Dự đám cưới con gái đại gia Minh Nhựa, Khánh Thi tiết lộ điều gây xúc động nhất trong hôn lễ

Hậu trường 09/09/2019 16:10

Cùng ông xã Phan Hiển đến chúc mừng con gái đại gia Minh Nhựa, Khánh Thi ấn tượng với câu nói xúc động mà cô dâu nhắn gửi chú rể trong ngày trọng đại.

Tối 8/9, đám cưới của con gái đại gia Minh Nhựa đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ có sự xuất hiện của nhiều sao Việt đình đám như: Trấn Thành, Tuấn Hưng, Khánh Thi - Phan Hiển, Ưng Hoàng Phúc...

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Hôn lễ của con gái đại gia Minh Nhựa được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng - Ảnh: FB
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Nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz Việt đến tham dự lễ cưới - Ảnh: FB

Sau khi tham dự lễ cưới, kiện tướng dancesport Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái nói lên cảm xúc của mình.

Cô viết: "Thích cô bé nói với chú rể: Em không hứa với anh, vì nó sáo rỗng. Em sẽ giống ba của em, ba Phạm Trần Nhật Minh, sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Và em muốn 'chúng ta hạnh phúc'. Đó là niềm tin, Khánh Thi và Phan Hiển thực lòng mong cho các bạn luôn trân trọng nhau".

Bà xã Phan Hiển cũng dành lời ngợi khen cho đại gia Minh Nhựa vì quá tâm lý: "Anh Minh thật tâm lý đấy nhé. Chưa có đám cưới nào mà ba cô dâu lại nói những lời dặn dò con rể mình lại chân thành như vậy đâu. Đám cưới ấn tượng, xúc động nhất khi Minh Anh xin cúi lạy những người cô bé yêu thương. Và hoành tráng nhất khi ba cô dâu lái siêu xe trao gửi con gái vàng của mình cho chàng trai trẻ. Chúc hạnh phúc".

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Khánh Thi ấn tượng với chia sẻ xúc động của cô dâu và đại gia Minh Nhựa - Ảnh: FB
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Trấn Thành là MC dẫn dắt lễ cưới - Ảnh: FB
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Diện trang phục trắng khoét sâu vòng một, nữ kiện tướng được ngợi khen hết lời - Ảnh: FB
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Dưới bài viết, vị đại gia họ Phạm gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Khánh Thi - Ảnh: FB

Ngoài những giây phút lắng đọng, đám cưới còn gây choáng vì quá hoành tráng, không gian cưới lộng lẫy với chi phí lên đến 20 tỷ đồng. Đặc biệt, khoảnh khắc doanh nhân họ Phạm lái siêu xe 80 tỷ chở con gái tiến vào lễ đường khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Đại gia Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ đưa ‘ái nữ’ vào lễ đường, đám cưới toàn nghệ sĩ nổi tiếng

Đại gia Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ đưa ‘ái nữ’ vào lễ đường, đám cưới toàn nghệ sĩ nổi tiếng

Không chỉ khiến mọi người trầm trồ khi đưa siêu xe 80 tỷ lên sân khấu, đông đảo sao Việt nổi tiếng cũng có mặt mừng đám cưới ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa.

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