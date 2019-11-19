Gần chục năm chung sống và có 2 mặt con, Khánh Thi tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới với Phan Hiển

Dù đã có hai con chung nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn chưa làm đám cưới. Thậm chí mới đây, nữ kiện tướng còn tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới.

Chuyện tình lệch tuổi giữa Khánh Thi và Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau gần chục năm chung sống và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, nhiều người hâm mộ mong chờ một đám cưới hoành tráng của vợ chồng kiện tướng dancesport trong tương lai gần.

Cuộc sống ngập tràn tiếng cười của cặp đôi bên hai thiên thần nhỏ - Ảnh: FB

Thế nhưng trong một bài phỏng vấn mới đây, Khánh Thi thẳng thắn tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới với Phan Hiển. Cô khẳng định đang có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn và không quan trọng về một hôn lễ rình rang, hình thức.

"Sẽ không bao giờ có đám cưới. Một đám cưới xa hoa, lộng lẫy và một tờ giấy đăng ký kết hôn dấu đỏ mà sau đó cuộc sống hôn nhân địa ngục thì Thi không bao giờ cần... Cho nên với Thi, hình thức là điều không cần thiết, hạnh phúc mới thực sự quan trọng", cô chia sẻ trên tờ Đời sống và Pháp luật.

Khánh Thi tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới với Phan Hiển - Ảnh: FB

Khánh Thi cũng chia sẻ thêm, sắp chạm ngưỡng 40 tuổi cô cũng không tránh khỏi nỗi lo sợ về nhan sắc và vóc dáng. Dù Phan Hiển luôn dành cho vợ những lời khen có cánh "vợ anh thế này đẹp, béo tốt còn sướng hơn", nhưng bà mẹ hai con vẫn ý thức trong việc giữ dáng, một phần là vì đặc thù công việc.

Dù kém vợ tận 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn cho thấy mình là một người đàn ông của gia đình - Ảnh: FB

Trong công việc, Khánh Thi là một phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng khi về nhà cô lại là "mèo ngoan", rất sợ chồng. Sự khác biệt ở tính cách và lối sống cũng bù đắp qua lại khiến cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng tươi mới và hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-chuc-nam-chung-song-va-co-2-mat-con-khanh-thi-tuyen-bo-se-khong-bao-gio-co-dam-cuoi-voi-phan-hien-344590.html