng ứng trào lưu thập niên 80. Cách đây ít giờ, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi cũng không đứng ngoài “cuộc vui” khi chia sẻ loạt ảnh cách đây 10 năm đến người hâm mộ.

Cụ thể, bà xã Phan Hiển hào hứng đăng tải những khoảnh khắc diện bikini hiếm hoi lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “12/4/2010 - 12/4/2020 tròn 10 năm bộ hình đi biển của ông bạn chụp cho mình”.

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Bài đăng gây chú ý của nữ kiện tướng dancesport – Ảnh: FB

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Nhan sắc xinh đẹp của Khánh Thi cách đây 10 năm - Ảnh: FB
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Góc nghiêng vô cùng thanh tú - Ảnh: FB

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Khánh Thi thuở đôi mươi tự tin khoe vóc dáng thon gọn  - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh, nữ kiện tướng dancesport diện bikini cắt xẻ táo bạo khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, gương mặt với những đường nét thanh tú, cuốn hút của Khánh Thi cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa, trầm trồ.

Nhiều người nhận xét dù ở hiện tại Khánh Thi đã là mẹ hai con nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, thậm chí ngày càng mặn mà hơn.

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Cư dân mạng thi nhau khen ngợi nhan sắc của Khánh Thi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc thuở đôi mươi của Khánh Thi: “Đẹp quá cô ơi! Đúng chuẩn châu Âu!”, “Xinh từ bé là có thật chị ơi”, “Bộ ảnh này chất ngất luôn cô”, “Nhìn như ảnh lịch vậy, quá xuất sắc”, “Thế này thì ông Hiển chỉ có chết”, “Giờ vẫn ngon nghẻ hết sức cô Thi à”…

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Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển khoe khoảnh khắc gội đầu cho nhau cực tình cảm khiến người hâm mộ bấn loạn.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển sao Việt diện bikini

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