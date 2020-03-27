Ở nhà tránh dịch, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn khiến dân mạng ghen tỵ vì quá ngọt ngào

Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển khoe khoảnh khắc gội đầu cho nhau cực tình cảm khiến người hâm mộ bấn loạn.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, ai nấy đều ý thức được việc cần hạn chế ra đường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh. Showbiz Việt những ngày này dường như “đóng băng” vì tất cả hoạt động giải trí đều bị hủy bỏ. Nhiều nghệ sĩ Việt chọn cách ở nhà livestream, giao lưu với người hâm mộ hoặc tự tạo những thú vui giải trí ngay tại nhà.

Ngọc Lan livestream nấu ăn, Ngọc Trinh đọc sách giết thời gian – Ảnh: FB

Cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển cũng chọn cách ở nhà để tránh dịch. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, cặp đôi kiện tướng dancesport dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn.

Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh cực lãng mạn của vợ chồng cô đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Ngày đầu tiên ở nhà (first day at home). Lạc quan, sống chậm lại để tận hưởng hạnh phúc gia đình”.

Tạm gác những lo toan mệt mỏi của công việc, cặp đôi kiện tướng dancesport cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình dị - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Khánh Thi cùng ông xã diện đồ ngủ vô cùng giản dị. Cả hai luân phiên gội đầu cho đối phương và người còn lại vui vẻ tận hưởng cảm giác được thư giãn. Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước hành động đáng yêu của cặp đôi: “Hạnh phúc quá chị ơi”, “Ngưỡng mộ cặp đôi này nhất”, “Hạnh phúc đong đầy yêu thương”, “Nhất cô Thi luôn ạ”, “Yêu cặp này quá”, “Chắc nhà mình cũng phải làm bộ ghế này mới được”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-nha-tranh-dich-vo-chong-khanh-thi-va-phan-hien-van-khien-dan-mang-ghen-ty-vi-qua-ngot-ngao-354989.html