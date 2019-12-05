Phản ứng của Khánh Thi và Phan Hiển khi phần thi giành HCV tại SEA Games bị chê bai

Hậu trường 05/12/2019 13:50

Sau thành công tại SEA Games 30, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã về nước. Cặp đôi vừa có phản ứng đầu tiên khi phần thi giành huy chương vàng (HCV) bị chê.

Sau 14 năm vắng bóng, Dancesport Việt Nam đã có một mùa giải vô cùng thành công tại SEA Games 30. Ngày 1/12, bộ môn này đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 9 huy chương. Trong đó có tấm huy chương vàng của cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh.

Là huấn luyện viên và người dẫn đoàn vận động viên Dancesport tham gia SEA Games 30, Khánh Thi òa khóc nức nở trong niềm hạnh phúc và tự hào.

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Phan Hiển và Nhã Khanh giơ cao lá cờ tổ quốc trên đấu trường quốc tế - Ảnh: FB
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Khánh Thi khóc òa khi những nỗ lực của ông xã được đền đáp xứng đáng - Ảnh: FB

Nhiều ngày qua, khán giả khắp cả nước không ngừng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển. Bạn bè, đồng nghiệp dành rất nhiều lời khen cho sự xuất sắc của Phan Hiển và bạn nhảy.

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Cặp đôi rạng rỡ khi hai con ra sân bay đón - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, một dân mạng lại chê bai bài thi của Phan Hiển và Nhã Khanh không thuyết phục, không đủ độ khó và đẹp mắt đến mức giành được huy chương vàng.

Cụ thể người này viết: "Môn này khó hay sao chứ nghe họ khổ luyện rất nhiều nhưng cũng chẳng thấy có pha nào phức tạp đẹp mắt cả... và có lẽ các đối thủ khác cũng không mấy xuất sắc nên họ đã giành được vị trí cao nhất".

Đọc được bình luận này, vợ chồng kiện tướng đã chụp lại và đăng tải công khai trên fanpage và bày tỏ: "Dancesport chắc là dễ lắm phải không quý vị. Mấy cao nhân chỉ em biết nó khó hay dễ ah".

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Phản ứng của cặp đôi khi phần thi giành huy chương vàng bị chê không đủ hay - Ảnh: FB

Bài viết của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển nhận được sự quan tâm của mọi người. Bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ khuyên cặp đôi không nên để tâm đến những bình luận kém duyên của anti-fan.

Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30

Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã giành chiếc huy chương vàng (HCV) về cho đội tuyển nước nhà.

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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển Phan Hiển và Nhã Khanh

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