Khánh Thi và Phan Hiển khiến nhiều người bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân.

Từ sau khi “về chung một nhà”, những thông tin liên quan đến vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển luôn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cặp vợ chồng lệch tuổi Khánh Thi và Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây trong một bài phỏng vấn, cặp đôi đã có màn “bóc phốt” nhau một cách công khai khiến khán giả vô cùng thích thú.

Theo đó, Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi là người khá nóng tính và hay ghen. Đặc biệt, cô nàng có thói quen đập đồ mỗi khi nóng giận. Có lần, nữ kiện tướng dancesport đã đập nát chiếc MacBook của chồng khiến anh phải tốn cả chục triệu để mua lại.

Phan Hiển tiết lộ Khánh Thi cứ ghen là đập đồ - Ảnh: Internet

Biết được tính xấu này của vợ, Phan Hiển hài hước tiết lộ mỗi lần phát hiện “có biến” sẽ tranh thủ dọn dẹp những đồ đạc có giá trị trước. Bên cạnh đó, nam vũ công còn cho biết anh luôn là người làm hòa trước khi cả hai giận nhau vì nếu không chịu “xuống nước” thì mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Về phía Khánh Thi, cô cho biết Phan Hiển mắc bệnh quá gọn gàng, sạch sẽ. Điều này đôi khi khiến cô cảm thấy khó chịu. Những lúc cả hai cãi vã, cô rất sợ Phan Hiển giận dữ và sẽ tìm cách “chuồn” trước để không bị mắng.

Cặp đôi thường cãi vã về những điều nhỏ nhặt - Ảnh: Internet

Cặp đôi cũng cho biết trong cuộc sống hàng ngày, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, mỗi người đều biết cách cảm thông với tính cách của đối phương để nhường nhịn nhau hơn.

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển cũng giản đơn như bao gia đình bình thường khác, không tránh khỏi những lúc cãi vã và giận hờn. Thế nhưng, họ biết cách bao dung, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn mỗi ngày để gìn giữ tổ ấm.

Phản ứng của Khánh Thi và Phan Hiển khi phần thi giành HCV tại SEA Games bị chê bai Sau thành công tại SEA Games 30, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã về nước. Cặp đôi vừa có phản ứng đầu tiên khi phần thi giành huy chương vàng (HCV) bị chê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gan-chuc-nam-chung-song-phan-hien-tiet-lo-khanh-thi-cu-ghen-la-dap-do-vo-toi-va-347231.html