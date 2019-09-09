Dự đám cưới con gái đại gia Minh Nhựa, Khánh Thi tiết lộ điều gây xúc động nhất trong hôn lễ

Cô viết: "Thích cô bé nói với chú rể: Em không hứa với anh, vì nó sáo rỗng. Em sẽ giống ba của em, ba Phạm Trần Nhật Minh, sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Và em muốn 'chúng ta hạnh phúc'. Đó là niềm tin, Khánh Thi và Phan Hiển thực lòng mong cho các bạn luôn trân trọng nhau".

Bà xã Phan Hiển cũng dành lời ngợi khen cho đại gia Minh Nhựa vì quá tâm lý: "Anh Minh thật tâm lý đấy nhé. Chưa có đám cưới nào mà ba cô dâu lại nói những lời dặn dò con rể mình lại chân thành như vậy đâu. Đám cưới ấn tượng, xúc động nhất khi Minh Anh xin cúi lạy những người cô bé yêu thương. Và hoành tráng nhất khi ba cô dâu lái siêu xe trao gửi con gái vàng của mình cho chàng trai trẻ. Chúc hạnh phúc".